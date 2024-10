Finlandia – Anglia 13.10 – typy bukmacherskie

STS kurs 1.88 Finlandia - Anglia Wygrana Anglii z handicapem -1.5 gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Finlandia – Anglia. W niedzielę o godzinie 18:00 będziemy świadkami starcia w 4. kolejce Ligi Narodów w Dywizji B. Finlandia zagra z Anglią. Gospodarze będą walczyć o pierwszy punkty w tej edycji Ligi Narodów, natomiast goście, po niespodziewanej porażce z Grecją, będą chcieli bardzo szybko zatrzeć złe wrażenie i pewnie pokonać Finlandię! Czy uda się to Synom Albionu? Przekonamy się o tym już w niedzielny wieczór.

Pierwszy gwizdek na stadionie Stadionie Olimpijskim w Helsinkach już o godzinie 18:00 13 października. Synowie Albionu są zdecydowanym faworytem tego spotkania, mimo dotkliwej i bolesnej porażki z Grecją na Wembley. Czy Finom uda się przeciwstawić Anglii i wywalczyć pierwsze punkty w grupie? Zapraszamy na zapowiedź, analizę oraz typy bukmacherskie na mecz Finlandia – Anglia w Lidze Narodów UEFA.

➡️ Kliknij poniższy baner, załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i zgarnij gwarantowane 760 PLN! ⬅️

Finlandia – Anglia – typy bukmacherskie

Już 13 października reprezentacja Finlandii zmierzy się z Anglią w meczu Ligi Narodów UEFA, który odbędzie się na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach. Obie drużyny znajdują się pod presją – Finlandia walczy o utrzymanie się w Lidze B, natomiast Anglia, mimo wcześniejszych sukcesów, musi odbudować swoją formę po niespodziewanej porażce z Grecją.

Anglia, która rozpoczęła tegoroczne rozgrywki Ligi Narodów bardzo dobrze, 7 września wygrywając z Irlandią na wyjeździe 2:0 i 10 września pokonując Finlandię 2:0 na Wembley. To spotkanie było szczególne dla Harry’ego Kane’a, który obchodził wtedy swój setny występ w kadrze. Mimo wygranej z Finlandią i dominacji w meczach przeciwko tym rywalom, Anglicy doznali zaskakującej porażki z Grecją (1:2), co nie tylko przerwało ich dobrą passę, ale także wprowadziło nieco niepokoju co do formy zespołu.

Z kolei Finlandia, dowodzona przez trenera Markku Kanervę, nie ma na swoim koncie wygranych w Lidze Narodów i musi walczyć o uniknięcie spadku. Ostatnia przegrana z Irlandią na własnym stadionie postawiła ich na końcu grupy, co zwiększa presję na nadchodzące spotkanie. Finowie zaprezentują z pewnością swój defensywny styl, próbując ograniczyć ofensywne zapędy Anglików i wykorzystać grę z kontry​.

Dla obu drużyn ten mecz ma ogromne znaczenie. Finlandia potrzebuje punktów, by oddalić się od ryzyka spadku z Ligi B, podczas gdy Anglia chce odzyskać stabilność po porażce z Grecją i zająć pozycję lidera w grupie. Pojedynek będzie transmitowany od 18:00, a kibice mogą spodziewać się widowiska pełnego intensywności i walki o każdy centymetr boiska

Przechodząc do samych typów bukmacherskich na to spotkanie, to Anglicy z pewnością będą szybko chcieli zdobyć przynajmniej dwie bramki i ustawić to spotkanie pod własne dyktando. Finlandia to jak na razie zdecydowanie najsłabsza drużyna w grupie, więc raczej nie spodziewam się w tym meczu żadnych niespodzianek. Synowie Albionu muszą szybko się podnieść po niespodziewanej porażce z Grecją (1:2), która jednak naturalnie nie przekreśla ich potencjału piłkarskiego, który jest ogromny. Stawiam, że Anglicy wygrają z Finlandią różnicą przynajmniej dwóch bramek.

Jeśli poszukujesz promocji do wykorzystania, to sprawdź tekst z opisanymi najlepszymi bonusami bukmacherskimi.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Finlandia – Anglia

STS standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Finlandia – Anglia! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie do bramki przeciwnika ma według analityków STS napastnik reprezentacji Anglii ” – Harry Kane (kurs 1.90). Prawdopodobne są również trafienia zawodników takich jak: Solanke (kurs 2.10), Watkins (kurs 2.10) oraz Palmer (kurs 2.50).

Trzeba przyznać, że ciekawie prezentuje się również kurs bukmacherskie na gola kluczowego zawodnika reprezentacji Anglii. Jude Bellingham powinien zdecydowanie mieć swoje sytuacje w tym meczu.

Statystyki na typy bukmacherskie Finlandia – Anglia

Anglia wygrała 2 z 3 meczów w tej edycji Ligi Narodów różnicą przynajmniej dwóch bramek

wygrała 2 z 3 meczów w tej edycji Ligi Narodów różnicą przynajmniej dwóch bramek Finlandia nie wygrała żadnego z ostatnich 5 spotkań

nie wygrała żadnego z ostatnich 5 spotkań Anglicy świetnie zaprezentowali się na Euro 2024, gdzie przegrali dopiero z Hiszpanią w wielkim finale

Przewidywane składy Finlandia – Anglia

Finlandia : Hradecky – Stahl, Hoskonen, Ivanov, Uronen – Peltola, Nissila – Lod, Kamara, Antman – Pohjanpalo

: Hradecky – Stahl, Hoskonen, Ivanov, Uronen – Peltola, Nissila – Lod, Kamara, Antman – Pohjanpalo Anglia: Pickford; Alexander-Arnold, Guehi, Colwill, Lewis; Rice, Bellingham; Saka, Palmer, Gordon; Kane

Fot. PressFocus