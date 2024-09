Miał być gwiazdą Manchesteru United, zagra w drugiej lidze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Miał wszystkie cechy, które były potrzebne by odnieść sukces w Manchesterze United. Wszystkie, oprócz jednej – głowy. Ravel Morrison swego czasu określany był mianem największego talentu jaki widziała akademia „Czerwonych Diabłów”. Niestety, rozum nie podążył za umiejętnościami i jako 31-letni zawodnik został ogłoszony nowym nabytkiem Precision FC w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Najlepszy jakiego widział Manchester United

Kariera Ravela Morrisona nie potoczyła się tak, jak on sam by tego oczekiwał. Reprezentant Jamajki czarował w młodzieżowych drużynach Manchesteru United u boku Adnana Januzaja czy Paula Pogby. A właściwie to… oni grali u jego boku, gdyż Morrison był największą gwiazdą zespołu.

Umiejętności Ravela Morrisona były po prostu skandalem – Gary Neville

Ravel był najlepszym młodzieńcem, jakiego widziałem od czasów George’a Besta – Paddy Crerand

Seniorskiej ekipy „Czerwonych Diabłów” nie podbił – w sumie zaliczył tylko trzy występy w EFL Cup i został oddany do West Ham United. Wszystko przez problemy pozaboiskowe. Ravel Morrison dorastał w trudnej dzielnicy, a lista jego występków jest długa: został skazany za zastraszanie świadka napadu z nożem, uszkodzenie mienia, przemoc domowa – a to wszystko jeszcze przed debiutem w seniorskim zespole.

I text the boss (Sir Alex) this morning asking him for 5 words on @morrisonravel…. the response I got gave me goosebumps! @ManUtd #MUFC #VibeWithFive pic.twitter.com/2cEd8GzaDq — Rio Ferdinand (@rioferdy5) February 15, 2021

Kiedy został włączony do kadry seniorskiego zespołu, to starsi gracze szybko zirytowali się niesfornym młodzieńcem. Cały czas wpadał w kłopoty, ciągle nowe problemy – sir Alex Ferguson nie mógł sobie pozwolić na „niańczenie” takiego zawodnika:

Ravel Morrison może być najsmutniejszym przypadkiem. Ciągle wpadał w kłopoty. Sprzedaż go do West Ham w styczniu 2012 r. była bolesna, ponieważ mógł być fantastycznym graczem. Jednak przez kilka lat problemy poza boiskiem narastały, więc nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko przeciąć pępowinę.

Równia pochyła, odbicie od dna i znów zjazd

Jeszcze w młodzieżówkach przejawiał duży talent. W 2013 roku jego bramka z treningu U21 stała się ogólnoświatowym viralem. Do dziś w serwisie YouTube obejrzało ją prawie 4 mln osób. Z takimi umiejętnościami mógłby śmiało grać dla seniorów Anglii, ale kiedy jechał już głową w dół, to nie był tej kadrze potrzebny. Owszem, ma na koncie 18 meczów, ale w… reprezentacji Jamajki ze względu na korzenie matki. Pierwszy mecz rozegrał w 2020 roku.

This Ravel Morrison goal from England u21s training still needs explaining. 🤯🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/V5SiBc6Dps — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 2, 2023

Jego dalsza kariera wygląda… jak wygląda. Po odejściu z Manchesteru United trafił do West Hamu. Tam miał dobry początek, ale szybko zgasł. A następnie? Birmingham City, QPR, Cardiff City, Lazio, znów QPR. Później jest już tylko ciekawiej – meksykański Atlas Guadalajara, szwedzkie Östersunds FK, następnie Sheffield United, Middlesbrough, holenderskie ADO Den Hag, Derby County, amerykańskie DC United a teraz… Precision FC. Jeśli już było o nim głośno, to na przykład wtedy, gdy przyznał się do użycia niebieskiej odznaki (dla niepełnosprawnych) po zmarłym, którą kupił za 50 funtów.

Przypomnijmy – to rocznik 1993, stosunkowo młody gracz. Zagra teraz w klubie występującym na drugim szczeblu rozgrywkowym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W drużynie większość zawodników stanowią Brytyjczycy – Ravel Morrison w klubie spotka znanego z występów dla Aston Villi czy Burnley obrońcę Matthew Lowtona, byłego zawodnika Bournemouth czy Cardiff City Harrego Artera oraz posiadających ogromne doświadczenie w niższych ligach angielskich Bena Pringle, Joela Lyncha czy Jamiego Warda.

fot. screen YouTube/Stretford Paddock