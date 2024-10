Porto – Manchester United 03.10 – Typy bukmacherskie

Betclic kurs 2.05 Porto - Manchester United Powyżej 4.5 kartki TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Porto – Manchester United. W czwartek wszystkie piłkarskie oczy będą zwrócone ku nowym formacie rozgrywek Ligi Europy i Ligi Konferencji. Łącznie czeka nas 36 meczów tego wieczoru, a jednym z nich będzie hitowe starcie w 2. kolejce Ligi Europy, w którym Porto zmierzy się na własnym stadionie z podrażnionym po ostatnich niepowodzeniach Manchesterem United. Zapraszamy na krótką analizę spotkania i typy bukmacherskie.

➡️ Każdy kupon w Betclicu bez podatku! Co to oznacza? Kliknij w poniższy baner, załóż konto i wygrywaj o 14% więcej! ⬅️

Kliknij tutaj po więcej ofert bonusów bukmacherskich na start

Pierwszy gwizdek na Estádio do Dragão o godzinie 21:00 3 października, a na placu boju zobaczymy Porto oraz Manchester United. Kto będzie górą w tym spotkaniu? Czerwone Diabły przełamią swoją passę bez zwycięstwa, czy może to Porto wykorzysta atut własnego stadionu? Poniżej w tekście czeka na propozycja bukmacherska na to spotkanie!

Porto – Manchester United – typy bukmacherskie

Już w czwartek o 21:00 na stadionie Estádio do Dragão czeka nas emocjonujące starcie w ramach europejskich pucharów, gdzie FC Porto podejmie Manchester United, a my mamy ciekawy typ bukmacherski na to spotkanie. Oba zespoły mają bogatą historię w rozgrywkach europejskich i z pewnością nie chcą zawieść swoich kibiców. Przede wszystkim obie ekipy nie zaczęły zbyt dobrze tegorocznej edycji Ligi Europy. Porto przegrało na wyjeździe z Bodo/Glimt 2:3, natomiast mocno faworyzowany Manchester United tylko zremisował z Twente na Old Trafford 1:1. Było to kolejne, spore rozczarowanie dla kibiców Czerwonych Diabłów.

W Premier League, Manchester United również nie radzi sobie zbyt dobrze i po bolesnej porażce z Tottenhamem 0:3 zajmuje dopiero 13. miejsce w ligowej tabeli. Znacznie inaczej wygląda sytuacja FC Porto, które zajmuje aktualnie 2. miejsce, jednak nie możemy bezpośrednio naturalnie porównywać potencjału obu tych rozgrywek. Zapowiada nam się bardzo emocjonujące spotkanie, w którym obie ekipy będą chciały zawalczyć o pełną pulę i awans w tabeli Ligi Europy. Porto oraz Manchester United na pewno celują w bezpośredni awans do fazy pucharowej z miejsc 1-8, a do tego potrzebne jest gromadzenie punktów.

Jeśli chodzi o typy bukmacherskie na mecz Porto – United, to na pewno warto pochylić się się w kierunku liczby kartek w tym spotkaniu. Porto na swoim obiekcie na pewno nie odpuści i postawi trudne warunki przyjezdnym. Manchester United z kolei będzie mocno zdeterminowany i będzie chciał zatrzeć złe wrażenie po ostatnich występach. Spodziewamy się zaciętego meczu, w którym nie zabraknie walki i tym samym sporej liczby przewinień oraz napomnień zawodników obu drużyn. Stawiam na przynajmniej 5 kartek po kursie 2.05 u bukmachera Betclic!

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Porto – Manchester United

Betclic standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Porto – United! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie do bramki przeciwnika ma według analityków Samu Omorodion z Porto (kurs 2.95). Praktycznie takie same szanse bukmacher wycenia dla: Rasmus Hojlund (3.00) oraz Joshua Zirkzee (3.05) z Manchesteru United.



Statystyki na typy bukmacherskie Porto – Manchester United

Porto jest bezkompromisowe – w ostatnich 5 meczach nie zanotowało żadnego remisu

Średnia kartek otrzymywanych przez Man. United to aż 4 w ostatnich 4 spotkaniach

Obie ekipy nie zanotowały zwycięstwa w 1. kolejce Ligi Europy

Przewidywane składy Porto – United

FC Porto : Costa – Galeno, Otavio, Pedro, Fernandes – Varela, Sousa, Pepe, Gonzalez, Jaime – Namaso

: Costa – Galeno, Otavio, Pedro, Fernandes – Varela, Sousa, Pepe, Gonzalez, Jaime – Namaso Manchester United:Onana – Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot – Ugarte, Mainoo – Antony, Fernandes, Rashford – Zirkzee

Fot. PressFocus