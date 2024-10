Belgia – Francja 14.10 – typy bukmacherskie

STS kurs 2.50 Belgia - Francja Wygrana Francji TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Belgia – Francja. W poniedziałek o godzinie 20:45 będziemy świadkami hitowego starcia w 4. kolejce Ligi Narodów w najwyższej dywizji rozgrywkowej. Czerwone Diabły po trzech kolejkach zdobyli 4 punkty, natomiast Trójkolorowi aż 6. Belgowie będą starali się przegonić Francję w tabeli i spróbować walki o dwa pierwsze miejsca w grupie, które dają awans do turnieju finałowego. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się o tym już w poniedziałkowy wieczór.

Pierwszy gwizdek na Stadionie Króla Baudouin’a w Brukseli już o godzinie 20:45 14 października. Francuzi po pewnej wygranej nad Izraelem (4:1) na pewno nie chcą się zatrzymywać i solidnie zapunktować w kolejnym spotkaniu! Belgowie również nie odpuszczą, zatem możemy być świadkami naprawdę zaciętego i spektakularnego widowiska. Zapraszamy na zapowiedź, analizę oraz typy bukmacherskie na mecz Belgia – Francja w Lidze Narodów UEFA.

Belgia – Francja – typy bukmacherskie

14 października 2024 roku, Belgia podejmie Francję w kolejnym meczu fazy grupowej Ligi Narodów UEFA, zapowiadającym się na intensywną rywalizację. Obie drużyny w poprzednich miesiącach zaliczyły różne rezultaty, co zwiększa niepewność co do ostatecznego wyniku tego spotkania. Francuzi, po imponującym zwycięstwie 4-1 nad Izraelem, przystępują do tego meczu w dobrym nastroju. W meczu tym błyszczał m.in. Eduardo Camavinga, który rozpoczął mecz od pierwszej minuty i szybko zdobył bramkę dla swojej drużyny. Jednak mimo tej wygranej, drużyna pod wodzą Didiera Deschampsa zmaga się ze zmienną formą, co widoczne było m.in. w przegranej z Włochami 1-3

Belgia, prowadzona przez Domenico Tedesco, również pokazała mieszane wyniki w tej edycji Ligi Narodów. W ostatnim spotkaniu z Włochami zremisowali 2-2, a wcześniej odnieśli zwycięstwo 3-1 nad Izraelem, co pokazuje ich skuteczność ofensywną. Warto jednak zauważyć, że brakuje im doświadczonego bramkarza Thibauta Courtois, który wycofał się z gry dla reprezentacji, a jego miejsce zajął Koen Casteels. Odczuwalny jest też na pewno brak Kevina De Bruyn. eBelgowie polegają na ofensywnych gwiazdach, takich jak Lois Openda i Jeremy Doku, którzy będą kluczowi w nadchodzącym meczu przeciwko silnej defensywie Francji​.

Francja ma przewagę w bezpośrednich starciach z Belgią, wygrywając ostatnie cztery spotkania, w tym w wrześniowym meczu Ligi Narodów, zakończonym wynikiem 2-0 dla Francuzów. Ostatnie pojedynki sugerują jednak, że nie zawsze są to mecze obfitujące w bramki – większość kończyła się wynikami poniżej 2.5 bramki. Wspomniane wyniki dodają pewności Francji, ale Belgowie są zmotywowani, by przełamać tę serię i odnieść zwycięstwo na własnym terenie

Przechodząc do samych typów bukmacherskich na to spotkanie, to Francja powinna mieć przewagę w kreowaniu sytuacji. Reprezentacja Belgii, pozbawiona kluczowych piłkarzy, jest obecnie w fazie przebudowy. Czerwone Diabły zremisowały z Włochami 2:2, jednak ci grali w dziesiątkę od 38. minuty i to na pewno znacząco ułatwiło odrabianie strat. Francja z kolei po mieszanych występach wrześniowych, spotkaniem z Izraelem pokazała, że wraca na właściwe tory. Stawiam, że to Francuzi odniosą w tym spotkaniu zwycięstwo i zgarną być może kluczowe trzy punkty dla układu tabeli w jednej z grup Ligi Narodów.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Belgia – Francja

STS standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Belgia – Francja! Zamiast standardowego typu 1×2, można pokusić się o wytypowanie liczby goli w tym spotkaniu. Bardzo ciekawie prezentują się kursy na under liczby goli. Sugerując się poprzednimi pojedynkami bezpośrednimi Francuzów z Belgami w meczach o stawkę, można wysnuć wniosek, że nie pada w tych meczach zbyt dużo goli. Kursy bukmacherskie na poniżej 2.5 goli (1.95) oraz poniżej 1.5 goli (3.75) są na pewno warte rozważenia.

Z perspektywy obu drużyn wynik tego spotkania może okazać się kluczowy w kontekście awansu w grupie. Belgowie potrzebują wygranej, by utrzymać swoje szanse na awans, a Francuzi walczą o utrzymanie swojej pozycji lidera i wzmocnienie przewagi nad resztą grupy. Mecz odbędzie się o 20:45 czasu lokalnego i będzie transmitowany na Polsacie Sport Premium, co pozwoli fanom śledzić jedno z najbardziej ekscytujących starć Ligi Narodów w tym sezonie.

Statystyki na typy bukmacherskie Belgia – Francja

Francja wygrała 2:0 ostatnie starcie bezpośrednie tych drużyn w Lidze Narodów

ostatnie starcie bezpośrednie tych drużyn w Lidze Narodów Belgia wygrała zaledwie jedno z pięciu ostatnich spotkań

wygrała zaledwie jedno z pięciu ostatnich spotkań W dwóch ostatnich meczach bezpośrednich drużyny nie strzeliły więcej niż 2 bramki

Przewidywane składy Belgia – Francja

Belgia: Casteels – De Cuyper, Faes, Thaete, Castagne – Onana, Tielemans, De Ketelaere – Doku, Trossard, Openda.

Casteels – De Cuyper, Faes, Thaete, Castagne – Onana, Tielemans, De Ketelaere – Doku, Trossard, Openda. Francja : Maignan – Hernandez, Saliba, Konate, Kounde – Camavinga, Fofana – Barcola, Dembele, Olise – Kolo-Muani.

