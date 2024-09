Inter Mediolan przedłużył kontrakt z czołowym piłkarzem

Fabrizio Romano poinformował, że Inter Mediolan na dłużej będzie związany z Denzelem Dumfriesem. Holender przedłuży wygasający wraz z końcem tego sezonu kontrakt o trzy lata. Były piłkarz PSV Eindhoven z Interem Mediolan związany jest od 2021 roku. Zdobył z tym klubem Scudetto, dwa Puchary Włoch, trzy Superpuchary Włoch i dotarł do finału Ligi Mistrzów.

Bardzo ważne ogniwo

Do Interu Mediolan Denzel Dumfries trafił po mistrzostwach Europy 2020. Choć na turnieju rozgrywanym w 2021 roku Holandia zawiodła, bo sensacyjnie odpadła już w 1/8 finału po porażce 0:2 z Czechami, Dumfries strzelił w nim dwa gole. To imponujący wynik, jak na zawodnika występującego na prawym wahadle. Więcej bramek dla Holendrów podczas tego turnieju zdobył tylko Georginio Wijnaldum – trzy. Kilka tygodni po odpadnięciu Holandii z EURO 2020 Dumfries za niemal 15 mln euro trafił do Interu Mediolan.

Denzel Dumfries (a defender) has accumulated 2.06(xG) at Euro 2020. That’s more than Croatia. pic.twitter.com/8omNzQA2GY — The xG Philosophy (@xGPhilosophy) June 21, 2021

Z ówczesnymi mistrzami Włoch podpisał czteroletni kontrakt. W pierwszym roku gry dla ”Nerazzurich” zdobył pięć bramek i siedem asyst. Wygrał z Interem Puchar i Superpuchar Włoch oraz zdobył wicemistrzostwo kraju. W 2023 roku Inter znów wygrał Puchar i Superpuchar Włoch, ale w Serie A zajął trzecie miejsce – najniższe od czterech lat. Sensacyjnie jednak dotarł do finału Ligi Mistrzów, a w przegranym 0:1 finale Dumfries został zmieniony w 76. minucie – niedługo po trafieniu Rodriego na wagę triumfu Manchesteru City w tych rozgrywkach.

Biorąc pod uwagę eksploatację, to w pierwszym sezonie rozegrał 2850 minut, w drugim 3450, a w trzecim niecałe 2000. Nie było to jednak spowodowane długą pauzą i absencją. Holender w drugiej części sezonu nie był już podstawowym zawodnikiem – przegrywał rywalizację na wahadle z dobrze spisującym się Matteo Darmianem. Dumfries bardziej niż dobrą grą zasłynął czerwoną kartkę za starcie, w którym poszarpał się z Theo Hernandezem (na tej linii zawsze iskrzy).

Inter po raz trzeci z rzędu zdobył Superpuchar Włoch i przede wszystkim sięgnął po pierwsze od trzech lat Scudetto. Dumfries wystąpił w 31 z 36 meczów, w których zaliczył cztery trafienia i pięć asyst. W wielu z nich jednak wchodził z ławki na kilkanaście minut. W obecnym sezonie wystąpił w pięciu meczach i w czwartej kolejce Serie A strzelił nawet gola na wagę remisu z Monzą, ale też ma problem z miejscem w pierwszym składzie, bo gra Darmian. Łącznie Dumfries ma na koncie 137 występów dla ”Nerazzurich”, w których zdobył 12 bramek i 20 asyst oraz sześć trofeów na włoskim podwórku.

Inter Mediolan utrzyma kluczowego piłkarza

Jego kontrakt z Interem wygasa wraz z końcem tego sezonu, ale wkrótce przedłuży umowę z klubem o trzy lata – do czerwca 2028 roku – poinformował Fabrizio Romano. To znakomita wiadomość dla fanów Interu, bowiem Dumfries jest jednym z ważniejszych zawodników. Nawet jeśli nie gra, to potrafi dać impuls z ławki (co zrobił właśnie z Monzą). Ze 137 występów dla Interu 92 rozegrał w wyjściowej jedenastce.

W poprzedni weekend Inter uległ Milanowi 1:2 w derbach Mediolanu i poniósł pierwszą domową porażkę od grudnia 2023 roku. W lidze ”Nerazzuri” byli zaś niepokonani u siebie od kwietnia 2023 roku (0:1 z Monzą). W najbliższej serii gier Serie A podopieczni Simonze Inzaghiego zmierzą się na wyjeździe z rewelacją początku sezonu – Udinese. Trzy dni później przed własną publicznością w ramach drugiej kolejki fazy ligowej zagrają z Crveną Zvezdą.