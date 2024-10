Championship: Dramatyczne sceny w ostatnich meczach West Bromu

Ostatnie dwa mecze Championship z udziałem West Bromwich Albion okraszone były dramatycznymi wydarzeniami. W weekendowym meczu z Sheffield Wednesday na stadionie Hillsborough zmarł jeden z kibiców ”The Baggies”. Z kolei podczas spotkania ostatniej kolejki z Middlesbrough doszło do zasłabnięcia sędziego liniowego.

W poprzedni weekend West Bromwich Albion mierzył się na Hillsborough z Sheffield Wednesday w ramach siódmej kolejki Championship. ”The Baggies” przegrały wyjazdowy mecz 2:3, lecz wynik tego spotkania odszedł w niepamięć. W pewnym momencie jeden z kibiców przyjezdnego West Bromu źle się poczuł i zasłabł. Choć doszło do akcji reanimacyjnej, jego życia nie udało się uratować. Klub pogrążył się w żałobie, ale w środowisku związanym z West Bromem zapanowała także złość.

Po pierwsze, mimo apeli o przerwanie meczu, gdy na trybunach rozgrywał się dramat, spotkanie było kontynuowane. Druga sprawa to brak natychmiastowej reakcji ze strony służb. Do akcji ratunkowej jako pierwszy przystąpił jeden z kibiców, który na co dzień jest ratownikiem medycznym. Skarżono się również na brak dostępu na miejscu do defibrylatora, który z pewnością mógłby uratować życie 57-latka oraz brak odpowiednio szerokich przejść, by przetransportować nosze. Rzecznik służby pogotowia ratunkowego w hrabstwie – Yorkshire Ambulance Service informował, że to prywatna firma zapewnia opiekę medyczną na stadionie Hillsborough:

– Opiekę medyczną nad kibicami Sheffield Wednesday zapewnia prywatna firma i to jej personel jako pierwszy pojawił się na miejscu zdarzenia. Yorkshire Ambulance Service ma kontrakt z klubem na zapewnianie opieki medycznej piłkarzom. Następnie na miejsce zdarzenia wysłano ratownika medycznego i karetkę pogotowia ratunkowego, aby pomóc w tym incydencie.

West Bromwich Albion zwrócił się do English Football League – organizatora rozgrywek Championship – z prośbą o zbadanie okoliczności śmierci kibica. EFL potwierdziła, że ​​otrzymała pismo w tej sprawie i zbierze opinie zarówno West Bromu, jak i Sheffield Wednesday w celu zbadania okoliczności śmierci kibica ”The Baggies”. Pamięć 57-latka została uhonorowana przed meczem następnej kolejki Championship, w której West Brom przed własną publicznością mierzył się z Middlesbrough.

Niestety, również i mecz West Bromu z Middlesbrough naznaczony był dramatycznym, choć nie tak tragicznym w skutkach wydarzeniem. W pewnym momencie sędzia liniowy Rob Smith usiadł na murawie i zgłosił zawroty głowy. Arbiter otrzymał natychmiastową pomoc i podjęto decyzję o przetransportowaniu go do szpitala. Na szczęście już dzień później PGMOL – organ odpowiedzialny za angielskich sędziów – poinformował o wypuszczeniu sędziego z placówki medycznej.

– Jesteśmy zaszczyceni poinformować, że sędzia liniowy Rob Smith został wypisany ze szpitala i dochodzi do siebie w domu. Rob przeszedł badania po tym, jak poczuł się źle w trakcie pierwszej połowy meczu West Bromu z Middlesbrough. Chcielibyśmy podziękować obu klubom, ratownikom medycznym znajdującym się na The Hawthorns (stadion West Bromu – przyp. red.) i personelowi szpitala Manor w Walsall za opiekę nad Robem – czytamy w oświadczeniu PGMOL.

We are pleased to update that assistant referee Rob Smith has been discharged from hospital and is recovering at home.

Rob underwent tests after being taken ill during the first half of the Sky Bet Championship fixture between @WBA and @Boro on Tuesday evening.

We would like to… pic.twitter.com/eRfTUOdlb7

— PGMOL (@FA_PGMOL) October 2, 2024