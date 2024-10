Dwóch byłych trenerów Legii w Maroku? Wkrótce ogłoszenie

Były trener Legii Warszawa Ricardo Sa Pinto już wkrótce może przejąć mistrza Maroka – Raję Casablanca. Po falstarcie na początku sezonu drugi najbardziej utytułowany marokański klub zwolnił bośniackiego szkoleniowca Rusmira Cviko. Tym samym już wkrótce w tym kraju trenować będzie dwóch byłych szkoleniowców Legii. Przypomnijmy, że od trzech miesięcy stołeczny FAR Rabat prowadzi Czesław Michniewicz.

W poprzednim sezonie słynna Raja Casablanca pod wodzą Niemca Josefa Zinnbauera zdobyła pierwsze od czterech lat mistrzostwo Maroka oraz po raz pierwszy od siedmiu lat wygrała puchar kraju. Wraz z końcem sezonu 2023/24 ten ogłosił jednak odejście na rzecz saudyjskiej Al Wehdy. W jego miejsce zatrudniono Bośniaka Rusmira Cviko. Choć Raja CA przeszła przez obie rundy eliminacji afrykańskiej Ligi Mistrzów i zakwalifikowała się do fazy grupowej, na krajowym podwórku zaliczyła falstart.

W pierwszych dwóch meczach premierowej edycji Excellence Cup (pucharu utworzonego dla 16 drużyn z ekstraklasy i 16 drużyn z drugiej ligi) Raja CA zdobyła zaledwie punkt. Do tego przegrała dwa pierwsze mecze nowego sezonu marokańskiej ekstraklasy. Wyjazdowa porażka 1:3 ze znacznie niżej notowanym Tangerem kosztowała posadę bośniackiego szkoleniowca. W trzech ostatnich meczach zespół tymczasowo poprowadził jego asystent Abdelkrim Jinani. Raja CA wygrała wszystkie mecze pod jego wodzą, ale 51-latek nie przejmie na stałe drużyny.

Portugalskie media poinformowały, że zespół z Casablanki poprowadzi były trener m.in. Legii Warszawa Ricardo Sa Pinto. Legię przejął w sierpniu 2018 roku w trakcie dwumeczu III rundy Ligi Europy z FC Dudelange. Pierwszy mecz ówcześni mistrzowie Polski przegrali u siebie 1:2, a w rewanżu tylko zremisowali 2:2, więc we wstydliwych okolicznościach odpadli z mistrzem Luksemburga.

Legię trenował w zaledwie 28 meczach, wsławił się raczej „gorącym” charakterem. Zwolniony został na początku kwietnia 2019 roku. Pogrążyła go wyjazdowa klęska 0:4 z Wisłą Kraków, a kilka tygodni wcześniej odpadł jeszcze w ćwierćfinale Pucharu Polski po porażce z I-ligowym wówczas Rakowem. Po zwolnieniu z Legii Sa Pinto pracował w portugalskiej Bradze i Moreirense, brazylijskim Vasco da Gama, tureckim Gaziantep FK, irańskim Esteghlal FC, a ostatnio w cypryjskim APOEL-u.

Choć jego kadencje w Esteghlalu i APOEL-u trwały zaledwie po roku, paradoksalnie po raz pierwszy od sezonu 2017/18 wytrwał na swoim stanowisku cały sezon. W sezonie 2022/23 sięgnął z Esteghlalem po Superpuchar Iranu, a w poprzednim sezonie poprowadził APOEL do pierwszego od pięciu lat mistrzostwa Cypru. Z Rają Casablanca Portugalczyk zwiąże się umową do końca sezonu z opcją przedłużenia.

It’s OFFICIAL ✅

Ricardo Sá Pinto is the new Raja CA head coach ‼️

The former Sporting FC 🇵🇹, APOEL 🇨🇾 and Esteghlal 🇮🇷 manager has officially signed all paper work and will lead the eagles untill the end of the season ✅ pic.twitter.com/IeMHeDp8WA

— 532off (@532off) October 7, 2024