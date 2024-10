Brat zagranicznej gwiazdy Ekstraklasy dołączył do polskiego III-ligowca

Jeden z czołowych napastników polskiej Ekstraklasy – Efthymis Koulouris – ma o pięć lat starszego brata Spirosa. On również związany jest z piłką, lecz od strony trenerskiej. M.in. przez wiele lat pracował w jednym z największych greckich klubów – PAOK-u. Teraz dołączył do III-ligowej Avii Świdnik, gdzie będzie pracował w klubowej akademii.

Brat Efthymisa związany z piłką w innej roli

Efthymis Koulouris z Polską związany jest od roku, gdy podpisał trzyletni kontrakt z Pogonią Szczecin. W poprzednim sezonie Ekstraklasy tylko trzech zawodników strzeliło większą liczbę goli. W tym sezonie zaś tylko Leonardo Rocha z Radomiaka Radom zdobył więcej bramek. Jak dotąd Koulouris w ciągu nieco ponad roku rozegrał dla Pogoni 54 mecze, w których zdobył 25 bramek i miał dwie asysty.

Szalona końcówka w Szczecinie! Efthymios Koulouris utrzymał nerwy na wodzy i zapewnił trzy punkty Pogoni 💪 📺 Przed nami mecz Jagiellonii z Legią, startujemy o 20:15 w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrTue pic.twitter.com/wRcPzPqoNJ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 6, 2024

Prawdopodobnie mało kto wiedział, że Efthymis ma o pięć lat starszego brata, który również związany jest z piłką nożną, lecz nie od strony praktycznej, a teoretycznej. Spiros jest bowiem trenerem z licencją UEFA A, ale przede wszystkim tworzy treści związane z coachingiem. Choć Spiros również próbował swoich sił na boisku, w trakcie studiów na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach przerwał karierę piłkarską na rzecz właśnie coachingu.

Jest autorem coachingowych książek i założycielem internetowej platformy coachingowej FootballMind, której celem jest szkolenie trenerów w młodym wieku za pomocą modułów szkoleniowych, czy materiałów wideo. Jako trener piłkarski pracuje zaś z młodzieżą. W CV ma pracę w akademiach Tor Tre Teste Saloniki, Apollonu Kalamarias, czy Pine Champions. Ostatnie lata spędził jako trener grup młodzieżowych oraz dyrektor techniczny zespołu Toumba FC. Pracował także z młodzieżą w akademii słynnego PAOK-u.

Bracia Koulouris znów blisko siebie

Braci Koulouris oprócz więzów krwi łączy właśnie PAOK. Spiros pracował w nim przez wiele lat, a Efthymis rozegrał w nim 83 mecze, w których zdobył 14 bramek i miał osiem asyst. Teraz dodatkowo łączyć ich będzie Polska, bowiem Spiros dołączył do akademii III-ligowej Avii Świdnik. Będzie tam odpowiadał za indywidualne szkolenia, a także przygotowywanie planów treningowych dla najzdolniejszej młodzieży w przedziale wiekowym 11-15 lat.

Spiros Koulouris dołączył do Avii Świdnik. Grek będzie trenerem odpowiadającym za trening indywidualny w akademii. Nawiasem mówiąc raczej niedoceniana rola. To brat Efthimisa Koulourisa, napastnika Pogoni Szczecin 🇬🇷🇵🇱 pic.twitter.com/MP74DaVRQs — Krystian Juźwiak (@krystianoo96) October 9, 2024

– Jeśli chodzi o zatrudnienie Koulourisa, to już od pewnego czasu planowaliśmy w naszej akademii otworzyć dział treningu indywidualnego. Chcieliśmy jednak, żeby wszystko, co z tym związane było rzetelnie zaplanowane i dopasowane do potrzeb naszych adeptów. W tym czasie Spiros Koulouris wysłał CV i wyraził chęć dołączenia do struktur akademii. Odbył kilka rozmów z koordynatorami i po szczegółowych ustaleniach zasilił naszą kadrę trenerską – mówił dyrektor Akademii Piłkarskiej Avii Świdnik Wojciech Szacoń.

– Jest to specjalista w tematyce gry jeden na jeden, ale nie tylko, o czym świadczą wydane przez niego publikacje, czy udział w tworzeniu metodologii szkolenia akademii PAOK-u. Cieszymy się, że do nas dołączył. To duża wartość dodana dla naszej akademii – dodał.

To nie pierwszy w ostatnim czasie przypadek, gdy brat czołowego strzelca Ekstraklasy przenosi się do Polski. Na początku września do trzecioligowych rezerw Jagiellonii Białystok dołączył Presley Pululu, brat gwiazdy pierwszego zespołu Afimico. Od tamtego czasu zaliczył łącznie 300 minut w pięciu meczach Betclic 3. Ligi. Bramki dla rezerw ”Jagi” jeszcze nie zdobył, ale w wygranym 1:0 meczu z Bronią Radom zanotował pierwszą asystę dla nowego zespołu.

fot. PressFocus