Borussia Dortmund bez kluczowego piłkarza. Ponad miesiąc pauzy

Borussia Dortmund przez ok. półtora miesiąca będzie musiała radzić sobie bez czołowego zawodnika linii ofensywy – Karima Adeyemiego. Niemiec doznał urazu w meczu drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów z Celtikiem (7:1), w którym ustrzelił hat-tricka. 22-latek opuści co najmniej osiem meczów, w tym hitowe starcia z Realem Madryt w Champions League i RB Lipskiem w Bundeslidze.

Borussia Dortmund straciła kluczowego piłkarza

W minionej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów Borussia Dortmund rozbiła przed własną publicznością Celtic aż 7:1. Największym bohaterem starcia z mistrzami Szkocji był skrzydłowy BVB Karim Adeyemi, który już w pierwszej połowie ustrzelił hat-tricka. Do tego osiągnięcia 22-latek potrzebował zaledwie 31 minut. Co ciekawe, został on dopiero pierwszym niemieckim piłkarzem w historii Ligi Mistrzów, który jeszcze przed ukończeniem 23. roku życia dobił do bariery 10 strzelonych goli w tych rozgrywkach.

Oprócz piłki, Adeyemi po meczu z Celtikiem mógł zabrać do domu statuetkę dla najlepszego zawodnika tej rywalizacji. Został także wybrany do jedenastki kolejki Ligi Mistrzów oraz wygrał głosowanie dla najlepszego piłkarza minionej serii gier Champions League. Występ ten był jednak słodkogorzki dla byłego wychowanka Bayernu Monachium, czy Red Bulla Salzburg. Zaledwie trzy minuty po rozpoczęciu drugiej połowy z powodu urazu zmuszony był opuścić murawę. Na konferencji prasowej przed ligowym meczem z Unionem Berlin trener BVB Nuri Sahin poinformował, że Adeyemi do gry wróci dopiero po listopadowej przerwie reprezentacyjnej:

– Karim Adeyemi i Julien Duranville (zmienił kontuzjowanego Adeymiego, ale również zakończył ten mecz z urazem – przyp. red.) będą pauzowali przez jakiś czas. Spodziewamy się, że wrócą po listopadowej przerwie reprezentacyjnej – mówił szkoleniowiec BVB.

🎙️ Nuri Sahin zum Personal: „Karim Adeyemi und Julien Duranville werden eine Zeit lang ausfallen. Wir rechnen damit, dass sie nach der Länderspielpause im November zurückkehren. Auch Gio Reyna hatte einen Rückschlag, für ihn gilt das Gleiche.“#FCUBVB pic.twitter.com/r6ihVxavhE — Borussia Dortmund (@BVB) October 4, 2024

Tym samym kibice Borussii Dortmund Adeymiego najwcześniej w akcji zobaczą 23 listopada, gdy BVB przed własną publicznością podejmie Freiburg. W międzyczasie opuści aż osiem meczów, w tym dwa prestiżowe starcia – z Realem Madryt w trzeciej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów i z RB Lipskiem w dziewiątej kolejce Bundesligi. Oprócz tego nie zagra przeciwko:

Unionowi Berlin (wyjazd), St. Pauli (dom), Augsburgowi (wyjazd) i Mainz (dom) w Bundeslidze

Wolfsburgowi (wyjazd) w 1/16 finału Pucharu Niemiec

Sturmowi Graz (dom) w czwartej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów

Karim Adeyemi do Borussii Dortmund trafił latem 2022 roku za 30 mln euro z Red Bulla Salzburg. Już po kilku miesiącach gry dla BVB pojechał z reprezentacją Niemiec na mistrzostwa świata do Kataru, choć nie zaliczył tam ani minuty. Na tegoroczne mistrzostwa Europy nie został już powołany, mimo odegrania ważnej roli w dotarciu BVB do finału poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. W ciągu nieco ponad dwóch lat rozegrał dla BVB 74 mecze, w których zdobył 19 bramek i 13 asyst. W tym sezonie zdobył pięć bramek i trzy asysty w ośmiu meczach, a tylko raz Nuri Sahin nie umieścił go w wyjściowym składzie. Z drugiej strony tylko jeden mecz rozegrał w pełnym wymiarze czasowym.