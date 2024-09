Atletico Madryt – Real Madryt 29.09 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.81 Atletico Madryt - Real Madryt Podwójna szansa X-X X-X Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Atletico Madryt – Real Madryt. Weekend trwa w najlepsze, a na piłkarskich boiskach mnóstwo emocji! W Europie sezon niedawno wystartował, ale już zdążyliśmy być świadkami kilku niespodzianek i niektóre czołowe kluby rozpoczęły poniżej oczekiwań. W tym artykule zajrzymy do hiszpańskiej La Ligi, bo tam czeka nas starcie wagi ciężkiej!

Są takie mecze, na które fani czekają miesiącami, a w niedzielę 29 września będziemy świadkami jednego z nich. Wielkie derby Madrytu, gdzie Atletico podejmie na Metropolitano Stadium Real. Pierwszy gwizdek o godzinie 21:00, a my naprawdę nie mamy się co martwić o poziom tego spotkania, bo na pewno będzie na najwyższym poziomie! Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Atletico Madryt – Real Madryt – typy bukmacherskie

Jak człowiek słyszy „derby Madrytu” to aż dostaje ciarek! Tutaj nie ma miękkiej gry, za każdym razem jesteśmy świadkami twardych starć, kontrowersji i dużej ilości kartek. Tym razem na pewno nie będzie inaczej.

Atletico Madryt w ubiegłym sezonie przede wszystkim jako jedyna drużyna była w stanie pokonać Real Madryt w hiszpańskiej La Lidze. Dokonali przed własną publicznością wygrywając 3:1 po dwóch bramkach Alvaro Moraty, a jedno trafienie dołożył Antoine Griezmann, dodatkowo było to również pod koniec września. Ale kampanię 23/24 w ogóle nie zaczęli pomyślnie, bo na starcie zbyt często gubili punkty i przez to w dalszej fazie sezonu musieli odrabiać straty. Nawet im się to udało w dobrym stylu, ponieważ finiszowali na 4. miejscu i uzyskali awans do fazy ligowej Champions League. Może mało remisowali, ale można mieć pretensje o zbyt dużą ilość porażek, bo na ich liczniku było aż 10! Ze strzelaniem nie mieli problemów, a w defensywie stracili mniej bramek na przykład od FC Barcelony. Patrząc na początek kampanii 24/25 w lidze to jedyny plus jest taki, że podopieczni Diego Simeone jeszcze nie przegrali: trzy zwycięstwa i trzy remisy. Jednak z takimi zespołami jak Villarreal, Espanyol czy Vallecano powinni spokojnie wygrać. Do rozegrania został im jeszcze mecz zaległy, więc jest szansa wskoczyć przed Bilbao na trzecią pozycję.

O Realu Madryt za dużo rozpisywać się nie trzeba, ponieważ kolejny raz wygrali La Ligę dominując od początku, przegrywając jeden mecz w sezonie (właśnie z Atletico), a w Lidze Mistrzów kolejny triumf. Ale jak się po drodze pokonuje Manchester City czy Bayern Monachium to obowiązkowo się wygrywa te elitarne rozgrywki. „Królewscy” teraz zaliczyli lekki falstart, ponieważ w dwóch meczach już zgubili punkty: z Las Palmas 1:1 oraz Mallorcą 1:1. Ostatni mecz rozpoczęli bardzo dobrze, bo prowadzili 3:0 z Alaves, a w końcówce stracili dwie bramki i mogło być różnie. Ogromny cios dla zespołu przed tym pojedynkiem: Kylian Mbappe jest kontuzjowany i nie zagra.

Moim zdaniem podwójna szansa (1. połowa lub mecz) X-X jest bardzo dobrą opcją.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Atletico Madryt – Real Madryt

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To ósma kolejka hiszpańskiej La Ligi, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Atletico Madryt – Real Madryt

Na ostatnich pięć spotkań aż cztery razy padł remis w regulaminowym czasie gry

Tylko raz rok temu Atletico wygrało 3:1 w rozgrywkach ligowych

We wszystkich pojedynkach pokrywał się BTTS

Przewidywane składy na mecz Atletico Madryt – Real Madryt

Atletico Madryt: Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez, Reinildo, Lino; Gallagher, Koke, Riquelme; Griezmann, Sorloth

Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez, Reinildo, Lino; Gallagher, Koke, Riquelme; Griezmann, Sorloth Real Madryt: Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Modric, Tchouameni, Valverde; Endrick, Rodrygo, Vinicius

