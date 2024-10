Czesław Michniewicz ostro o sędziach: „Nie każde dotknięcie to faul”

Były selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz od jakiegoś czasu jest trenerem marokańskiego FAR Rabat. W niedzielę jego drużyna zanotowała remis 1:1 z Renaissance de Berkane. Po spotkaniu Czesław Michniewicz nie krył swoich emocji i w mocnych słowach ocenił umiejętności sędziego tego spotkania.

Poplątane losy

Po „aferze premiowej” Czesław Michniewicz pożegnał się z reprezentacją Polski i zdecydował się przyjąć ofertę z saudyjskiego Abha FC. W klubie współpracował m.in. z Grzegorzem Krychowiakiem, który niedawno znalazł pracę na Cyprze czy też Ciprianem Tatarusanu, który niedawno zakończył karierę.

Przygoda byłego selekcjonera reprezentacji Polski w Arabii Saudyjskiej nie trwała długo – raptem dziewięć meczów – zaledwie dwa ligowe zwycięstwa na osiem, sześć ligowych porażek i awans w Pucharze Arabii Saudyjskiej – to bilans Michniewicza zanim został zwolniony.

Latem 2024 roku Czesław Michniewicz otrzymał ofertę pracy z marokańskiego FAR Rabat. Drużynę założył w 1968 roku Moulay El Hassan, ówczesny książę koronny Maroka, naczelny dowódca armii marokańskiej, a potem król tego kraju.

OFICJALNIE: Czesław Michniewicz trenerem FAR Rabat 🇲🇦 Zespół w ostatnim sezonie został wicemistrzem Maroka, a rok wcześniej wygrał ligę. Ogółem na koncie ma 12 wygranych mistrzostw kraju oraz jedną afrykańską LM. Powodzenia! pic.twitter.com/Cg03bzIxci — Afrykański Futbol (@AfrykanskiF) July 13, 2024

Szybko polski trener odniósł pierwszy sukces – wywalczył dla klubu pierwszy od 2007 roku awans do Afrykańskiej Ligi Mistrzów.

Michniewicz grzmi

W marokańskiej Botola Pro jego drużyna jest liderem z siedmioma punktami po trzech kolejkach. W ostatnim meczu FAR Rabat zaliczyło małą wpadkę zaledwie remisując z Renaissance de Berkane. Trener na konferencji prasowej skrytykował postawę sędziego, który jego zdaniem był zbyt miękki:

– To nie jest możliwe, sędzia nie przestał gwizdać. Nie każde dotknięcie jest faulem. Nie wiem, czy jest sędzią międzynarodowym, ale nie mógłby sędziować w ten sposób w Anglii. Rozmawiałem z trenerem Berkane’a i on podziela tę opinię. (…) Odnoszę wrażenie, że sędzia przerywał to spotkanie ze sto razy. Ta gra nie była brutalna, zgadza się? Fantastyczna walka – powiedział Czesław Michniewicz.

🎙️ Czeslaw Michniewicz (entraîneur d'AS FAR) : « Ce n'est pas possible, l'arbitre n'a pas arrêté de siffler. Chaque contact n'est pas une faute. Je ne sais pas s'il est arbitre international, mais il ne pourrait pas arbitrer ainsi en Angleterre. J'ai parlé avec l'entraîneur de… pic.twitter.com/MwAwQvbgIG — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) September 29, 2024

Były selekcjoner reprezentacji Polski i trener Lecha Poznań, Zagłębia Lubin, Pogoni Szczecin czy Legii Warszawa ma bardzo wysokie oczekiwania wobec swoich zawodników. Stwierdził nawet, że „remis zaakceptuje tylko w spotkaniach z Realem Madryt albo FC Barceloną”.

Mocna krytyka w stronę sędziego spodobała się kibicom marokańskiego futbolu, którzy zwracają uwagę, że „wreszcie ktoś to powiedział”. Nie wiadomo jednak co na to tamtejsza federacja piłkarska – czy słowa Czesław Michniewicz nie spotkają się z reakcją w postaci zawieszenia.

fot. PressFocus