Piłkarze Premier League miewali różne perypetie. Wielokrotnie podejrzewano ich o gwałty, przekraczanie prędkości na drodze itd. Jeden z nich jednak był bliski… mocnego uszczerbku na własnym zdrowiu w prozaicznej czynności. Axel Tuanzebe, będący graczem Ipswich Town był o krok od kalectwa. Wszystko bowiem z uwagi na uszkodzenie palca, które było niedalekie od jego amputacji. Był to powód nieobecności w ostatnim meczu ligowym zawodnika.

Premier League: Piłkarz blisko kalectwa przez… zmywanie

Axel Tuanzebe to 26-letni reprezentant Demokratycznej Republiki Konga, który jest wychowankiem Manchesteru United. Tam miejsca nie zagrzał, do tego by trzykrotnie wypożyczany – do Aston Villi, SSC Napoli, a także Stoke City. W barwach „Czerwonych Diabłów” zagrał on na przestrzeni wielu lat jedynie 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Od lata 2023 roku, po zakończeniu kontraktu, jest piłkarzem Ipswich Town. Z klubem wiosną świętował pierwszy od ponad dwóch dekad awans klubu do Premier League. Zagrał on w Championship 18 razy.

Exc: Ipswich defender Axel Tuanzebe came close to losing a thumb whilst washing the dishes in a freak kitchen accident last week. Tuanzebe suffered a gruesome cut on broken glass but medics managed to save his thumb after surgery. Story here: https://t.co/VO0kRwOcmC — Sami Mokbel (@SamiMokbel81_DM) October 8, 2024

Dziś, już na poziomie Premier League wiemy, że ostatnio Tuanzebe o mały włos nie został kaleką. Jak podał Sami Mokbel z „Daily Mail”, piłkarz miał wypadek podczas… zmywania naczyń. Doszło bowiem do pęknięcia szklanki, które o mały włos a doprowadziłoby do tragedii. Szkło bowiem tak głęboko przecięło ciało, że istniała obawa o utratę palca.

Jak przyznał Kieran McKenna, uraz wykluczy piłkarza „nie na kilka tygodni, ale prawdopodobnie więcej”. BBC poinformowało o „minimum miesiącu przerwy”. Tuanzebe do tej pory rozegrał wszystkie sześć meczów swojej drużyny od pierwszej minuty, aż do feralnego zdarzenia, które wykluczyło go z meczu z West Hamem United na wyjeździe.

Axel Tuanzebe – Manchester United to Napoli on loan (2022) pic.twitter.com/J5HqqCnobq — Transfersthathappened (@actualtransfers) September 8, 2023

Piłkarz jest już po zabiegu i udało się chirurgom uratować palca. Jest to równie niefortunna i nieprawdopodobna historia co u norweskiego piłkarza lat 70. i 80. Sveina Grondalena. Norweg podczas joggingu tak mocno skupił się na swojej czynności, że wpadł na… łosia.

Po siedmiu kolejkach Premier League, „The Tractor Boys” jak nazywane jest Ipswich Town, zajmuje ostatnie bezpieczne, 17. miejsce w ligowej tabeli. Piłkarze McKenny nie wygrali jeszcze żadnego ligowego spotkania.

Fot. PressFocus