Brazylijczyk z polskimi korzeniami trenerem Flamengo

Brazylijskie Flamengo poinformowało, że Filipe Luís Kasmirski zostanie nowym trenerem klubu po tym jak zwolniono byłego selekcjonera reprezentacji „Canarinhos” Tite. To pierwsza tego typu praca znakomitego lewego obrońcy w życiu.

Były reprezentant Brazylii wraz z końcem 2023 roku zakończył piłkarską karierę i zajął się szkoleniem młodzieży w Flamengo. Filipe Luís Kasmirski zaczynał jako szkoleniowiec drużyny U-17, lecz już po trzech miesiącach powierzono mu pieczę nad drużyną U-20. Tam również długo nie zabawił – poprowadził młodych piłkarzy w 11 spotkaniach i został mianowany trenerem seniorskiej drużyny.

Znany z występów dla Atletico Madryt czy Chelsea defensor na stanowisku szkoleniowca Flamengo zastąpi Tite, który został zwolniony po… zwycięstwie z Club Athletico Paranaense. Jego pozycja w klubie mocno osłabła po odpadnięciu z rozgrywek Copa Libertadores na etapie 1/4 finału po porażce z urugwajskim CA Peñarol.

Podczas meczu z Club Athletico Paranaense trener był mocno obrażony przez kibiców przed, w trakcie i po meczu. Kilka godzin przed spotkaniem, podczas konferencji prasowej Tite stwierdził, że czuje wsparcie ze strony klubu: – Wsparcie kierownictwa jest stałe, codzienne i o każdej porze. Kiedy mówisz o wzmocnieniu całego zespołu, chodzi o hierarchie. Wyższa hierarchia, czyli zarząd Flamengo, komisja techniczna i sportowcy. (…) Dzieło będzie można właściwie ocenić dopiero po jego ukończeniu.

We can confirm that Tite will no longer be our head coach. We thank him and his coaching staff for their time at the club, and wish them luck on any future endeavors. Filipe Luís will take over the role as an interim head coach.

— Flamengo (@Flamengo_en) September 30, 2024