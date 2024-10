Miejsce debiutu Beckhama jest teraz… galerią handlową

Davida Beckhama i jego kariery przedstawiać specjalnie nie trzeba. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy początku wieku, który był także jednym z najlepszych angielskich piłkarzy swojej generacji. Ikona mody i w XXI wieku protoplasta piłkarza-celebryty. Jego debiut miał miejsce w 1992 roku. Tego stadionu teraz już jednak nie ma. W jego miejscu postawiono bowiem… galerię handlową.

Debiut Davida Beckhama miał miejsce 23 września 1992 roku w meczu Pucharu Ligi Angielskiej na Goldstone Ground z Brighton. Daleko wtedy było do czasów, aby „Mewy” pomyślały w ogóle o budowie „The Amex”. Ostatni mecz na starej arenie był z kolei rozegrany z pierwszym ligowym rywalem z „The Amex” – mowa tu o Doncaster Rovers w 1997 oraz 2011 roku.

Brighton będące rywalem drużyny Beckhama nie było wtedy liczącym się w hierarchii angielskiego futbolu zespołem. 1992/93 to ich pierwszy sezon po spadku z drugiej ligi. Manchester United z kolei rozpoczynał, jak się później okazało, pierwszy mistrzowski sezon z sir Alexem Fergusonem u sterów.

Mecz pomiędzy obiema ekipami był pierwszym od ponad dziewięciu lat, skoro ekipy grały na różnych poziomach. W 1983 roku w dwóch finałowych meczach FA Cup obie drużyny zagrały ze sobą dwukrotnie – to z uwagi na remis w pierwszym starciu 2:2. W Anglii wielką tradycją były bowiem rewanże w Pucharze Anglii w przypadku remisu. 26 maja, czyli kilka dni później, był już bezlitosny dla rywali United. Dwie bramki Bryana Robsona i finałowy wynik 4:0 mówią wszystko. W tamtej edycji w 1/8 finału „Mewy” wyeliminowały wielki Liverpool.

Wracając do meczu drugiej rundy Coca Cola Cup z 1992 roku, jak wtedy nazywał się Puchar Ligi Angielskiej – United prowadziło po bramce Wallace’a z 36. minuty. W 71. minucie po raz pierwszy koszulkę „Czerwonych Diabłów” w oficjalnym meczu założył David Beckham, wówczas 17-latek. Angielski pomocnik wystąpił z numerem 14 i zastąpił na boisku Rosjanina Andrieja Kanczelskisa (nr 7).

Chwilę później Brighton wyrównało po bramce Edwardsa. Kilka lat po meczu Brighton było bliskie spadku do piątej ligi z racji niegospodarności finansowej. „Mewy” użytkowały ten obiekt od 1902 roku. W obecnej chwili miejsce dawnego stadionu zajmuje Goldstone Retail Park. To galeria handlowa, w której znajdują się znane sieciówki w swoich branżach – Lidl oraz TK Maxx. Miejsce to istnieje od 2005 roku. Wcześniej sprzedano je deweloperom.

Klub został bez dachu nad głową i musiał dzielić boisko z Gillingham. Robił to w latach 1999–2011, zanim przeniósł się na najnowocześniejszy Stadion AMEX, co zbiegło się z najbardziej udanym okresem w historii Brighton. „Mewy” awansowały do Premier League po raz pierwszy w 2017 roku i czynią wielki progres.

