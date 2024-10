Puchar Polski: Klub Ekstraklasy wyrzucony przez III-ligowca

Motor Lublin dołączył do sześciu klubów Ekstraklasy, które pożegnały się z Pucharem Polski już w I rundzie. Beniaminek PKO BP Ekstraklasy sensacyjnie odpadł z III-ligową Unią Skierniewice. Zwycięzcy ubiegłorocznej edycji Łódzkiego Pucharu Polski jako pierwsi objęli w tym meczu prowadzenie, a następnie wygrali serię rzutów karnych 5:4.

Motor Lublin wyeliminowany z Pucharu Polski

Choć w poniedziałek 30 września odbyło się losowanie 1/16 finału Pucharu Polski, wciąż nieznany był komplet uczestników tej rundy krajowego pucharu. Do rozegrania wciąż był bowiem mecz Unii Skierniewice z Motorem Lublin, który przesunięto o tydzień ze względu na nadrabianie przez Motor zaległości w Ekstraklasie. W trakcie eliminacji europejskich pucharów Jagiellonia przełożyła swój ligowy mecz z Motorem. Został rozegrany równolegle z meczami I rundy Pucharu Polski. Był to jedyny dostępny w najbliższym czasie wolny termin. „Jaga” gra przecież w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Unia oraz Motor przystępowały do meczu Pucharu Polski ze świadomością, że w II rundzie zwycięzca zmierzy się z GKS-em Katowice. W przypadku awansu Motoru mecz odbyłby się w Katowicach, a w przypadku awansu Unii w Skierniewicach. Przepisy Pucharu Polski mówią, że drużyna, która w danej parze występuje na niższym szczeblu rozgrywkowym jest gospodarzem meczu. III-ligowa Unia udział w centralnym Pucharze Polski zagwarantowała sobie dzięki zwycięstwu w poprzednim sezonie w okręgowym Pucharze Polski. Na sześć ostatnich edycji Unia okręgowego PP nie wygrała jedynie w sezonie 2021/22.

W tym czasie pierwszą rundę centralnego Pucharu Polski udało jej się przejść jedynie w 2021 roku, gdy w 1/32 finału pokonała 2:0 Concordię Elbląg. W II rundzie została jednak wyeliminowana przez późniejszego finalistę tamtej edycji Pucharu Polski – Lecha Poznań (0:2). Po trzech latach zespół ze Skierniewic znów zagra w 1/16 finału Pucharu Polski. Podopieczni Kamila Sochy sensacyjnie wyeliminowali po serii rzutów karnych ekstraklasowy Motor Lublin.

W 31. minucie Unia wyszła na prowadzenie za sprawą trafienia wychowanka ŁKS-u Łódź Aghwana Papikjana. Kilka minut po przerwie do wyrównania doprowadził jednak młodzieżowiec Filip Luberecki. Wynik 1:1 nie uległ już zmianie ani do końca podstawowego czasu gry, ani w dogrywce. Konkurs rzutów karnych rozpoczęli piłkarze Motoru i to oni zaliczyli jedyne pudło w tej serii ”jedenastek”. W trzeciej serii rzutu karnego nie wykorzystał Kaan Caliskaner. Piłkarze Unii wszystkie karne wykonali bezbłędnie i wygrali serię ”jedenastek” 5:4.

MAMY KOLEJNĄ NIESPODZIANKĘ! 🔥

Unia Skierniewice pokonuje Motor Lublin! 👏🏻#PucharPolski 🏆 pic.twitter.com/Q8hhsGjtWt — Puchar Polski (@PZPNPuchar) October 2, 2024

Sensacje, sensacje!

Niemal połowa, bo aż siedem z 15 drużyn Ekstraklasy pożegnało się z tegoroczną edycją Pucharu Polski już w I rundzie. I tak jak Stal Mielec oraz Górnik Zabrze odpadły w starciach z innymi ekstraklasowymi zespołami – Koroną Kielce i Radomiakiem Radom, tak w przypadku pozostałych klubów można już mówić o kompromitacji. Oprócz Motoru jeszcze cztery kluby Ekstraklasy odpadły po rywalizacjach z drużynami z niższych szczebli rozgrywkowych:

Cracovia Kraków – porażka 2:3 z III-ligową Sandecją Nowy Sącz

Lech Poznań – porażka 0:1 z II-ligową Resovią Rzeszów

Lechia Gdańsk – porażka 3:4 w karnych z II-ligową Pogonią Grodzisk Mazowiecki (1:1 po 120 minutach)

Raków Częstochowa – porażka 0:1 z I-ligową Miedzią Legnica

Na 32 uczestników 1/16 finału Pucharu Polski Ekstraklasę reprezentować będzie tylko 11 klubów. Do gry od najbliższej rundy włączają się reprezentanci Polski w tegorocznej edycji europejskich pucharów – Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław, Legia Warszawa i Wisła Kraków, czyli obrońcy trofeum Pucharu Polski. ”Biała Gwiazda” swój mecz ze Siarką Tarnobrzeg rozegra już 12 października. Pozostałe mecze 1/16 finału odbędą się w dniach 29-31 października.

Trzecioligowa Unia Skierniewice w 1/16 finału Pucharu Polski! Motor Lublin wyeliminowany. 🚨 Zespół z województwa lubelskiego jest następnym przedstawicielem Ekstraklasy, który pożegnał się z rodzimym pucharem. 👋 Wcześniej zrobiły to:

Cracovia ❌;

Lechia Gdańsk ❌;

Stal Mielec… pic.twitter.com/YFxwI4X6zU — Transfery.info (@Transferyinfo) October 2, 2024

fot. PressFocus