Legenda niemieckiej piłki zniszczyła garaż sąsiada piłą mechaniczną

Jens Lehmann zdobył wraz z reprezentacją Niemiec brązowy medal na mistrzostwach świata w 2006 roku, a w klubowej karierze zdobył siedem trofeów – w tym trzy mistrzostwa kraju. Były bramkarz nie spędza spokojnie czasu na piłkarskiej emeryturze. Ma na swoim koncie już kilka skandali. Teraz ponownie zrobiło się o nim głośno. Ruszył na dom sąsiada z… piłą mechaniczną za co został ukarany grzywną w wysokości 135 tysięcy euro.

Skandale legendy niemieckiej piłki

Jens Lehmann podczas swojej piłkarskiej kariery był naprawdę solidnym bramkarzem. Występował w Arsenalu, Milanie, Schalke, Borussii Dortmund i Stuttgarcie. Z Arsenalem, Milanem i BVB zdobywał mistrzostwo kraju, a z Schalke w 1997 roku sięgnął po Puchar UEFA. Pod koniec – po zakończeniu kariery przez Olivera Kanha – wreszcie stał się jedynką w bramce reprezentacji Niemiec. Razem z nimi zajął trzecie miejsce na mundialu w 2006 roku oraz drugie na EURO 2008. Łącznie reprezentował swój kraj w 61 spotkaniach.

W czerwcu 2010 roku zdecydował się odwiesić buty na kołku, ale definitywnie zrobił to rok później. Z powodu kontuzji golkiperów Arsenalu to on bronił bramki ”Kanonierów” pod koniec sezonu 2010/11. Na piłkarskiej emeryturze 52-latek nie spędza jednak spokojnie czasu. Co jakiś czas można usłyszeć o jakimś skandalu z jego udziałem. W 2021 roku obraził na tle rasistowskim innego niemieckiego piłkarza – Dennisa Aogo.

Były obrońca HSV, Schalke, czy Stuttgartu był obecny w studiu Ligi Mistrzów niemieckiego Sky Sports. Lehmann zadał pytanie za pomocą swoich mediów społecznościowych, czy Aogo jest ekspertem w telewizji, aby wypełnić w niej limit czarnoskórych osób. Sprawa odbiła się szerokim echem u naszych zachodnich sąsiadów, a były bramkarz w wyniku afery stracił miejsce w radzie nadzorczej Herthy Berlin.

Teraz 52-latek został ukarany grzywną w wysokości 135 000 euro przez sąd w jego rodzinnym mieście Starnberg. Były golkiper… ruszył z piłą łańcuchową na dom swojego sąsiada i uszkodził w nim belki od dachu garażu, które zasłaniały mu widok na jezioro Grosser Sternberger See. Całe zajście zostało nagrane przez monitoring.

Han condenado a Jens Lehmann por usar una motosierra en una pelea con un vecino. El vecino había construido un garaje que bloqueaba sus vistas a un lago. Tendrá que pagar más de 400 mil euros. A esto se le suma su despido del Hertha hace dos años por un caso de racismo. pic.twitter.com/wQopwx3sHf — Andrés Weiss (@andresweiss_) December 23, 2023

Wcześniej utrudniał sąsiadowi budowę budynku. Początkowo kara miała wynieść 420 tysięcy euro, jednak po apelacji oraz ugodzie z 92-letnim sąsiadem zmniejszono grzywnę. „Pan Lehmann bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie i doszedł do porozumienia ze swoim sąsiadem” – powiedział adwokat Lehmanna Florian Ufer.

Prawnik odniósł się również do innej sprawy. Jego klient unikał opłat parkingowych na lotnisku w Monachium. Teraz wziął odpowiedzialność za swój czyn i spłacił całe zadłużenie. Adwokat Lehmann skomentował sprawę krótko – „Już je zapłacił”.

Fot. PressFocus