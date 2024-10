Legenda afrykańskiej piłki wraca z bezrobocia. Znów zagra dla tego klubu

Dziesiąty afrykański piłkarz pod względem liczby występów dla reprezentacji narodowej – Andre Ayew ponownie związał się roczną umową z francuskim Le Havre. W poprzednim sezonie już kilka miesięcy po jego rozpoczęciu dołączył do ówczesnego beniaminka Ligue 1. Starszy z braci Ayew był w poprzednim sezonie najlepszym strzelcem klubu z Hawru.

Legenda afrykańskiej piłki wraca do Ligue 1

W swojej karierze Andre Ayew najwięcej meczów rozegrał dla Olympique Marsylii, w której stawiał pierwsze kroki w seniorskim futbolu. W pierwszym zespole OM zadebiutował na początku sezonu 2007/08. Łącznie zawodnikiem seniorskiej drużyny Marsylii był w latach 2007-15, choć lata 2008-10 spędził na dwóch rocznych wypożyczeniach. Rozegrał tam aż 209 meczów, w których strzelił 60 goli i zaliczył 25 asyst.

Latem 2015 roku przeniósł się na Wyspy Brytyjskie, gdzie występował dla West Hamu United i Swansea City. Po spadku Swansea z Premier League w 2018 roku sezon 2018/19 spędził w Fenerbahce, ale w latach 2019-21 występował z ”Łabędziami” na poziomie Championship. W obu tych sezonach był najlepszym strzelcem swojego zespołu (łącznie 33 gole) i w obu dotarł z nim do baraży o awans do Premier League.

On this day in 2015… 🗓 Andre Ayew signed for Swansea! 🦢 This man was a beast in the Championship 💪#Swans pic.twitter.com/WA4gvjunWO — Second Tier podcast (@secondtierpod) June 9, 2023

Wraz z końcem sezonu 2020/21 jego kontrakt ze Swansea wygasał i nie doszło do jego przedłużenia. Ghańczyk przeniósł się na Bliski Wschód – do katarskiego Al Sadd. Po półtora roku wrócił na Wyspy Brytyjskie i podpisał kontrakt z Nottingham obowiązujący do końca sezonu. Kiedy umowa wygasła, aż przez cztery miesiące Ayew pozostawał bez klubu. Dopiero 11 listopada kontrakt do końca sezonu 2023/24 podpisał z nim beniaminek Ligue 1 – Le Havre.

Tam rozegrał łącznie 20 meczów i mimo dołączenia do zespołu trzy miesiące po starcie sezonu z dorobkiem sześciu goli został najlepszym strzelcem ekipy z Hawru. Co ciekawe, w swoim debiucie przeciwko Nantes (0:0) wyleciał z boiska z czerwoną kartką już po dwóch minutach od momentu pojawienia się na placu gry. Mimo miana najlepszego strzelca w sezonie 2023/24 nie doszło do przedłużenia jego kontraktu z Le Havre. Od trzech miesięcy Ayew znów pozostawał bez klubu, ale ponownie w trakcie sezonu dołączył do Le Havre na zasadzie kontraktu do końca sezonu.

Tak, jak w poprzednim sezonie, Ayew w zespole z Hawru występować będzie z numerem ”28”. Szansa na pierwszy od 19 maja występ nastąpi w niedzielę 6 października, gdy podopieczni Didiera Digarda zmierzą się na wyjeździe z uczestnikiem Ligi Mistrzów – Brestem. Pierwszy po powrocie występ na stadionie w Hawrze może nastąpić 20 października, gdy Le Havre podejmie u siebie Lyon. Po sześciu meczach Le Havre ma na koncie sześć punktów za sprawą dwóch zwycięstw i czterech porażek, a przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie dwa punkty.

Andre Ayew to rekordzista pod względem występów w reprezentacji Ghany. Dla ”Czarnych Gwiazd” rozegrał 120 meczów i strzelił w nich 24 gole. Zagrał z reprezentacją na trzech mundialach i aż ośmiu turniejach o Puchar Narodów Afryki. W 2015 roku z dorobkiem trzech goli został królem strzelców Pucharu Narodów Afryki. Pod względem liczby występów dla reprezentacji narodowej 34-latek zajmuje dziesiąte miejsce w klasyfikacji wszechczasów wśród afrykańskich piłkarzy.

fot. PressFocus