Kara dla „kibica”, który obrażał Viniciusa Juniora

Vinicius Junior jest znany z tego, że mocno sprzeciwia się rasizmowi na stadionach. To w jego kierunku często lecą obraźliwe słowa. Właśnie jeden z „kibiców”, który wyzywał go półtora roku temu otrzymał karę pozbawienia wolności na 12 miesięcy. Taki jest wyrok sądu na Majorce po 21 miesiącach od zdarzenia. Po ukończeniu specjalnego programu w porozumieniu z Realem Madryt dostał on jednak tę karę w zawieszeniu.

O co poszło?

Podczas meczu Mallorca vs Real Madryt ponad półtora roku temu można było usłyszeć na nagraniu wideo, jak „kibice” nazywają brazylijskiego piłkarza małpą. Zaznaczył się na filmie zwłaszcza jeden fan, który… dwa tygodnie później obraził także innego piłkarza. Sąd Instrukcyjny nr 3 w Palma de Mallorca skazał oskarżonego na 12 miesięcy więzienia i zakazał mu wstępu na stadiony piłkarskie w Hiszpanii przez kolejne trzy lata.

Człowiek ten nie pójdzie jednak do więzienia po spełnieniu wymaganych przez Real Madryt warunków. Zawieszenie kary pozbawienia wolności nastąpiło po tym, jak oskarżony przeprosił i wyraził skruchę. Wysyłał nawet list do Viniciusa Juniora, a wcześniej ukończył specjalny program dotyczący równości i antydyskryminacji. To złagodziło karę.

🚨OFFICIAL: A Mallorca fan who racially abused Vinicius Júnior and Samu Chukwueze has been sentenced to 12 months in prison + 3 years stadium ban. pic.twitter.com/MZDKLNqxek — Madrid Zone (@theMadridZone) September 26, 2024

La Liga, Real Madryt i Villarreal się zjednoczyły w tej sprawie i złożyły pozew przeciwko kibicowi, który obraził na tle rasowym Viniciusa podczas meczu ligowego w Son Moix 5 lutego 2023 r. Skąd się tu wziął Villarreal? Ano sprawa wygląda tak, że ten sam kibic został zidentyfikowany jak obraża w podobnym stylu i to dwa tygodnie później nigeryjskiego skrzydłowego Samuela Chukwueze, wówczas piłkarza Villarrealu (dziś gra dla Milanu). Wyrok zapadł prawie 21 miesięcy po pierwotnym incydencie.

Vinicius i nie tylko

Wyrok ten jest trzecim w ostatnich miesiącach wyrokiem skazującym za rasistowskie zniewagi wobec piłkarzy Realu Madryt. Aurelien Tchouameni również doznał rasistowskich obelg podczas meczu wyjazdowego Realu Madryt z Mallorcą 13 kwietnia 2024 r. Obrażał go nieletni kibic, także na trybunach San Moix. On z kolei otrzymał roczny zakaz wstępu na stadiony piłkarskie i musi ukończyć zajęcia społeczno-edukacyjne oraz zapłacić grzywnę zgodnie z hiszpańską komisją przeciwko przemocy, rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji w sporcie. Przeprosił i wyraził skruchę.

VINICIUS TO PROWOKATOR CZY OFIARA?

Real Madryt obiecał w oświadczeniu, że nadal będzie wspierał zawodników w walce z rasizmem. W wymienionych sprawach odgrywał rolę oskarżyciela i jak widać zrobił to bardzo skutecznie. „Królewscy” nie bagatelizują tego problemu.

Vinicius ze łzami w oczach

Vinicius Jr to piłkarz, który polaryzuje opinię – z jednej strony sam prowokuje, a z drugiej jednak to na nim często skupia się uwaga i nienawiśćf kibiców. Wobec tego bardzo często boryka się z rasistowskimi atakami w swoją stronę. W marcu 2024 roku zaskoczył wszystkich, kiedy wyraził swoje szczere emocje na konferencji prasowej w Brazylii i zalał się łzami. Wtedy żalił się na bezkarność takich zachowań na trybunach.

Vinicius breaks down crying in Valdebebas after talking about racism. “All I want is to play football and for black people not to suffer.” 💔

pic.twitter.com/TVd7w4uobB — 𝐌𝐚𝐲⁷ (@clkbae) March 25, 2024

– Najbardziej denerwuje mnie i frustruje brak kar za takie zachowania. Mam siłę do dalszej walki głównie dzięki mojej rodzinie i kibicom. To oni przekazują mi siłę walki za tych, którzy tego potrzebują. Dziękuję wszystkim hiszpańskim zawodnikom, którzy mnie w tej sprawie wspierają. Rasizm to nie tylko Hiszpania, występuje też w innych krajach. Wierzę, że w przyszłości mniej ludzi będzie musiało przez to przechodzić – żalił się wówczas.

