Albert Gudmundsson od maja był na cenzurowanym z uwagi na sprawę rzekomego gwałtu, w który został wmieszany. Piłkarz niedawno odbył rozprawę sądową i teraz wiadomy jest jej wynik. Wyrok jest korzystny dla piłkarza, bowiem został on oczyszczony z zarzutów i uznany za niewinnego. Druga strona może się jeszcze odwołać, wtedy jednak kolejna rozprawa odbędzie się dopiero latem 2025 roku.

Albert Gudmundsson uniewinniony

Albert Gudmundsson ma za sobą piłkarsko sezon życia. W Genoi był jednym z najlepszych piłkarzy sezonu 2023/24 w Serie A. Islandzki piłkarz formacji ataku zanotował 14 trafień i cztery asysty w 35 spotkaniach ligowych. Zaowocowało to transferem do Toskanii – został on kupiony przez Fiorentinę na dość korzystnych warunkach (łącznie kwota po wykupie, który pod pewnymi warunkami jest obowiązkowy – wyniesie między 25 a 28 milionów euro). W maju jednak wyszło, że jest podejrzany o molestowanie seksualne.

Gudmundsson cleared of all charges in Icelandic court regarding a sexual assault case. https://t.co/B1B7ctuC4v — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) October 10, 2024

Islandczyk powiedział w swoim oświadczeniu: „To był ciężki rok, szczerze, i niełatwy do przepracowania mentalnie ale zrozumiałem, że moja rodzina i przyjaciele są dla mnie wszystkim i zawsze będę im za to wdzięczny. (…) Mogę teraz skoncentrować się na progresie w swoim życiu oraz skupić na tym, co umiem robić najlepiej„. Aktualnie, Gudmundsson niecały miesiąc temu zadebiutował w barwach Fiorentiny.

Po raz pierwszy zagrał w jej barwach 22 września z Lazio i z miejsca zaaplikował rzymianom dwie bramki. Podczas 225 minut gry w czterech meczach, Islandczyk zanotował już trzy trafienia – w ostatniej ligowej kolejce przed przerwą międzynarodową bowiem, przy bliższym słupku z dystansu nie dał szans Mike’owi Maignanowi w zwycięskim meczu z Milanem. W klasyfikacji strzelców Gudmundsson ma tylko pięciu piłkarzy przed sobą.

Fiorentina po pierwszej kolejce Ligi Konferencji jest na ósmym miejscu, a w Serie A toskańczycy są na miejscu jedenastym z 10 punktami w tabeli. Do szóstego Milanu na pozycji pucharowej mają raptem jeden punkt. Trwa przebudowa Stadio Artemio Franchi, w związku z czym stadion jest częściowo zamknięty dla widzów. O perturbacjach z remontem pisaliśmy TUTAJ.

Fot. PressFocus