Bayer Leverkusen lepszy od Milanu. Boniface bohaterem

Podopieczni Xabiego Alonso zdaje się przełknęli już gorycz straty punktów w ostatnim pojedynku Bundesligi z Bayernem. Tym razem w ramach drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, zespół aktualnego mistrza Niemiec odniósł bardzo ważne zwycięstwo nad ekipą AC Milanu.

Alonso decyduje się na kilka zmian

Bayer 04 Leverkusen i AC Milan mają już za sobą drugie spotkanie w nowej odsłonie Ligi Mistrzów. Jeśli mowa o nastrojach, to w zdecydowanie lepszych humorach BayArenę w Leverkusen opuszczą podopieczni Xabiego Alonso, którzy zasłużenie zdobyli 3 punkty i odnieśli drugie zwycięstwo w Champions League w sezonie 2024/2025. Koniec końców „Aptekarze” wygrali 1:0, zaś zwycięskiego gola zdobył Victor Boniface, który znów prezentuje wysoką formę.

Look at Boniface's celebration 🤣🤣🤪 You can't hate this guy 🤣🤣 pic.twitter.com/NBzYeM3n7c — POOJA!!! (@PoojaMedia) October 1, 2024

W przypadku wyjściowych jedenastek na ten pojedynek, opiekun mistrza Niemiec zdecydował się dokonać kilku korekt w kadrze w porównaniu do remisu 1:1 z Bayernem w zeszłą sobotę. To samo tyczy się zresztą Paulo Fonseki, który również zmienił nieco w swoim ustawieniu w porównaniu do niedawnej wygranej 3:0 nad Lecce we włoskiej Serie A.

Bayer 04:

Hradecky – Tapsoba, Tah, Hincapie, Grimaldo (89’ Belocian) – Xhaka, Garcia (75’ Andrich) – Frimpong, Wirtz (89’ Tella), Adli (82’ Palacios) – Boniface (75’ Terrier).

AC Milan:

Maignan – Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez – Fofana, Reijnders, Loftus-Cheek – Pulisic (80’ Chukwueze), Leao – Abraham (62’ Morata).

Boniface bohaterem meczu

W pierwszej części spotkania na BayArenie w Leverkusen, kibice zgromadzeni na stadionie oraz przed telewizorami, byli świadkami niemalże jednostronnego widowiska, albowiem podopieczni Xabiego Alonso zdominowali swoich przeciwników z Serie A i nie pozwalali im na zbyt wiele. Bayer był nie tylko częściej w posiadaniu piłki, ale i również zdecydowanie więcej próbował uderzać na bramkę przeciwnika.

Niemniej jednak mistrzowie Niemiec nie byli w stanie przekuć swojej dominacji na bramki, choć w 21. minucie chwilowo na tablicy wyników widniał wynik 1:0 za sprawą Victora Boniface’a, jednakże gol nigeryjskiego snajpera został anulowany. W rezultacie pierwsza odsłona meczu zakończyła się bezbramkowym remisem. Po zmianie stron Florian Wirtz i nie spuszczali z tonu i raz za razem próbowali swojego szczęścia.

W końcu ekipa Alonso postawiła na swoim i raptem sześć minut po wznowieniu gry, Boniface tym razem mógł w pełni cieszyć się z bramki dla swojego klubu. Nigeryjczyk wykorzystał dogranie Jermiego Frimponga i pokonał Mike’a Maignana. Przy okazji warto podkreślić, że dla 23-latka było to już piąte trafienie w sezonie 2024/2025 dla „Aptekarzy”. AC Milan nie pozostał bierny, dwoił się i troił, aby doprowadzić choć do wyrównania, ale starania „Rossoneri” nie przyniosły zamierzonego rezultatu, zaś defensywa Bayeru bardzo dobrze wywiązywała się ze swoich obowiązków.

Koniec końców spotkanie dobiegło końca, a zwycięstwo i 3 punkty przypadły w pełni zasłużenie klubowi z Leverkusen, który na ten moment zajmuje trzecie miejsce w tabeli ligowej Ligi Mistrzów. Dla porównania AC Milan zajmuje dopiero dwudzieste dziewiąte miejsce z zerowym dorobkiem punktowym, co jest sporym zaskoczeniem.

10 – Bayer 04 Leverkusen have been unbeaten in 10 home matches in major European competitions (W7 D3) – a new club record. Fortress. pic.twitter.com/KWhMBbnp5r — OptaFranz (@OptaFranz) October 1, 2024

Za trzy tygodnie kolejne pojedynki

Z kolei już 23 października będziemy świadkami rywalizacji w trzeciej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów – Bayer 04 zmierzy się tym razem na wyjeździe z francuskim zespołem Brest. Początek tego boju zaplanowano o 18:45. Jeśli zaś mowa o AC Milanie, to włoski klub dzień wcześniej (22 października) podejmie na własnym podwórku Club Brugge (również o 18:45).