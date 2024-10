George Baldock nie żyje. Tragiczne wieści napłynęły z Grecji

Szokujące informacje dotarły do nas z Grecji. Jak podają lokalne media, znaleziony martwy w basenie został 31-letni reprezentant Grecji George Baldock. Urodzony w Buckingham obrońca ostatnio reprezentował barwy Panathinaikosu. Jeszcze kilka dni temu zagrał 75 minut w meczu z Olympiakosem…

George Baldock utopił się w basenie

Szokujące informację dotarły do nas z Grecji. Lokalne media podają, że nie żyje George Baldock. 31-latek miał zostać znaleziony martwy w basenie w swojej posiadłości. Początkowo można było mieć nadzieję, że to tzw. kaczka dziennikarska, ale coraz więcej źródeł zaczęło potwierdzać te szokujące doniesienia. W końcu powiadomiło o tym także „Sky Sports” czy sam Fabrizio Romano. Zareagował także klub Baldocka. Śmierć potwierdziła też oficjalnie liga grecka.

Portal grecki „parapolityka” podaje: Podejrzewa się, że młody piłkarz reprezentacji Grecji utonął po spożyciu dużej ilości alkoholu. Obok basenu znaleziono pustą butelkę, która wraz z innymi znaleziskami zostanie zbadana w laboratoriach kryminalistycznych greckiej policji […] Według pierwszych ustaleń, utonął żywcem w swoim basenie. To jednak wyjdzie na jaw po przeprowadzeniu badań kryminalistycznych.

W domu nie było śladów ingerencji, nie został on naruszony. Wcześniej tego wieczoru przyjaciel rodziny 31-latka udał się do domu na prośbę żony Baldocka, ponieważ nie mogła się z nim skontaktować przez telefon komórkowy. Znalazł on dryfującego Baldocka w basenie i natychmiast zadzwonił na policję. Według osób z jego otoczenia 31-latek nie miał szczególnego związku z alkoholem, podczas gdy nikt nie wiedział, czy miał jakiś szczególny problem, który go dręczył lub który zachwiał jego psychiką – tak pisze dalej „parapolityka”.

Greek International and former Sheffield United player George Baldock has been found dead at his home in Athens, Greece today. Absolutely tragic news, our thoughts are with his friends and family. 💔 pic.twitter.com/khU3Isdp85 — Football Away Days (@FBAwayDays) October 9, 2024

Co najgorsze, z lokalnych mediów płynie też informacja, że dziś wypadały urodziny jego córki. „The Sun” pisze: Obrońca wzbudził obawy u swojej żony, która mieszka w Anglii, ponieważ nie mogła się z nim skontaktować. Wspólny znajomy został poproszony o sprawdzenie, co u niego w domu w Glyfadzie. Żona szukała go, aby złożyć życzenia swojemu dziecku z okazji urodzin.

George Baldock ostatnio reprezentował barwy Panathinaikosu Ateny i był podstawowym piłkarzem tego klubu. Trzy dni temu – 6 października – zagrał 75 minut z Olympiakosem, a wcześniej 90 minut z AEK. „Koniczynki” na swoim profilu na portalu „X” zmieniły zdjęcie w tle na czarne – tak aby zaznaczyć pamięć o 31-latku.

Zmiana reprezentacji

31-latek jeszcze nie tak dawno był autorem zmiany reprezentacji. George Baldock urodził się w Anglii, aczkolwiek od dwóch lat reprezentował barwy narodowe Grecji. To było możliwe ze względu na korzenie rodzinne.

Jak się okazało, babcia piłkarza pochodziła właśnie z tego kraju, ale w 1950 roku przeniosła się na Wyspy wraz ze swoim angielskim partnerem. Zatem greckie nazwisko w rodzinie zanikło. Pojawiła się więc możliwość reprezentowania Hellady, z której Baldock mógł skorzystać. Wychowanek MK Dons nie miał bowiem żadnych szans na grę w kadrze Anglii. Co więcej, nigdy nie wystąpił on nawet w drużynach młodzieżowych. Poza tym – akurat na jego pozycji prawego defensora – w Anglii była gigantyczna konkurencja (Trippier, Walker, Alexander-Arnold).

W maju 2022 roku George Baldock otrzymał powołanie od selekcjonera Gusa Poyeta, a w czerwcu 2022 zadebiutował w reprezentacji Grecji, wchodząc na ostatnie minuty meczu Ligi Narodów z Irlandią Północną (1:0). Następnie w pełnym wymiarze czasowym wystąpił w pięciu meczach Ligi Narodów i wraz z Grecją awansował do dywizji B. W 2023 roku wystąpił w trzech meczach eliminacji EURO 2024, a w marcu 2024 roku zagrał w barażach do turnieju z Kazachstanem i Gruzją. Łącznie rozegrał dla ”Piratów” 12 meczów.

Tym razem nie był powołany, dlatego pozostał w Atenach. W lipcu tego roku po wielu latach opuścił Anglię. Po dwóch latach od debiutu w reprezentacji Grecji postanowił też zadebiutować w greckiej ekstraklasie. Jako wolny zawodnik przeniósł się do Panathinaikosu. Podpisał z ”Koniczynkami” umowę, która miała obowiązywać do końca sezonu 2026/27. Zdążył rozegrać raptem cztery mecze – trzy w lidze i jeden w kwalifikacjach do Ligi Europy. Baldock to przede wszystkim legenda Sheffield United. Zagrał dla tego klubu aż 219 razy – większość w Championship. „The Blades” są wstrząśnięci utratą ulubieńca kibiców.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock. The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB — Sheffield United (@SheffieldUnited) October 9, 2024

