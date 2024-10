Anglia – Grecja 10.10 – Typy bukmacherskie

STS kurs 1.80 Anglia - Grecja Powyżej 2.5 gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Anglia – Grecja. Sezon 2024/2025 wystartował i w grze mamy już wszystkie topowe ligi w Europie, więc możemy się delektować piłką nożną na najwyższym poziomie w najbliższych miesiącach regularnie. Chwilowo jednak mamy pierwszą przerwę, ale spokojnie gramy dalej, bo mamy okres reprezentacyjny.

Zaczynamy Ligę Narodów UEFA, gdzie oczywiście zagrają Polacy. Dywizje A, B i C składają się z 16 drużyn, tworzących cztery grupy czterozespołowe. W czwartek 10 października o godzinie 20:45 na legendarnym stadionie Wembley w Londynie reprezentacja Anglii zmierzy się z Grecją w 3. kolejce LN. Czy będzie to łatwa przeprawa gospodarzy? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na to spotkanie!

➡️Załóż konto w STS z kodem: FUTBLONEWS300 i zgarnij 300 PLN za wygraną Anglii⬅️

Anglia – Grecja – typy bukmacherskie

Anglia naszpikowana gwiazdami nareszcie dobrze zaprezentowała się w wielkim turnieju, a mowa tutaj oczywiście o EURO 2024, gdzie „Synowie Albionu” dotarli do samego finału, ale tam musieli uznać wyższość Hiszpanii, przegrywając 1:2. Niewiele brakowało, żeby doszło do dogrywki, ale w 86. minucie stracili decydującego gola. Z przebiegu meczu jednak Hiszpanie prezentowali się lepiej i zasłużenie wygrali, a Anglikom cały czas brakuje „kropki nad i”. Po drodze wyeliminowali Słowację, Szwajcarię czy Holandię, chociaż w dwóch pojedynkach potrzebny był dodatkowy czas na rozstrzygnięcie. Może i styl nie przemawiał na korzyść Garetha Southgate’a, ale osiągnął drugi finał wielkiego turnieju. Mimo to jednak ustąpił, bo presja i nacisk na niego były gigantyczne.

Dlatego przede wszystkim Anglia ma nowego trenera – na razie tymczasowego – Lee Carlseya. Po turnieju już nie było dodatkowych zgrupowań oraz spotkań, a na początku września wystartowała Liga Narodów UEFA. Anglicy wstydliwie spadli w ostatniej edycji (np. porażka 0:4 z Węgrami na Wembley), dlatego znajdują się w Dywizji B. W sześciu kolejkach nie odnieśli żadnego zwycięstwa. Teraz rywale są dużo łatwiejsi, ponieważ po dwóch kolejkach Anglicy mają komplet punktów – wygrali 2:0 z Irlandią i 2:0 z Finlandią. Chcą jak najszybciej wrócić do Dywizji A. Teraz zagrają z liderem grupy.

Grecja w eliminacjach do EURO 2024 zajęła trzecią pozycję w grupie, za plecami Holandii i Francji. Zdobyła aż 18 punktów i potrafiła napsuć krwi faworytom. Grała w barażach, gdzie w półfinale rozbiła Kazachstan 5:0, ale w finale sensacyjnie poległa z Gruzją po rzutach karnych. Ligę Narodó gracze z Hellady rozpoczęli obiecująco – mają tyle samo punktów co Anglia, ale lepszy bilans bramkowy, ponieważ nie stracili jeszcze gola, ale strzelili Finlandii o jedną bramkę więcej. Strzelają regularnie, nawet Francji dwie, a z Holandią mimo porażki 0:1 mieli swoje sytuacje podbramkowe.

Anglia ma swoje problemy w defensywie, ale z całym szacunkiem: Irlandia czy Finlandia prezentuje się gorzej od Grecji. O meczach bezpośrednich trudno coś powiedzieć, bo ostatni został rozegrany w 2006 roku. Moja propozycja to powyżej 2.5 gola w spotkaniu. Gospodarze strzelają, ale często zapominają o obronie. Kurs 1.80 na takie rozwiązanie u polskiego, legalnego bukmachera STS wygląda bardzo dobrze. Mój argument? Anglicy chcą zerwać z łatką ekipy defensywnej z czasów Southgate’a i „uwolnić lejce”. A poza tym wybitną formę ma Kane.

Jeśli poszukujesz promocji do wykorzystania, to sprawdź tekst z opisanymi najlepszymi bonusami bukmacherskimi.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Anglia – Grecja

STS standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Anglia – Grecja! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie do bramki przeciwnika ma według analityków STS napastnik Harry Kane po kursie 1.90, który w ostatnim czasie strzela najwięcej w swojej reprezentacji. Zwróciłbym również uwagę na Palmera, na co dzień grającego w Chelsea – kurs 2.60.

Anglia jest zdecydowanym faworytem tego spotkania, jednak Grecja jest w dobrej dyspozycji, będąc liderem w grupie i z pewnością będzie chciała postawić jak najcięższe warunki i najbardziej jak to możliwe utrudnić grę gospodarzom. Ciekawą propozycją na to spotkanie może być również liczba żółtych kartek, gdzie obie strony słyną z twardej gry i potrafią łapać dosyć sporo przy bardziej fizycznych niż taktycznych meczach.

Statystyki na typy bukmacherskie Anglia – Grecja

Anglia w ostatnich pięciu meczach przegrała tylko we wspomnianym finale EURO 2024 z Hiszpanią

W każdym spotkaniu zdobyła przynajmniej jedną bramkę

Grecja w tym czasie poniosła dwie porażki i tylko z Gruzją nie zdobyła bramki

Przewidywane składy Anglia – Grecja

Anglia : Pickford; Alexander-Arnold, Guehi, Colwill, Lewis; Rice, Bellingham; Saka, Palmer, Grealish; Watkins

: Pickford; Alexander-Arnold, Guehi, Colwill, Lewis; Rice, Bellingham; Saka, Palmer, Grealish; Watkins Grecja: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Siopis, Kourbelis; Masouras, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis

Fot. PressFocus