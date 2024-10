FIFA chce wprowadzić dodatkowe okienko transferowe

FIFA próbuje ze wszystkich sił zwiększyć zainteresowanie przyszłorocznymi Klubowymi Mistrzostwami Świata, które na razie jest znikome. Federacja postanowiła wprowadzić dodatkowe okienko transferowe dla wszystkich klubów, które miałoby trwać między 1 a 10 czerwca 2025 roku. To ma niby zachęcić gwiazdy futbolu do zmiany klubów przed klubowym mundialem. O co chodzi?

Jakiś czas temu FIFA wpadła na pomysł, żeby zmienić format rozgrywania Klubowych Mistrzostw Świata. Dotychczas ten turniej odbywał się zazwyczaj w grudniu przed Świętami Bożego Narodzenia i trwał krótko. Brali w tym wszystkim udział zwycięzcy pucharów klubowych z każdej federacji. Zazwyczaj jednak faworyci (czyli zwycięzca europejskiej Ligi Mistrzów) rozegrał tylko dwa mecze i zgarniał kolejny puchar do gabloty. Federacja, by zwiększyć zainteresowanie tymi rozgrywkami postanowiła rozpisać wszystko od nowa.

Teraz klubowy mundial będzie rozgrywany na wzór reprezentacyjnego. Ma w nim wziąć udział 32 drużyn. Cała zabawa ma się rozegrać między 15 czerwca a 3 lipca w 2025 roku. Wiemy też, że udział w turnieju ma wziąć szereg znanych i mocnych drużyn nie tylko z Europy na czele z: Al-Hilal, Urawa Red Diamonds, River Plate, Chelsea, Real Madryt, Manchester City, Bayern Monachium czy też PSG. Piłkarzom nie za bardzo się to podoba. Gdzieś tam tli się nawet temat… buntu.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się także na jakich stadionach wyżej wymienione drużyny miałyby rozegrać mecze. FIFA opublikowała bowiem listę 12 aren ze Stanów Zjednoczonych.

Turniej notuje totalny brak zainteresowania nie tylko ze strony piłkarzy i klubów. Do tej pory nie wiemy, jakie telewizje na świecie zdecydują się na pokazywanie rozgrywek. FIFA prowadziła wcześniej rozmowy z Apple, jednak nie doszło do porozumienia.​​ Musiała ogłosić przetarg w lipcu 2024, żeby przyciągnąć sponsorów transmisji z całego świata, którzy zajmą się dwiema pierwszymi edycjami w 2025 i 2029 roku. Problem w tym, że nadal niczego nie ogłoszono, a kluby niepokoją się, bo nie wiedzą, w jaki sposób planować swoje niezwykle dochodowe tournee przedsezonowe.

W polityce często stosuje się manewr zamiatania wszystkiego pod dywan. FIFA może i nie jest organizacją polityczną, ale doskonale zna tego typu zagrywki. Dowiedzieliśmy się właśnie od m.in. Fabrizio Romano, że światowa federacja zaplanowała wprowadzenie dodatkowego okienka transferowego tuż przed rozpoczęciem KMŚ. Na czym ma ono polegać?

🚨 OFFICIAL: FIFA confirms it will allow member associations of participating clubs in the new Club World Cup to open their transfer window from 1 to 10 June 2025.

In case it gets approved by the leagues, new signings can be registered before the tournament starts on 15 June. pic.twitter.com/FGuMmCTP0S

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2024