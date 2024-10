Liverpool ma wielki problem. Alisson wypada na długo

W ostatnim spotkaniu Liverpoolu z Crystal Palace kontuzji doznał kluczowy zawodnik układanki Arne Slota, czyli wieloletni golkiper Alisson Becker. Bramkarz zaliczył dobry występ, miał kilka świetnych obron, ale w okolicach 80. minuty spotkania opuścił murawę z grymasem bólu na twarzy i rzucił rękawicami. Teraz mamy oficjalne potwierdzenie, jak długo nie zobaczymy go na boisku.

Wejść w buty Jurgena Kloppa zdecydowanie nie jest łatwo, dlatego od samego początku Slot w Liverpoolu ma ogromną presję na swoich barkach. Jak na razie widać, że radzi sobie z nią doskonale, czego idealnym dowodem są wyniki, które „The Reds” prezentują od startu rozgrywek. 18 punktów po siedmiu rozegranych spotkaniach i obecność na fotelu lidera Premier League na pewno cieszy wszystkich sympatyków klubu. W Lidze Mistrzów na razie także komplet zwycięstw i w tym sezonie jedyną skazą na topowej dyspozycji jest niespodziewana porażka z Nottigham Forest sprzed kilku tygodni.

Alisson Becker walking out of the stadium after suffering a hamstring injury 🇧🇷🔴

W ostatniej kolejce podopieczni Slota udali się na Selhurst Park, gdzie mierzyli się z rozczarowującą ekipą Crystal Palace. Skromne, ale jakże ważne zwycięstwo 1:0 pozwoliło utrzymać pozycję lidera. Dużą rolę odegrał w wywalczeniu punktów Alisson, który odbił cztery piłki. Imponująca była jego interwencja po strzale Sarra. Tak dobry mecz okupił kontuzją, po której musiał opuścić murawę. Jego uraz wyglądał dość groźnie. Do bramki wskoczył wówczas absolutny debiutant – Vitezslav Jaros. Też obronił jeden strzał, a przy innej prostopadłej piłce świetnie wyszedł z bramki.

Jeszcze przed ostatnim gwizdkiem spotkania z Crystal Palace rozmyślano, jak długa będzie przerwa Brazylijczyka. Wstępne prognozy nie były obiecujące, lecz wszyscy czekali na oficjalne doniesienia. Media po badaniach obiegła takowa informacja, że Alisson Becker będzie zmuszony pauzować sześć tygodni, ponieważ doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda.

Alisson Becker has sustained a hamstring injury and is not expected to return until after the next international break ❌ pic.twitter.com/X8zePNtP3e

