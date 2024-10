Reprezentant Polski ukarany. Dostanie mu się po kieszeni

Reprezentant Polski Tomasz Kędziora będzie musiał zapłacić karę finansową. To reakcja jego klubu – PAOK-u na słabą formę zespołu. Mistrzowie Grecji mają za sobą serię trzech porażek z rzędu. Po kieszeni dostanie się całej drużynie. W greckich mediach nie pada jednak kwota, jaką będą musieli zapłacić piłkarze.

Reprezentant Polski zapłaci karę finansową

Kibice PAOK-u przeżywają w tym sezonie prawdziwą huśtawkę emocjonalną. Mistrzowie Grecji z Tomaszem Kędziorą w składzie zaczęli sezon 2024/25 od zwycięstwa 4:2 w dwumeczu z Boracem Banja Luka w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Następnie w dramatycznych okolicznościach przegrali dwumecz III rundy eliminacji Champions League. W siódmej minucie doliczonego czasu gry Malmo doprowadziło do wyrównania w dwumeczu 5:5, a ostatecznie po dogrywce odniosło zwycięstwo 4:3, czyli 6:5 w dwumeczu.

Następnie PAOK zanotował serię siedmiu meczów bez porażki (sześć zwycięstw i jeden remis), po drodze notując pięć zwycięstw z rzędu. W tym czasie mistrzowie Grecji pokonali 4:o i 2:0 Shamrock Rovers i po raz pierwszy od czterech lat zakwalifikował się do fazy zasadniczej Ligi Europy. Trzy ostatnie sezony PAOK spędzał ”jedynie” na poziomie Ligi Konferencji. Fazę ligową Ligi Europy zespół z Salonik rozpoczął jednak od wyjazdowej porażki 1:3 z Galatasaray. W drugiej kolejce fazy ligowej PAOK znów przegrał – tym razem u siebie z mistrzem Rumunii FCSB 0:1, a w międzyczasie uległ w lidze 0:1 rywalowi zza miedzy – Arisowi Saloniki.

Wydawać by się mogło, że trzecie miejsce i tylko punkt straty do prowadzącego w tabeli AEK-u po sześciu kolejkach greckiej Super League nie jest jeszcze powodem do paniki, ale władze PAOK-u uznały, że wymierzą drużynie karę za serię trzech porażek z rzędu. Greckie media poinformowały, że zespół otrzymał karę finansową. Nie pojawia się jednak informacja o kwocie, jaką piłkarze będą musieli zapłacić. Grecki ”Sport24” przekazał, że władze klubu ”wierzą, że w ten sposób piłkarze znajdą się pod presją i zmniejszy się ich margines błędu przed kluczowymi rywalizacjami w Grecji oraz w Europie”.

Portal dodał, że według władz klub co prawda ”zespół miał pecha, ale zapłaci za swoją nieefektywność”. Seria trzech porażek z rzędu jest dla PAOK-u najgorszą od połowy kwietnia, gdy również odniósł trzy kolejne porażki. Z kolei czterech kolejnych meczów PAOK po raz ostatni nie wygrał w kwietniu 2022 roku, gdy zanotował cztery porażki z rzędu. Szansa na niewyrównanie tej serii nastąpi w niedzielę 6 października, gdy mistrzowie Grecji podejmą na wyjeździe zajmujący trzecie od końca 12. miejsce Levadiakos.

W fazie ligowej Ligi Europy PAOK zagra jeszcze sześć meczów. U siebie zespół z Salonik podejmie Viktorię Pilzno, Ferencvaros i Slavię Praga, a na wyjeździe zagra z Manchesterem United, łotewskim RFS-em i Realem Sociedad. W tych meczach najpewniej ujrzymy reprezentanta Polski Tomasza Kędziorę, który w pełnym wymiarze czasowym rozegrał ostatnie 12 meczów. W tegorocznej kampanii nie zagrał jedynie w dwóch pierwszych meczach sezonu 2024/25 – w obu meczach II rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Boracem Banja Luka.

fot. PressFocus