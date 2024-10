Izrael – Francja 10.10 – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Izrael – Francja W czwartek o godzinie 20:45 będziemy świadkami starcia w 3. kolejce Ligi Narodów w Dywizji A. Izrael zagra z Francją o pierwsze punkty w tych rozgrywkach. Łatwo jednak z pewnością nie będzie, ponieważ Trójkolorowi są niezwykle zmotywowani, żeby wywieźć z trudnego terenu 3 punkty i umocnić swoją pozycję w tabeli przed kolejnymi spotkaniami. Jak poradzą sobie obie drużyny?

Pierwszy gwizdek na stadionie Bozsik Arena już o godzinie 20:45 10 października. Izrael ze względu na sytuację polityczną rozgrywa swoje mecze domowe w Budapeszcie, co niewątpliwie poza dyspozycją i czysto piłkarską jakością, jest kolejnym argumentem przemawiającym za Francją w tym spotkaniu. Zapraszamy na zapowiedź, analizę oraz typy bukmacherskie na mecz Izrael – Francja w Lidze Narodów UEFA.

Izrael – Francja – typy bukmacherskie

Izrael zmierzy się z Francją w trzeciej kolejce Ligi Narodów UEFA, w meczu, który z jednej strony zapowiada się emocjonująco, ale z drugiej może okazać się szczególnie trudny dla gospodarzy. Izraelczycy nie zdołali jeszcze zdobyć ani jednego punktu, przegrywając oba wrześniowe mecze grupowe: najpierw ulegli Belgom 1:3, a później przegrali z Włochami 1:2. Te wyniki stawiają ich na ostatnim miejscu w grupie 2 Dywizji A. Aby skomplikować sprawę jeszcze bardziej, Izrael musi sobie radzić bez swojego najlepszego zawodnika, Manora Solomona, który wypadł z gry z powodu kontuzji. Solomon, obecnie zawodnik Leeds, jest jednym z kluczowych elementów ofensywy drużyny narodowej, a jego absencja znacznie obniża szanse Izraelczyków na zdobycie cennych punktów.

Francja, z kolei, podejdzie do tego meczu po wrześniowych wynikach, które pokazują ich siłę oraz determinację. Trójkolorowi ulegli Włochom 1:3, ale zrehabilitowali się, pewnie pokonując Belgów 2:0, co pozwoliło im zająć po dwóch kolejkach drugą pozycję w grupie. Francja także będzie musiała grać bez swojej gwiazdy Kyliana Mbappé, jednak mają w swoich szeregach innych zawodników w znakomitej formie. Jednym z nich jest Marcus Thuram, który świetnie spisuje się w Interze Mediolan. Jego skuteczność w ataku może zrekompensować brak Mbappé, a trener Didier Deschamps liczy, że to właśnie Thuram przejmie odpowiedzialność za zdobywanie goli w nadchodzącym spotkaniu

Mimo trudnej sytuacji gospodarzy, ich rywalizacja z tak uznaną drużyną jak Francja może być dodatkową motywacją. Izrael będzie musiał się skupić na solidnej grze defensywnej i liczyć na okazje z kontrataków. Francja natomiast zapewne postawi na ofensywną strategię, starając się szybko objąć prowadzenie i kontrolować tempo meczu. Gospodarze staną przed dużym wyzwaniem, by ograniczyć wpływ francuskich napastników i spróbować wywalczyć choćby jeden punkt, co pomogłoby im opuścić ostatnie miejsce w tabeli grupowej.

Przechodząc do samych typów bukmacherskich na to spotkanie, to wydaje się, że Francja od początku będzie starała się zdominować Izrael i rzadko będzie pozwalać gospodarzom opuszczać własną połowę boiska. Szybko strzelona bramka z pewnością będzie kluczem do wysokiej wygranej, więc na nią zdecydowanie liczymy! Jeżeli tak faktycznie się stanie, to Francja nie powinna mieć większych problemów za sprawą takich gwiazd jak Marcus Thuram, czy też Kolo Muani zdobyć przynajmniej trzy bramki w starciu z Izraelem.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Izrael – Francja

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Izrael – Francja! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie do bramki przeciwnika mają według analityków BETFAN napastnicy reprezentacji Francji ” – Kolo Muani (kurs 2.12) oraz Marcus Thuram (kurs 2.18). Dość możliwy według kursów bukmacherskich jest również gol Bradley’a Barcoli (kurs 2.19) oraz Christphera Nkunku (kurs 2.23)

Francja musi, a Izrael może. To zdanie doskonale opisuje ciężar gatunkowy tego spotkania. Trójkolorowi na pewno będą dążyć do łatwego zdobycia trzech punktów i poprawienia swojej sytuacji w grupie Ligi Narodów, natomiast gospodarze będą chcieli sprawić niespodziankę. Francja z pewnością będzie starała się rozprowadzać grę skrzydłami, dlatego warto spojrzeć również na kursy bukmacherskie na over rzutów rożnych. W ostatnim meczu Francji z Belgią byliśmy świadkami aż 12 kornerów.

Statystyki na typy bukmacherskie Izrael – Francja

Izrael przegrał 4 z ostatnich 5 spotkań

przegrał 4 z ostatnich 5 spotkań Francja w pierwszych dwóch meczach w tej edycji Ligi Narodów zdobyła tylko 3 punkty – będzie zmotywowana, żeby wygrać jak najwyżej

w pierwszych dwóch meczach w tej edycji Ligi Narodów zdobyła tylko 3 punkty – będzie zmotywowana, żeby wygrać jak najwyżej W obu zespołach jesteśmy świadkami braku kluczowych zawodników. Izrael – Maron Solomon; Francja – Kylian Mbappe

Przewidywane składy Izrael – Francja

Izrael : Gerafi; Jehezkel, Nachimas, Shlomo, Reivo, Abada, Kanichowsky, Lavi, Peretz, Abu Fani, Khalaili

: Gerafi; Jehezkel, Nachimas, Shlomo, Reivo, Abada, Kanichowsky, Lavi, Peretz, Abu Fani, Khalaili Francja: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Tchouameni, Camavinga, Barcola, Thuram, Kolo Muani

