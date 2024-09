Antoine Griezmann podjął zaskakującą decyzję

Niekwestionowana legenda reprezentacji Francji – Antoine Griezmann ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Dla ”Trójkolorowych” rozegrał 137 meczów, co jest trzecim najwyższym wynikiem w historii tej reprezentacji. 44 strzelone gole również zestawiają go na czwartym miejscu wśród najlepszych strzelców francuskiej kadry. Z reprezentacją sięgnął po złoto i srebro mistrzostw świata, srebro mistrzostw Europy oraz Ligę Narodów UEFA.

W reprezentacji Francji Antoine Griezmann zadebiutował w marcu 2014 roku, gdy był jeszcze zawodnikiem Realu Sociedad. Kilka miesięcy później Didier Deschamps powołał go do szerokiej kadry ”Trójkolorowych” na mistrzostwa świata w Brazylii. Przed samym turniejem strzelił trzy gole w dwóch sparingach i to po wejściach z ławki. Na mundialu w Brazylii Francja dotarła do ćwierćfinału, a Griezmann wystąpił we wszystkich pięciu meczach. Trzy razy znalazł się w pierwszym składzie, ale nie zanotował żadnego bezpośredniego udziału przy bramce.

Turniej życia zaliczył przed własną publicznością, gdy Francja była gospodarzem EURO 2016. Z sześcioma golami został królem strzelców, a z ośmioma punktami wygrał klasyfikację kanadyjską. Swoim dubletem w wygranym 2:1 meczu z Irlandią wprowadził Francję, a następnie jego dublet w wygranym 2:0 meczu z Niemcami dał Francji pierwszy finał mistrzostw Europy od 16 lat. ”Trójkolorowi” nie sięgnęli jednak po trzecie w historii mistrzostwo Europy, bowiem w Paryżu przegrali po dogrywce 0:1 z Portugalią. Na pocieszenie Griezmann otrzymał statuetkę dla najlepszego piłkarza turnieju.

Kapitalny turniej zaliczył również dwa lata później, gdy Francja po 20 latach ponownie sięgnęła po złoto mistrzostw świata. Na mundialu w Rosji Griezmann zdobył cztery bramki i dwie asysty i wraz z Harrym Kanem (sześć goli) zdobył najwięcej punktów w klasyfikacji kanadyjskiej tamtego turnieju. W wielkim finale przeciwko Chorwacji (4:2) wykorzystał rzut karny, który dał Francji prowadzenie do przerwy 2:1. Wcześniej po jego dośrodkowaniu z rzutu wolnego Mario Mandzukić wpakował piłkę do własnej bramki. Za swój występ w finale został wybrany najlepszym zawodnikiem tego meczu.

EURO 2020 było dla Francji najgorszym turniejem od mistrzostw świata 2010, gdzie ”Trójkolorowi” odpadli już w fazie grupowej. Francja pożegnała się z turniejem już w 1/8 finału po porażce ze Szwajcarią 4:5 w rzutach karnych (3:3 po 120 minutach). Griezmann ponownie rozegrał wszystkie mecze w pierwszym składzie, ale zdołał jedynie zdobyć bramkę w drugiej kolejce fazy grupowej na wagę remisu 1:1 z Węgrami. Kilka miesięcy później słabe EURO 2020 Francuzi odbili sobie na wygraniu drugiej edycji Ligi Narodów UEFA.

🥈 Silver Boot winner

🅰️ Joint-top assister

🥉 Bronze Ball winner

🥇 MOTM in the Final 🏆 What Antoine Griezmann did for Les Bleus at the 2018 #WorldCup was exceptional. Happy 30th birthday to a French great 🎁@AntoGriezmann | @FrenchTeam pic.twitter.com/c2rMiBXy8W — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 21, 2021

Na mistrzostwach świata 2022 Griezmann niemal wszystkie – za wyjątkiem meczu z Tunezją, gdy Francja była już pewna pierwszego miejsca w grupie – mecze rozegrał w pierwszym składzie, a aż pięć rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. Na tym turnieju zaliczył trzy asysty – jedną w grupowym meczu z Danią i dwie w ćwierćfinale przeciwko Anglii (oba mecze wygrane 2:1). W finale przeciwko Argentynie został zmieniony po 71 minutach przy stanie 0:2. 10 minut później Francja remisowała już 2:2 po dublecie Mbappe na przestrzeni kilkudziesięciu sekund.

Ostatecznie Francja przegrała 2:4 po serii rzutów karnych (3:3 po 120 minutach), ale została pierwszą reprezentacją od 20 lat, która dwa razy z rzędu wystąpiła w finale mistrzostw świata (wcześniej dokonała tego Brazylia w 1994, 1998 i 2002 roku). Choć na niedawnym EURO 2024 Francja dotarła do półfinału, to zdecydowanie zaliczyła najgorszy turniej od czasu wstydliwego mundialu w RPA z 2010 roku. W sześciu meczach zdobyła zaledwie cztery bramki, z czego tylko jedną z gry. Griezmann po raz pierwszy od dziesięciu lat i mundialu w Brazylii nie zanotował żadnego udziału przy bramce ”Trójkolorowych” na dużym turnieju.

Wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Francji było jego ostatnim w karierze. Tydzień przed rozpoczęciem październikowego zgrupowania 33-latek ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. ”Z sercem pełnym wspomnień zamykam ten rozdział swojego życia. Dziękuję za tę wspaniałą trójkolorową przygodę i do zobaczenia wkrótce” – napisał Griezmann w swoich mediach społecznościowych.

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

Dla francuskiej kadry rozegrał 137 meczów, co jest czwartym najwyższym wynikiem w historii tej kadry. Czwarte miejsce w klasyfikacji wszechczasów reprezentacji Francji zajmuje również pod względem goli, których strzelił dla niej 44. Sięgnął z nią po dwa trofea – puchar za mistrzostwo świata w 2018 roku oraz trofeum Ligi Narodów UEFA w 2021 roku. W 2016 roku zdobył srebrny medal mistrzostw Europy, a w 2022 roku srebrny medal mistrzostw świata.

fot. PressFocus