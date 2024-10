Claude Makelele nie tak dawno objął Asteras Tripolis. Klub został przejęty przez niego miesiąc temu. Mało kto przypuszczał, że jego przygoda na Półwyspie Bałkańskim potrwa jednak zaledwie trzy spotkania. Dzień po wygranym 3:1 meczu z Athens Kallitheą, droga na linii klub-trener kończy się. Ponoć powodem jest odmienna wizja na zespół obu stron.

Makelele potrenował w Grecji przez… trzy mecze

Mniej niż miesiąc temu Asteras Tripolis dumnie zaprezentował nowego trenera jakim był Claude Makelele. Tydzień temu ogłosił z kolei przyjście byłego piłkarza Manchesteru United, „cult hero” przy Old Trafford Federico Machedę. Sam bohater kampanii 2009/10 z czerwonej części Manchesteru nie podejrzewał raczej, że po kilku dniach będzie mieć nowego szkoleniowca. A tak się właśnie stanie w jego klubie.

To trzecia przygoda trenerska Makelele, który wrócił do zawodu po raz pierwszy od 2019 roku. Ta jest jednak najkrótsza. Asteras pod wodzą Francuza zagrał trzy spotkania. Podopieczni Makelele nie przegrali ani razu – wygrali raz, a dwukrotnie ich mecze kończyły się podziałem punktów: 1:1 z Panetolikosem (czerwona kartka znanego z Ekstraklasy Konstantinos Triantafyllopoulosa), 1:1 z Levadiakosem, a także ww. 3:1 z Athens Kallitheą.

Odszedł właśnie po tym zwycięstwie, gdzie pokonał on bezpośrednio… innego znanego grającego jeszcze zawodnika, Mathieu Valbuenę. Kilka tygodni temu Asteras łączono z Jarosławem Niezgodą, a także byłym napastnikiem ŁKS-u Kajem Tejanem.

Inne wizje

Według greckich doniesień zwycięzca Ligi Mistrzów z 2002 roku oraz wicemistrz świata z 2006 roku miał inną wizję od swojego klubu – zwolnienie to ponoć „kara” za… nieużywanie piłkarzy z klubowej akademii. Dokładnie 25 dni po jego rekrutacji stwierdzono różnicę w podejściu obu stron i rozwód był nieunikniony. „Footmercato” informowało, że rozstanie obu stron nastąpiło po tym, jak administracja narzuciła Makelele sposób, w jaki drużyna będzie rywalizować, ale i graczy, których ma używać.

Chodziło między innymi o 21-latka – skrzydłowego Nikolaosa Zouglisa, którego nie wystawił ani na minutę, choć ten u poprzedniego szkoleniowca otrzymywał szanse. Makelele został także skrytykowany za bezsensowne wystawienie Konstantinos Triantafyllopoulos na prawej obronie, co poskutkowało jego brakiem rozeznania w tej strefie i czerwoną kartką (w końcu to typowy, waleczny stoper). Argirios Giannikis ma zostać jego następcą – to aktualny trener TSV 1860 Monachium. W 2020 roku wygrał on drugą ligę turecką z PAS Gianniną.

Dla Makelele praca w Grecji była trzecią samodzielną w roli pierwszego trenera, a pierwszą od pięciu lat – ma już za sobą 13 meczów w Bastii (2014) oraz 70 spotkań w KAS Eupen (2017-2019). Średnia z tych doświadczeń to odpowiednio 1,00 oraz 1,06 punktu na mecz. Od września 2023 roku był bezrobotny, po tym jak skończyła się jego umowa w Chelsea w departamencie zajmującym się piłkarzami wypożyczonymi.

Asteras Tripolis po siedmiu kolejkach nowego sezonu Greek Super League zajmuje 7. miejsce w tabeli ligowej składającej się z 14 ekip. Makelele wygraną z ateńczykami prowadzonymi przez zdolnego włoskiego trenera nowej fali Massimo Donatiego przeskoczył… Panathinaikos Bartłomieja Drągowskiego.

