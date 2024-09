UEFA zmienia organizatora finału Ligi Mistrzów w 2027 roku

UEFA wydała dość zaskakujący komunikat. Podano w jego treści, że Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie, znany też jako San Siro – nie będzie gospodarzem finału Ligi Mistrzów w sezonie 2026/27. Wszystko ze względu na prace renowacyjne, które chciałby wtedy zobaczyć burmistrz miasta Giuseppe Sala, niechętny aby Milan i Inter grały poza miastem. Włosi zorganizują wspólnie z Turcją EURO w 2032 i perspektywy przestają być powoli obiecujące.

Pod koniec maja UEFA wybrała gospodarzy finałów europejskich pucharów w latach 2026 i 2027. Wówczas w tym drugim terminie finał Ligi Mistrzów przypadł Włochom i Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie. Wiemy już, że nastąpi zmiana gospodarza w tym roku.

BREAKING: San Siro will no longer host the 2027 Champions League Final ❌🇮🇹

The Municipality of Milan could not guarantee that the San Siro would not be affected by renovation work during that time period. pic.twitter.com/7g1J61U51q

