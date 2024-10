Córka Alessandro Del Piero zagra w Juventusie

Del Piero znów zagra w Juventusie, ale… nie ten słynny. To córka legendy „Starej Damy” Alessandro Del Piero – Dorotea – zostanie piłkarką żeńskiej drużyny Juventusu. Zawodniczka podpisała kontrakt z klubem. Póki co będzie jednak reprezentować barwy drużyny U-17, gdyż sama urodziła się w roku 2009, więc ma dopiero 15 lat.

Córka Del Piero zagra w Juventusie

Rodzina Del Piero od wielu lat żyje w Los Angeles. Po zakończeniu kariery sportowej przez Alessandro cała familia przeniosła się za Ocean. Alessandro otworzył tam modną włoską restaurację w West Hollywood o nazwie No.10. W 2018 roku wydał 4,7 mln funtów na luksusowy dom w Bel Air i mieszkał (bądź mieszka nadal) w pobliżu Jacka Nicholsona, Sylvestra Stallone’a, Jennifer Lopez i Roda Stewarta.

Ma trzy akademie piłkarskie w Stanach – dwie w Los Angeles i jedną w Nowym Jorku. To właśnie tam dorastała i stawiała pierwsze kroki w futbolu córka wybitnego piłkarza Dorotea. 15-latka będzie kontynuować rozwój w barwach młodzieżowych drużyn Juventusu.

Ed ecco i primi momenti di Dorotea Del Piero con la #JuventusWomen 🤍🖤 pic.twitter.com/j5osRorKjL — Juventus Women VS 🤍🖤 (@juventuswomen_) October 9, 2024

Seniorska drużyna Juventus Women w poprzednim sezonie zajęła drugie miejsce w lidze i sięgnęła po wicemistrzostwo Włoch. W przeszłości piłkarką tego zespołu była Polka Aleksandra Sikora. Obecnie zawodniczką klubu jest Magdalena Sobal, która została jednak wypożyczona do ACF Brescia Calcio Femminile występującej w Serie B.

Kibice podekscytowani

Sympatycy „Bianconerich” są uradowani informacją na temat córki legendy klubu. Wielu z nich cieszy się, że ponownie będą mogli ujrzeć nazwisko „Del Piero” na koszulkach swojego ukochanego klubu. Niektórzy wierzą nawet, że Dorotea będzie dla żeńskiej drużyny Juventusu kimś takim jak jej ojciec Alessandro dla męskiego zespołu.

Del Piero torna alla Juventus: si tratta di Dorotea, la figlia di Alex, che si unirà all’U17 della #JuventusWomen 🤍🖤 pic.twitter.com/24ruFsUbPI — Juventus Women VS 🤍🖤 (@juventuswomen_) October 7, 2024

Alessandro Del Piero w barwach Juventusu rozegrał 705 spotkań, w których zdobył 290 bramek i zanotował 172 asysty. Wychowanek Padovy w klubie z Turynu grał od 1993 do 2012 roku. Razem z kolegami sięgnął po sześć tytułów mistrza Włoch, jeden Puchar Włoch, cztery Superpuchary Włoch oraz jeden triumf w Lidze Mistrzów.

Kibice „Starej Damy” uwielbiają Alessandro, który był jednym z kilku zawodników, którzy nie opuścili Juventusu, kiedy ten został zdegradowany do Serie B w słynnej aferze Calciopoli. A miał ku temu okazje – w swoich szeregach chciały go takie kluby: Real Madryt, Newcastle United czy Manchester United.

– To jedyny piłkarz, na punkcie którego oszalałem. Byłem pewien, że opuści Juventus, zawodnik taki jak on nie może grać w drugiej lidze. Po mojej ofercie jego reakcja była szokująca, powiedział mi: „Proszę pana, rozmawiał pan ze mną wcześniej, bardzo pana szanuję, ale Juventus bardzo cierpi i moim obowiązkiem jest tu zostać, Juventus ma kłopoty, jestem kapitanem drużyny, oczekuje pan, że ich opuszczę?” – powiedział Sir Alex Ferguson.

W 2012 roku Alessandro Del Piero przeniósł się do Australii, gdzie przez dwa lata grał dla Sydney FC. Następnie grał także do Delhi Dynamos w Indiach, gdzie zakończył karierę. Każdy fan futbolu kojarzy go jednak absolutnie z klubem w biało-czarne pasy. Jest to symbol Juventusu.

fot. twitter Juventus Women