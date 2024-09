Oficjalnie: Raphael Varane żegna się z futbolem

Nie tak miała wyglądać przygoda Francuza we Włoszech. Raphael Varane dość niespodziewanie kiedy wygasł jego kontrakt z Manchesterem united zdecydował się na podpisanie umowy z beniaminkiem ligi włoskiej – Como. W debiucie podczas meczu 1/32 finału Pucharu Włoch z Sampdorią doznał jednak kontuzji a klub… postanowił go usunąć z listy zawodników zgłoszonych do gry w Serie A. Teraz Francuz ogłosił zakończenie swojej barwnej kariery.

Francuz to obrońca, którego przedstawiać nie trzeba. W latach 2011-2021 stanowił o sile Realu Madryt, gdzie wraz z kolegami cztery razy sięgnął po puchar Ligi Mistrzów i trzy razy wygrywał hiszpańską La Ligę. W 2021 roku za około 40 milionów euro Real Madryt sprzedał Varane’a do Manchesteru United.

To był początek końca kariery francuskiego defensora. Raphael Varane regularnie był kontuzjowany, w związku z czym na przestrzeni trzech sezonów opuścił prawie 50 spotkań z powodu różnych urazów. Pod koniec poprzedniego sezonu stało się jasne, że obrońca nie przedłuży swojej wygasającej umowy z „Czerwonymi Diabłami” i tym samym stanie się wolnym zawodnikiem. Dość niespodziewanie Francuz został zawodnikiem beniaminka Seria A – Como 1907.

Niestety, już w 23. minucie swojego debiutu doznał kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na bardzo długi czas. W związku z tym klub zdecydował się nie wpisać go na listę zawodników zarejestrowanych do gry w Serie A. Raphael Varane poczuł się tym faktem dotknięty i zastanawiał się nad swoją przyszłością – w końcu podejmując decyzję o zawieszeniu butów na kołku.

"They say all good things must come to an end.

In my career I have taken on many challenges, rose to occasion after occasion, almost all of it was supposed to be impossible. Incredible emotions, special moments and memories that will last a lifetime. Reflecting on these… pic.twitter.com/xkX9A4ezdy

— Como1907 (@Como_1907) September 25, 2024