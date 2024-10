Everton – Newcastle United 05.10 – Typy bukmacherskie

Betclic kurs 2.10 Everton - Newcastle United Wygrana Newcastle 2 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Everton – Newcastle United. Kolejny weekend i kolejna gorączka piłkarskich zmagań na krajowych podwórkach. Niespodzianek mnóstwo w poszczególnych ligach, a my tym razem zaglądamy do angielskiej Premier League, która przez wielu ekspertów uważana jest za najlepszą ligę na świecie! I ja się z tym jak najbardziej zgadzam.

W sobotę w Anglii zostanie rozegrana już siódma kolejka, a tam między innymi dojdzie do pojedynku Evertonu z Newcastle United na Goodison Park w Liverpoolu. Pierwszy gwizdek już o godzinie 18:30 i przed nami 90. minut emocji! Czy goście wygrają ten mecz? Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Everton – Newcastle United – typy bukmacherskie

Everton jeszcze kilka lat temu walczyło o czołowe lokaty w Premier League i coraz głośniej mówiono o wielkich transferach i europejskich pucharach. Od trzech lat niestety jest totalny regres i klub z Liverpoolu regularnie toczy walkę, ale o utrzymanie. Dwa lata temu mało brakowało, a wylądowaliby w Championship po tragicznym sezonie. Rok temu praktycznie przez całą kampanię znajdowali się w dolnej części tabeli, a przez pierwszą część przegrywali mecz za meczem. Nic niestety nie zmieniło się na starcie w tym sezonie, bo gospodarze przegrali cztery pierwsze mecze tracąc w nich aż 13 goli! A rywale do wymagających nie należeli: 0:3 z Brighton, 0:4 z Tottenhamem, 2:3 z Bournemouth i 2:3 z Aston Villą. Dużo się mówi w ostatnim czasie o przejęciu klubu przez nowych właścicieli, bo aktualni są w otwartym konflikcie i to odbija się na całym otoczeniu i wynikach. Dwa ostatnie mecze były nieco lepsze w ich wykonaniu, bo najpierw zremisowali z beniaminkiem Leicester City 1:1, a ostatnio pokonali Crystal Palace 2:1. Jednak obie te drużyny spisują się jeszcze gorzej od „The Toffees”.

Newcastle United kampanię 23/24 zakończyło na 7. miejscu i tym razem nie zagrają w europejskich pucharach, więc mogą się w pełni skupić na Premier League. Pokonali już Wolves, Southampton czy Tottenham. Niedawno doznali pierwszej porażki przegrywając z Fulham, a tydzień temu zatrzymali u siebie mistrza Anglii – Manchester City po bardzo dobrym meczu. To na pewno ich napędzi i podbuduje psychicznie. „Sroki” w środku tygodnia grały w EFL Cup przeciwko Wimbledon i wygrały 1:0, ale podopieczni Eddiego Howe’a grali w rezerwowym zestawieniu, aby lepiej przygotować się do ligowego meczu. Goście muszą poprawić grę na wyjazdach i defensywę w pierwszych 45. minutach, bo regularnie tracą bramki, a to jest klucz do zwycięstw.

Everton spisuje się poniżej oczekiwań, myślę że te dwa ostatnie mecze ligowe nie są żadnym wyznacznikiem, bo rywale w tragicznej dyspozycji. Newcastle jeśli chce walczyć o puchary to muszą takie mecze wygrywać. Gram zwycięstwo gości.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Everton – Newcastle United

Betclic standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Everton – Newcastle United. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady specjalne, a dokładnie o strzelca – tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie bramki ma William Osula z Newcastle United po kursie 2.80. Przez nieobecność Isaka on odpowiada za zdobywanie bramek.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Newcastle ostatnio nie radzi sobie z Evertonem! Czas to zmienić, jeśli chce się zagrać w europejskich pucharach. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Everton – Newcastle United

Newcastle wygrało dwa mecze bezpośrednie, Everton tyle samo i raz padł remis 1:1

Everton w tym sezonie PL wygrał tylko jeden mecz

W pojedynkach bezpośrednich Everton ostatnio strzeliło sześć goli, a Newcastle United tyle samo – sześć

Przewidywane składy Everton – Newcastle United

Everton : Pickford; Young, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Mangala, Doucoure; Harrison, McNeil, Ndiaye; Calvert-Lewin

: Pickford; Young, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Mangala, Doucoure; Harrison, McNeil, Ndiaye; Calvert-Lewin Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Burn, Hall; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Murphy, Gordon, Barnes

Fot. PressFocus