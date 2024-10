Aguero chce odszkodowania od Barcelony. Mowa o milionowej kwocie

Sergio Aguero latem 2021 roku związał się z FC Barceloną dwuletnim kontraktem. Jednak już pół roku później w wyniku problemów kardiologicznych zmuszony był zakończyć piłkarską karierę. Po trzech latach od tych wydarzeń hiszpańskie ”Mundo Deportivo” ujawniło, że Argentyńczyk oczekuje odszkodowania od Barcelony. W grę wchodzą trzy miliony euro.

Latem 2021 roku Sergio Aguero po dziesięciu latach gry dla Manchesteru City wrócił do Hiszpanii. Jego umowa z ”The Citizens” wygasła wraz z końcem sezonu 2020/21, więc na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do FC Barcelony. Zdradzeni mogli poczuć się kibice Atletico, które Argentyńczyk reprezentował w latach 2006-11 i w którym stał się gwiazdą europejskiej piłki. Z powodu kontuzji łydki w barwach Barcelony Aguero zadebiutował dopiero w połowie października.

W swoim trzecim występie w nowych barwach zdobył pierwszą – i jak się później okazało jedyną – bramkę dla ”Dumy Katalonii”. W ostatniej minucie domowego ”El Clasico” zdobył bramkę na 1:2. Kilka dni później zaliczył jedyny występ w pierwszym składzie Barcelony. ”Blaugrana” sensacyjnie przegrała jednak 0:1 z Rayo Vallecano, co kosztowało posadę Ronalda Koemana. W swoim debiucie w roli trenera ”Barcy” Xavi także wystawił Aguero w pierwszym składzie. Jego występ przeciwko Deportivo Alaves zakończył się jednak po zaledwie 40 minutach.

W pewnym momencie Aguero zaczął odczuwać problemy z oddychaniem. Trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego arytmię serca. Choroba nie pozwoliła mu na kontynuowanie gry, więc w grudniu 2021 roku ogłosił jej zakończenie. Niedługo później były już wtedy napastnik wyjawił, że pierwsze niepokojące sygnały zaczęły napływać już jakiś czas przed nieszczęsnym meczem z Alaves. Dodał, że arytmia serca nie tylko nie pozwala mu uprawiać sportu na profesjonalnym poziomie, ale utrudnia najprostsze czynności:

– Moje serce ostrzegało mnie wcześniej. Dziesięć dni przed meczem (z Alaves – przyp. red.) miałem na treningu bardzo krótką arytmię. Wydawało mi się, że potem wszystko już było w porządku, ale stało się to później podczas meczu. Nie spodziewałem się tego, czułem, że się duszę (…) Biegłem 10 minut na bieżni i już czułem, jakbym się dusił – mówił w lutym 2022 roku Aguero podczas transmisji na swoim kanale na platformie Twitch.

Barcelona confirm that Sergio Aguero has been admitted to hospital for a cardiac exam after he experienced chest discomfort during their game against Alaves.

Get well soon Sergio 🙏 pic.twitter.com/o2lbKBmPZT

— ESPN FC (@ESPNFC) October 30, 2021