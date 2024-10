Zawodnik Manchesteru United ma problemy z sercem. Czeka go przerwa

W sierpniu saga transferowa Marokańczyka dobiegła końca. Noussair Mazraoui trafił do Manchesteru United razem z Matthijsem De Ligtem, z którym dotychczas dzielił szatnię Bayernu Monachium. Obaj z miejsca stali się ważnymi zawodnikami zespołu. Teraz reprezentant Maroka będzie zmuszony do dłuższej pauzy. U piłkarza zdiagnozowano arytmię serca.

Problem Manchesteru United

Noussair Mazraoui to stary znajomy trenera Erika ten Haga. Marokańczyk z holenderskim paszportem trafił do Anglii za łącznie 20 milionów euro – tyle bowiem wyniesie płatność już razem z bonusami. Błyskawicznie wskoczył do wyjściowej jedenastki „Czerwonych Diabłów” i przejął miejsce na prawej obronie, wysyłając dotychczasowego prawego defensora Diogo Dalota na lewą stronę linii defensywy. Kibice o Mazraouom mówią, że to najlepszy transfer lata. Na pięć ostatnich spotkań w czterech zagrał pełne 90 minut. Wystąpił w każdym ligowym meczu.

Mazraoui na początku sezonu jest nawet jednym z najlepszych zawodników słabo spisującego się Manchesteru United. W ostatnim ligowym spotkaniu z Aston Villą opuścił murawę w przerwie z powodu… złego samopoczucia. Sztab medyczny zadbał o piłkarza i nie groziło mu żadne niebezpieczeństwo. Szybko ustalono, że problemem była arytmia serca. Manchester United nie podał terminu jego powrotu i oczekuje, że będzie dostępny „w ciągu najbliższych kilku tygodni”.

🚨🚨EXCLUSIVE: Manchester United defender Noussair Mazraoui will be sidelined due to a diagnosis of a cardiac arrhythmia. Sources indicate that Mazraoui has undergone a procedure to correct the condition. It is also reported that the player has had cardiac issues in the past. pic.twitter.com/ytGUGM5v9H — The United HQ (@TheUTDHQ) October 10, 2024

Prawy obrońca w przeszłości miał już podobne problemy z sercem, ale nie były one na tyle poważne, by musiał przejść jakikolwiek zabieg, czy zawiesić karierę. Miesiąc po pozytywnym wyniku testu na COVID-19 podczas MŚ 2022 zdiagnozowano u niego łagodne zapalenie osierdzia, błony otaczającej serce. Wychowanek Ajaksu to nie pierwszy piłkarz, który miał problemy z sercem w barwach Manchesteru United.

Inni gracze z problemami z sercem

W klubie gra przecież Christian Eriksen, który przeszedł zabieg wszczepienia kardiowertera-defibrylatora. Jest to niewielkie urządzenie mające za zadanie przerwać arytmię i przywrócić prawidłowy rytm serca. Kardiowerter-defibrylator wszczepia się obecnie pod lewym obojczykiem. Poprzez żyły elektrody łączą się z sercem. Po wszczepieniu urządzenia lekarz indywidualnie ustala próg, po którego przekroczeniu parametry pracy serca oznaczają arytmię.

BREAKING: Heart starter for Eriksen The ICD = Implantable Cardioverter Defibrillator is a devise that keeps track and can controle your heart rate. It is capable of correcting most life-threatening cardiac arrhythmias. Eriksen has accepted the solution recommended by specialists pic.twitter.com/mSLvU7sDAr — Najwa Hanwa (@wawaggmu) June 18, 2021

Historia Sergio Aguero jest smutniejsza. W swoim trzecim występie w nowych barwach zdobył pierwszą – i jak się później okazało jedyną – bramkę dla ”Dumy Katalonii”. W swoim debiucie w roli trenera ”Barcy” Xavi wystawił Aguero w pierwszym składzie. Jego występ przeciwko Deportivo Alaves zakończył się 40 minutach. Aguero zaczął łapać się za klatkę i miał problemy z oddychaniem. Trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego arytmię serca. W grudniu 2021 roku musiał zakończyć karierę, płacząc na pożegnalnej konferencji.

Podobny przyrząd co Eriksen miał wszczepiony w grudniu 2019 roku Daley Blind. On także grał w United, ale jeszcze przed operacją, która umożliwiła mu dalszą karierę. Wyszło to na jaw po meczu Ligi Mistrzów, gdy jego Ajax Amsterdam grał z Valencią. Poczuł zawroty głowy, więc został zdjęty z boiska i zabrany do szpitala. Było nawet podejrzenie zawału, lecz wyszło, że ma zaburzoną pracę serca. W letnim sparingu kilka miesięcy później Blind złapał się za klatkę piersiową, usiadł na murawę i powiadomił, że mocno go kłuje. Wyłączyło mu się wtedy urządzenie.

Noussair Mazraoui’s game by numbers vs. FC Twente: 84% pass accuracy

82 total touches

8 passes into the final third

6 ball recoveries

4 attempted tackles

4 successful tackles

3 interceptions

2 crosses

1 chance created So consistent. 👏 pic.twitter.com/jENw5cV5jf — Statman Dave (@StatmanDave) September 25, 2024

Dotychczas Noussair Mazraoui wystąpił w barwach „Czerwonych Diabłów” dziesięć razy i raz asystował przy bramce kolegi z drużyny. Było to w drugiej kolejce Premier League, w spotkaniu przeciwko Brighton & Hove Albion. Manchester United zajmuje dopiero 14. pozycję w ligowej tabeli z ośmioma punktami po siedmiu meczach. Marokańczyk jednak nie ma sobie nic do zarzucenia. Fani chętnie chwalą się jego statystykami pomeczowymi. Doskonale zagrał np. z Twente w Lidze Europy.

