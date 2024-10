Widzew Łódź – Korona Kielce 04.10 – typy bukmacherskie

Betclic kurs 2.18 Widzew Łódź - Korona Kielce 1X2 1 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Widzew Łódź – Korona Kielce. W ramach 11. kolejki Ekstraklasy łodzianie podejmą na własnym obiekcie zespół z Kielc. Obie drużyny z pewnością myślą wyłącznie o zdobyciu trzech punktów w tym spotkaniu. A jak będzie finalny rezultat? O tym dowiemy się już w piątkowy wieczór! Zapraszamy na krótką analizę spotkania i typy bukmacherskie.

Pierwszy gwizdek na stadionie w Łodzi już w najbliższy piątek, 4 październik o godzinie 20:30. Kto będzie górą w tym meczu? Czy Widzew po raz kolejny niesiony dopingiem swoich kibiców zgarnie 3 punkty? A może to Korona w końcu zaliczy udany wyjazd i to ekipa Jacka Zielińskiego będzie mogła się cieszyć z sukcesu? W dalszej części tekstu znajdziecie zapowiedź oraz typy bukmacherskie na to spotkanie.

Widzew Łódź – Korona Kielce – typy bukmacherskie

Widzew Łódź w tym sezonie pokazuje, że jest drużyną nie tylko solidną, ale także grającą z dużym zaangażowaniem ofensywnym. Zespół pod wodzą trenera wypracował styl gry, który opiera się na dynamicznych atakach, wysokim pressingu i skutecznym wykorzystywaniu sytuacji bramkowych. To podejście przynosi efekty, czego dowodem jest fakt, że Widzew nie doznał porażki w ostatnich czterech meczach, obejmujących zarówno rozgrywki ligowe, jak i Puchar Polski.

Jednym z najważniejszych elementów siły Widzewa jest jego doskonała postawa na własnym stadionie. Kibice na stadionie w Łodzi zawsze tworzą niesamowitą atmosferę, a żywiołowy doping potrafi wywrzeć presję na rywalach, co stawia gospodarzy w uprzywilejowanej pozycji. W tym sezonie Widzew odniósł kilka znaczących zwycięstw przed własną publicznością, pokonując między innymi Piasta Gliwice, który również prezentuje bardzo wysoką formę w bieżących rozgrywkach. Wygrana z Piastem była ważnym sygnałem, że Widzew jest w stanie rywalizować z czołowymi drużynami Ekstraklasy. Warto również przypomnieć triumf w meczu 2. kolejki, kiedy to łodzianie pokonali Lecha Poznań, aktualnego lidera rozgrywek, co pokazuje, jak wielki potencjał drzemie w tej drużynie, szczególnie na własnym terenie.

Korona Kielce, z którą Widzew zmierzy się w tej kolejce, znajduje się obecnie w trudnej sytuacji. Po 10 rozegranych meczach drużyna z Kielc plasuje się na ostatnim bezpiecznym miejscu w tabeli, zdobywając zaledwie 9 punktów. Zespół nie radzi sobie najlepiej, co potwierdzają dotkliwe porażki, takie jak 0:4 z Radomiakiem Radom czy 0:3 z Pogonią Szczecin. Analizując dotychczasowe występy Korony, można zauważyć, że drużyna ta będzie prawdopodobnie walczyć o utrzymanie aż do końca sezonu. Brak stabilności w grze i słabe wyniki wyjazdowe sprawiają, że kielczanie są jednym z głównych kandydatów do walki o przetrwanie w Ekstraklasie. W kontekście najbliższego meczu z Widzewem, Korona staje przed dużym wyzwaniem, szczególnie biorąc pod uwagę formę łodzian w meczach domowych.

Z perspektywy bukmacherskiej, wydaje się, że zakład na zwycięstwo Widzewa Łódź to bardzo interesująca opcja. Kurs na taki wynik wynosi ponad dwukrotność stawki, co w połączeniu z analizą formy obu drużyn – Widzewa w meczach na swoim stadionie oraz Korony w spotkaniach wyjazdowych – sugeruje, że gospodarze mają dużą szansę na zdobycie kolejnych trzech punktów. Wygrana Widzewa w tym spotkaniu jest jak najbardziej realna, zwłaszcza biorąc pod uwagę atuty, które posiada drużyna z Łodzi, takie jak dobra dyspozycja na swoim obiekcie oraz wsparcie fanów.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Widzew Łódź – Korona Kielce

Zarówno Widzew, jak i Korona w ostatnich swoich meczach pokazywali, że chcą grać ofensywnie i zdobywać wiele bramek. Ciekawymi opcjami mogą okazać się zakłady na powyżej 2.5 goli (1.86), czy też powyżej 3.5 goli w tym spotkaniu (3.10)!



Statystyki na typy bukmacherskie Widzew Łódź – Korona Kielce

Widzew jest niepokonany w ostatnich 4 meczach o stawkę

W 3 z 4 ostatnich meczów z udziałem Widzewa Łódź, obie drużyny strzelały gole

Widzew w tym sezonie wygrał 3 z 4 meczów przed własną publicznością

Przewidywane składy Widzew Łódź – Korona Kielce

Widzew Łódź : Gikiewicz – Krajewski, Żyro, Ibiza, Kozlovsky – Alvarez, Shehu – Cybulski, Kerk, Sypek – Rondić.

: Gikiewicz – Krajewski, Żyro, Ibiza, Kozlovsky – Alvarez, Shehu – Cybulski, Kerk, Sypek – Rondić. Korona Kielce:Dziekoński – Zwoźny, Trojak, Resta, Pięczek – Hofmeister, Nuno – Fornalczyk, Ramacle, Matuszewski – Dalmau.

