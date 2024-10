Wspaniały gest Śląska Wrocław. Zagrają mecz dla powodzian

W sobotę 12 października Śląsk Wrocław podejmie w Lądku-Zdroju miejscowy Trojan. Będzie to mecz charytatywny z którego cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc osobom dotkniętym powodziom oraz na odbudowę zniszczonej w wyniku żywioły infrastruktury. Mecz będzie biletowany w formie cegiełek oraz symbolicznych e-cegiełek. Podczas wydarzenia przeprowadzona zostanie także licytacja gadżetów związanych ze Śląskiem Wrocław.

Śląsk Wrocław zagra w meczu charytatywnym

Niemal miesiąc temu cała Polska żyła dramatyczną powodzią, która dotknęła województwo dolnośląskie, opolskie i śląskie. Żywioł pozostawił po sobie wiele zniszczeń, uszkadzając także obiekty sportowe. Głośna była historia A-klasowego Kryształu Stronie Śląskie, którego stadion uległ doszczętnemu zniszczeniu i będzie musiał zostać zbudowany od nowa. Kiedy wielka woda zbliżyła się do Wrocławia, odwołany został mecz Śląska ze Stalą, a piłkarze wicemistrza Polski pomagali mieszkańcom stolicy Dolnego Śląska w obronie miasta przed powodzią.

Na szczęście, mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia wspólnymi siłami obronili miasto przed wielką wodą. Powodzią głównie zostały dotknięte mniejsze miejscowości, a pełen obraz zniszczeń ujrzeliśmy kiedy wielka woda opadła. Z tragicznymi skutkami powodzi muszą się mierzyć także mieszkańcy Lądka-Zdrój. Do żywych powoli wraca miejscowy klub piłkarski Trojan, choć na razie ogrywali się jedynie juniorzy. Występujący w wałbrzyskiej grupie III A-Klasy pierwszy zespół ostatni mecz zagrał 7 września, a ostatnie cztery mecze zostały przełożone.

Zarówno Trojan Lądek-Zdrój, jak i Kryształ Stronie Śląskie występują w jednej grupie A-Klasy. Oba kluby zjednoczyły siły i w najbliższy weekend jako jeden zespół rozegrają mecz charytatywny. Ich rywalem będzie Śląsk Wrocław. Cały dochód przeznaczony zostanie na pomoc poszkodowanym w powodzi oraz odbudowę zniszczonej infrastruktury. Mecz będzie biletowany w formie cegiełek oraz e-cegiełek dla tych, którzy nie będą mogli zjawić się na stadionie w Lądku-Zdroju. Dodatkowo na stadionie przeprowadzone zostaną licytacje gadżetów oraz pamiątek związanych ze Śląskiem Wrocław.

Charytatywny mecz w Lądku Zdroju dla poszkodowanych w powodzi 🇮🇹 W sobotę, 12 października, o godz. 14:30, Śląsk Wrocław rozegra w Lądku Zdroju mecz charytatywny przeciwko miejscowemu Trojanowi. Cały dochód z meczu zostanie przeznaczony na pomoc poszkodowanym w powodzi oraz… pic.twitter.com/EdmAcuuFzU — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) October 9, 2024

– W nadchodzącym meczu Trojana Lądek-Zdrój przeciwko Śląskowi Wrocław (…) do drużyny Trojana dołączą piłkarze z zespołu Kryształ Stronie Śląskie. Zgodnie z całym zespołem oraz zarządem Trojana podjęliśmy decyzję [że] jako sąsiadujące kluby wspieramy naszych sąsiadów po tragedii, do której doszło 15 września, kiedy to przez Stronie Śląskie oraz Lądek-Zdrój przeszła fala powodziowa, niszcząc doszczętnie boisko drużyny ze Stronia Śląskiego – czytamy na profilu Trojana na Facebooku.

– Nie przechodzimy obok tej tragedii obojętnie. Każdy z naszych zawodników ma również znajomych w drużynie Kryształu Stronie Śląskie. Kilku naszych obecnych zawodników reprezentowało barwy Kryształu w przeszłości. Dlatego też, wierzymy, że gdyby taka tragedia spotkała nas, klub ze Stronia również pomógłby nam w odbudowie infrastruktury związanej z boiskiem (…) Zgoda buduje, a niezgoda rujnuje – dodano.

Mecz charytatywny transmitowany będzie na youtube’owym kanale Trojana Lądek-Zdrój. Spotkanie połączonych sił Trojana i Kryształu ze Śląskiem Wrocław rozpocznie się w sobotę 12 października o godzinie 14:30.

fot. PressFocus