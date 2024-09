Kiedy Kevin De Bruyne wróci do gry? Pauza się przeciąga

Kevin De Bruyne wciąż nie powrócił na boisko po tym, jak doznał urazu pachwiny w meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Szkoleniowiec Manchesteru City Pep Guardiola zapytany o Belga odpowiedział: – Nie wiem, kiedy wróci. Być może przed przerwą reprezentacyjną lub po przerwie reprezentacyjnej. Zobaczymy. Na razie więcej niż pewny będzie brak 33-latka w najbliższym ligowym meczu z Newcastle United.

Kevin De Bruyne zaliczył udany początek sezonu. W sześciu meczach Manchesteru City zdobył dwie bramki i asystę, a w meczu reprezentacji Belgii z Izraelem (3:1) w Lidze Narodów ustrzelił dublet. Niestety już w meczu otwierającym nową edycję w Lidze Mistrzów przeciwko Interowi doznał kontuzji pachwiny.

Wydawało się, że 33-latek nie będzie długo pauzował. Tymczasem wciąż nie wiemy, kiedy Kevin De Bruyne będzie z powrotem do dyspozycji szkoleniowca „The Citizens”. Pep Guardiola zabrał głos ws. sytuacji kadrowej swojego zespołu. W sprawie Belga powiedział: – Nie wiem, kiedy wróci. Być może przed przerwą reprezentacyjną lub po przerwie reprezentacyjnej. Zobaczymy.

🚨⚠️ Kevin de Bruyne will miss also Newcastle game as Manchester City are still assessing him.

"I don't know when he'll be back. Before maybe the international break, or after the international break. We will see…", says Pep Guardiola. pic.twitter.com/ycYSNgOD2x

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2024