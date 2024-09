Victor Boniface: Nie lubię Premier League

Dla wielu zawodników na całym piłkarskim świecie gra w rozgrywkach angielskiej Premier League jest spełnieniem najskrytszych marzeń. Nie wszyscy jednak mają ambicję grania w najbogatszej – a może i najlepszej lidze – świata. Gwiazda i napastnik Bayeru Leverkusen – Victor Boniface przyznał w jednym z wywiadów, że nie lubi angielskiego futbolu i woli zdecydowanie niemiecką oraz hiszpańską piłkę.

„Nie lubię Premier League”

Victor Boniface to z pewnością jedna z najbardziej rozpoznawalnych obecnie postaci w rozgrywkach niemieckiej Bundesligi. Nigeryjczyk trafił do Bayeru Leverkusen latem 2023 roku za ok. 21,7 mln euro z belgijskiego Union SG i z perspektywy czasu można śmiało stwierdzić, że transfer ten już spłacił się „Aptekarzom”. W końcu Nigeryjczyk miał nieoceniony udział w zdobyciu przez swój klub potrójnej korony na krajowym podwórku, czyli mistrzostwa, Pucharu oraz Superpucharu Niemiec w 2024 roku.

23-latek uchodzi za jedną z największych gwiazd niemieckiej ekstraklasy i coraz częściej zaczynają się pojawiać scenariusze, które przewidują, że snajper mógłby w niedalekiej przyszłości odejść z Leverkusen i poczynić kolejny wielki krok w swojej karierze – chociażby w Premier League, która jest w Nigerii niezwykle popularna. Jednakże Boniface dał ostatnio jasno do zrozumienia, że nie lubi angielskiego futbolu i preferuje niemiecką lub hiszpańską piłkę.

Victor Boniface does not rate the Premier League. pic.twitter.com/Bk10wjhEK9 — Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) September 28, 2024

− Czy chciałbym kiedyś zagrać w Premier League? Nie. Udzieliłem wcześniej wywiadu i nie mówię tego tylko dlatego, że jestem teraz na takim poziomie. Mówiłem to jeszcze zanim miałem międzynarodowy paszport, jeszcze zanim marzyłem o przyjeździe do Europy – powiedział Victor Boniface.

− Tak naprawdę nie lubię Premier League. Mówiłem to już wcześniej. Wolę hiszpański futbol i niemiecki futbol. Nie twierdzę, że gdyby zgłosiła się po mnie dobra drużyna, to bym nie odszedł, mówię tylko, że gdybym miał wybrać kraj, w którym chciałbym grać, to wybrałbym Niemcy i Hiszpanię – podsumował napastnik Bayeru Leverkusen.

Wciąż wiele przed nim

Dla młodego napastnika Bayeru to dopiero drugi sezon w niemieckim klubie, ale póki co Boniface może mówić o udanym początku swojej przygody z ekipą „Aptekarzy”. Choć trzeba wziąć pod uwagę, że na początku tego roku Nigeryjczyk doznał poważnej kontuzji przywodziciela i pauzował blisko trzy miesiące wskutek czego opuścił aż 23 spotkania dla Leverkusen oraz reprezentacji narodowej. Wrócił jednak w końcowym etapie sezonu i pomógł kolegom w jego decydującej fazie, notując wiele ważnych i dobrych występów.

Jego statystyki prezentują się niezwykle obiecująco i pozwalają myśleć, że przed Victorem wielka kariera – czy to w Bundeslidze, czy też La Lidze. Jego dotychczasowy dorobek w barwach Bayeru Leverkusen to 41 rozegranych meczów, w których zdobył 25 bramek i dołożył 11 asyst. W tym sezonie zanotował cztery trafienia oraz jedną asystę w siedmiu meczach. Bezpośredni udział przy bramce notuje średnio co 69 minut.

fot. SportyTV / YouTube