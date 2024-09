Roque Santa Cruz przeszedł do historii Copa Sudamericana

Wielu z was pewnie zadało sobie pytanie: „to on jeszcze gra?” Ano gra. I to na całkiem solidnym poziomie. Roque Santa Cruz w wieku dokładnie 43 lat i 42 dni przeszedł do historii południowoamerykańskich rozgrywek Copa Sudamericana. Paragwajczyk został najstarszym strzelcem w historii tych rozgrywek.

Roque Santa Cruz jeszcze gra?!

W jego wieku większość piłkarzy już dawno zdążyło „wyhodować” brzuszek i usiąść na kanapie przed telewizorem. Ci bardziej ambitni pracują w tychże telewizjach, oceniając występy byłych kolegów po fachu. Jeszcze inni sami próbują swoich sił w fachu trenerskim – Roque Santa Cruz wciąż cieszy się grą i to na wysokim poziomie, a jest już dawno po czterdziestce.

Feliz cumpleaños, Roque! 🎂 Unsere ehemalige Nummer 2️⃣4️⃣ wir heute 39 Jahre jung! 🎈#IchRoque 🤘 #MiaSanMia pic.twitter.com/HtgYItxMx9 — FC Bayern München (@FCBayern) August 16, 2020

Bayern Monachium nie zapomina o nim 16 sierpnia, kiedy kończy kolejne urodziny. Kiedy później fani „Bawarczyków” sprawdzają co słychać u ich dawnego snajpera, to muszą przecierać oczy ze zdumienia, bo ten wciąż gra w piłkę.

Powrót do ojczyzny

Paragwajczyk w 2016 roku wrócił do ojczyzny i wydawało się, że szybko zakończy karierę – nic bardziej mylnego. Przez prawie sześć lat grał dla Olimpii Asuncion, w której stawiał pierwsze kroki w futbolu, następnie przeniósł się do Club Libertad Asuncion. Po powrocie do Paragwaju, w ciągu ośmiu lat były zawodnik m.in. Bayernu Monachium zdobył aż dziewięć tytułów mistrzowskich – jak to możliwe?

Otóż w Paragwaju rozgrywki dzielone są na „turniej otwarcia” (Apertura) oraz „turniej zamknięcia” (Clausura). O ile w większości krajów w Ameryce Południowej, w której ten system występuje mistrz jest jeden, tak Paragwaj jest jednym z krajów, w których zarówno zwycięzca pierwszej jak i drugiej części sezonu określany jest mianem mistrza. Roque Santa Cruz trzykrotnie był królem strzelców tychże rozgrywek.

Jego Club Libertad Asunción rywalizował w rozgrywkach Copa Sudamericana. Rywalizował, bo przegrali w dwumeczu z faworytem Cruzeiro z Brazylii stosunkiem 1:3. Nie przeszkodziło to napastnikowi w pobiciu rekordu. Dotychczas najstarszym zdobywcą bramki w rozgrywkach był Richard Pellejero z urugwajskiego CA Cerro. Teraz jest nim Roque Santa Cruz.

⚽️⏸️ ¡El gol que puso suspenso en el Mineirão! 🎯🇵🇾 Roque Santa Cruz marcó para @Libertad_Guma en Belo Horizonte, pero no alcanzó para evitar la clasificación de @Cruzeiro 🇧🇷.#LaGranConquista pic.twitter.com/uyXIGT62SF — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 27, 2024

Zapomniana gwiazda

Roque Santa Cruz przez fanów futbolu najbardziej kojarzony jest z występami dla Bayernu Monachium. W barwach „Bawarczyków” napastnik grał w latach 1999-2007, sięgając po pięć tytułów mistrza Niemiec oraz jeden triumf w Lidze Mistrzów (sezon 2000/2001). W sumie rozegrał dla nich 238 spotkań, w których 51 razy wpisywał się na listę strzelców.

Odwiedził też ligę hiszpańską, grając dla Betisu oraz Malagi – tej fantastycznej, w której grali swego czasu w jednym sezonie: Isco, Jeremy Toulalan, Julio Baptista, Nacho Monreal, Willy Caballero, Martin Demichelis, Javier Saviola i Joaquin. To było już jednak ponad dekadę temu. W sezonie 2015/16 jeszcze raz trafił na wypożyczenie do Malagi i od tego czasu już nie występuje w Europie.

W reprezentacji Paragwaju rozegrał 112 spotkań i strzelił 32 gole. Jego największymi sukcesami w piłce reprezentacyjnej jest srebro Copa America w 2011 roku oraz ćwierćfinał mistrzostw świata 2010 rozgrywanych w Republice Południowej Afryki. Wtedy Paragwaj postraszył Hiszpanów w ćwierćfinale, a Oscar Cardozo zmarnował rzut karny na wagę prowadzenia.

fot. screen YouTube/CONMEBOL Sudamericana