Julio Enciso zasłabł w samolocie podczas lotu na kadrę

Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że Axel Tuanzebe o mały włos nie zrobił sobie długotrwałej krzywdy przy myciu naczyń. Julio Enciso podczas wyjazdu na kadrę tymczasem zasłabł w samolocie. Na jego szczęście szybko udzielono mu pomocy, jednak zawodnik przeżył chwilę grozy. Jak sam Paragwajczyk bowiem ujął, „prawie umarł”.

Julio Enciso zasłabł w samolocie lecąc na kadrę

O całej sprawie poinformowały „Sport Witness” oraz „Daily Mirror„. Julio Enciso udał się jak zwykle do Ameryki Południowej z racji meczów międzynarodowych kadry Paragwaju. Podczas lotu przeżył jednak chwilę grozy. Zasłabł on na pokładzie samolotu i jak sam przyznał, „prawie umarł”.

Premier League star Julio Enciso 'almost died' on plane to international duty as passenger comes to aidhttps://t.co/TUCvosuJ6P pic.twitter.com/PGZfKzeRWT — Mirror Football (@MirrorFootball) October 9, 2024

Paragwajczyk powiedział według „Sport Witness”, że znacząco pomógł współpasażer, który kazał mu przyjąć płyny i coś zjeść: – Bolała mnie głowa. Prawie umarłem, zemdlałem w samolocie. Byłem bezsilny, nie spałem dobrze. W pewnym momencie wstałem, by pójść do łazienki i poczułem, że upadam (…) Jakiś facet złapał mnie i kazał mi wypić colę, zjeść japońską zupę – dobrze mi to zrobiło.

Człowiek od pięknych goli

Julio Enciso trafił do Brighton w 2022 za 11,6 miliona euro z Club Libertad. W Premier League rozegrał do tej pory 37 spotkań, zanotował w nich cztery gole i tyle samo asyst. Jeden z nich – ligowy z Manchesterem City – został nominowany w 2023 roku do nagrody Puskasa. Zapakował on z daleka prosto w okienko bramki Edersona. To człowiek od pięknych goli. Z Chelsea też załadował z daleka w okienko i było to tylko miesiąc wcześniej. Był rewelacją końcówki sezonu 2022/23, ale w poprzednim karierę pokrzyżowała mu kontuzja kolana. Pauzował przez ponad pół roku po zerwaniu łąkotki i nie wrócił do formy.

Julio Enciso: Brighton's Future? A future at Brighton? Is now available at the link in bio. • How he fits into Hürzeler's system

• Social media antics

• Selfishness It’s free, and you can subscribe to receive my pieces on Brighton (and/or cognitive beliefs) to your inbox. pic.twitter.com/6mbPuJJibv — FPL Instinctive (@FPL_Instinctive) October 4, 2024

Zagrał oniedawno na igrzyskach olimpijskich w Paryżu i doszedł z ojczyzną do fazy ćwierćfinału. Enciso póki co w Brighton w nowym sezonie ani razu nie wystąpił od pierwszej minuty u Fabiana Hurzelera – każdy z pięciu meczów rozpoczynał na ławce rezerwowych. Klub z „The Amex” zajmuje aktualnie szóste miejsce w Premier League. Pod wodzą 31-letniego trenera z Niemiec „Mewy” pokonały już Manchester United i Tottenham – tracą aktualnie dwa punkty do będącej na ostatnim pucharowym miejscu Aston Villi.

Paragwaj za to podejmie wkrótce Ekwador oraz Wenezuelę w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026, które odbędą się już niedługo w USA, Meksyku i Kanadzie. Po ośmiu spotkaniach z 18 kadra Enciso jest siódma w gronie 10 ekip. Na ostatniej przerwie międzynarodowej Paragwaj pokonał sensacyjnie 1:0 Brazylię i do miejsca dającego bezpośredni awans brakuje temu narodowi jednego punktu.

Fot. PressFocus