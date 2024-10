Guardiola wściekły na Premier League. ”Wielkie dzięki”

Pep Guardiola na konferencji prasowej przed ligowym meczem z Fulham wyjawił, że Manchester City oraz Chelsea zapytały Premier League o możliwość przełożenia pierwszego lub dwóch pierwszych meczów przyszłego sezonu. Powodem są Klubowe Mistrzostwa Świata, które rozpoczną się w połowie czerwca 2025 roku i potrwają przez miesiąc. Oba kluby spotkały się jednak z odmową, co zezłościło szkoleniowca ”The Citizens”.

Jednym z wątków poruszonych przez Pepa Guardiolę na konferencji prasowej przed ligowym meczem Manchesteru City z Fulham były nadchodzące Klubowe Mistrzostwa Świata. Przypomnijmy, że będzie to pierwsza edycja tego turnieju w nowej formule. Nie zagra już w nich jedynie sześciu aktualnych zwycięzców pucharów kontynentalnych oraz zespół z kraju gospodarza danej edycji, a udział wezmą aż 32 kluby. Turniej nie będzie już rozgrywany corocznie, a co cztery lata w okresie od połowy czerwca do połowy lipca.

Europę reprezentować będzie nie tylko aktualny zwycięzca Ligi Mistrzów, a aż 12 drużyn – czterej ostatni zwycięzcy Champions League (w tym wypadku trzy kluby) oraz osiem najlepiej rozstawionych drużyn w rankingu UEFA na przestrzeni czterech ostatnich lat (w tym wypadku dziewięć drużyn). Okres ten obejmuje sezony 2020/21 – 2023/24, więc jednymi z przedstawicieli Europy na przyszłorocznych Klubowych Mistrzostwach Świata będą Chelsea i Manchester City – zwycięzcy Ligi Mistrzów UEFA w sezonach 2020/21 i 2022/23.

🚨🚨| OFFICIAL: The UEFA teams that are set to compete in the 2025 FIFA Club World Cup. pic.twitter.com/c5ihk05iVs

Na konferencji prasowej przed ligowym meczem z Fulham Guardiola wyjawił, że Manchester City i Chelsea złożyły prośbę do Premier League o przełożenie pierwszych meczów przyszłego sezonu, ale liga nie wyraziła na to zgody. Prośba Manchesteru City oraz Chelsea miała oczywiście związek z potencjalnym dojściem przez te kluby do najdalszych faz Klubowych Mistrzostw Świata.

Choć terminarz turnieju nie został jeszcze ogłoszony przez FIFA, śmiało można zakładać, że faza pucharowa odbyłaby się w lipcu. Kolejny sezon Premier League ruszy zaś najprawdopodobniej w połowie sierpnia, więc w ”najgorszym możliwym wypadku” City i Chelsea miałyby zaledwie cztery-pięć tygodni na zregenerowanie się po trwającym dziesięć miesięcy sezonie. Tym samym można zakładać, że w związku z tak krótką przerwą między sezonami kluby uczestniczące w Klubowych Mistrzostwach Świata nie mogłyby odbyć okresu przygotowawczego.

BREAKING: The Premier League rejected an approach by #ManCity to postpone "the first or second games" of the 2025/26 season to allow for more recovery/holiday after the FIFA Club World Cup, says Pep Guardiola.

Pep: “The Premier League say yes to US?! No! Absolutely not!"

— City Xtra (@City_Xtra) October 4, 2024