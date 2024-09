Betfan kurs 2.01 Newcastle United - Manchester City Podwójna szansa X-X X-X Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Newcastle United – Manchester City. Kolejny weekend i kolejna gorączka piłkarskich zmagań na europejskich boiskach. Niespodzianek mnóstwo w poszczególnych ligach, a my tym razem zaglądamy do angielskiej Premier League, która przez wielu ekspertów uważana jest za najlepszą ligę na świecie! I ja się z tym jak najbardziej zgadzam.

Sobotę zaczniemy od bardzo ciekawego pojedynku na St. James’ Park, gdzie Newcastle United będzie próbowało się przeciwstawić Manchesterowi City. Pierwszy gwizdek już o 13:30, a nam pozostaje tylko siąść głęboko w fotelach, zapiąć pasy i się delektować! Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Newcastle United – Manchester City – typy bukmacherskie

Newcastle United po kapitalnym sezonie dwa lata temu, gdzie finiszowali w TOP 4 i zakwalifikowali się do fazy grupowej Ligi Mistrzów nieco obniżyli loty rok temu i musieli zadowolić się 7. miejscem i tym razem nie zobaczymy ich w europejskich pucharach, więc mogą skupić się na Premier League. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy był na pewno problem z pogodzeniem krajowego podwórka z Champions League. „Sroki” przed własną publicznością w ubiegłej kampanii przegrały zaledwie trzy mecze i można powiedzieć, że jest to trudny teren do zdobycia. Teraz rozpoczęli również dobrze, bo pokonali w domowym meczu Southampton 1:0, a w ostatnim utarli nosa Tottenhamowi wygrywając 2:1. Pokazali w tym pojedynku charakter, bo objęli prowadzenie, a w drugiej części stracili bramkę, ale w końcowej fazie meczu zdobyli zwycięską bramkę. Przed własną publicznością są niepokonani od dziewięciu kolejek. Ogółem legitymują się bilansem 3-1-1, a pierwsza porażka przytrafiła się tydzień temu, gdzie przegrali w Londynie z Fulhamem 1:3. Mówi się o konflikcie trenera z dyrektorem sportowym i być może to miało wpływ na ich grę.

Manchester City w Anglii w ostatnim czasie jest poza zasięgiem, chociaż niewiele brakowało Arsenalowi czy Liverpoolowi, ale te drużyny odpadały z gry o tytuł na własne życzenie. Rok temu wydawało się, że jednak nie zdobędą kolejnego tytułu, bo na czele byli „The Reds”, nawet przed Arsenalem, ale wtedy jeszcze podopieczni Jurgena Kloppa na ostatniej prostej zaliczyli za dużo wpadek i City to wykorzystało. Teraz „The Citizens” zaczęło z wysokiego C, bo po pięciu kolejkach są na czele ligowej tabeli, a w absolutnym hicie tydzień temu zgubili pierwszy raz punkty w Premier League remisując 2:2 z Arsenalem. Już dwie kolejki temu ich gra nie wyglądała zbyt przekonująco, gdzie minimalnie wygrali z Brentford 2:1. Cztery bramki wbili beniaminkowi Ipswich Town, ale ten klub wygląda mizernie na tle rywali i może być szybki spadek.

Newcastle United ma atut własnego boiska, a po drugie nie przegrali tu dłuższego czasu. Gram podwójną szansę (1. połowa lub mecz) X-X.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Newcastle United – Manchester City

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To dopiero szóstka kolejka angielskiej Premier League, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Newcastle United – Manchester City

City wygrywało aż cztery pojedynki bezpośrednie na pięć, „Sroki” odniosły w tym czasie tylko jedno zwycięstwo

BTTS pokrył się zaledwie raz

W ostatnim meczu ligowym Newcastle było blisko urwania punktu City, ale ostatecznie przegrali 2:3

Przewidywane składy Newcastle United – Manchester City

Newcastle United : Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Gordon, Isak, Barnes

: Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Gordon, Isak, Barnes Manchester City: Ederson; Akanji, Dias, Gvardiol; Lewis, Kovacic; Savinho, Bernardo, Gundogan, Doku; Haaland

