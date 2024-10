Ariel Borysiuk ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery

W wieku 33 lat Ariel Borysiuk zakończył piłkarską karierę. O tej decyzji poinformował na swoim instagramowym profilu. W trakcie kariery zagrał dla sześciu polskich i sześciu zagranicznych klubów. Na koncie ma ponad 200 meczów w Ekstraklasie. W Polsce raz został mistrzem kraju, a pięć razy wygrał Puchar Polski. Za granicą sięgnął po jedno trofeum – mistrzostwo Mołdawii w 2019 roku.

Ariel Borysiuk, czyli piłkarz ”na walizkach”

Wychowanek Akademii Piłkarskiej TOP 54 Biała Podlaska w 2007 roku trafił do Legii Warszawa, a w lutym 2008 roku, mając zaledwie 16 lat i 209 dni, zadebiutował w Ekstraklasie. Dwa miesiące później strzelił swojego premierowego gola w najwyższej klasie rozgrywkowej. Łącznie w pierwszym zespole Legii spędził cztery lata. W tym czasie rozegrał 123 mecze i sięgnął po cztery trofea – trzy Puchary Polski w 2008, 2011 i 2012 roku oraz Superpuchar Polski w 2008 roku.

Zimą 2012 roku odszedł do Kaiserslautern, z którym kilka miesięcy potem spadł z Bundesligi. Po półtora roku gry na poziomie 2. Bundesligi został wypożyczony do rosyjskiej Wołgi Niżny Nowogród. Po 2,5 roku wrócił do Polski, bowiem sezon 2014/15 spędził na wypożyczeniu w Lechii Gdańsk. Rok później został odkupiony przez Lechię, a po zaledwie pół roku sprzedany do Legii. Tam w drugiej części sezonu 2015/16 zaliczył kolejne 15 występów w jej barwach i sięgnął z nią po swoje jedyne mistrzostwo Polski, a także dołożył swój czwarty triumf w Pucharze Polski.

Oficjalnie: Ariel Borysiuk znów w Legii! Więcej: https://t.co/pHiebomSL9 Witaj w domu "Borys"! pic.twitter.com/o8gzaaGKTZ — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) January 11, 2016

Z Legią związał się 3,5-letnim kontraktem, ale już po pół roku odszedł do drugoligowego QPR. Tam rozegrał rundy jesienne sezonu 2016/17 i 2017/18, lecz w sumie uzbierał tylko 670 minut w Championship. Rundy wiosenne obu tych sezonów spędzał za to w Lechii Gdańsk, gdzie grał już zdecydowanie więcej. Zimą 2018 roku Lechia ponownie sprowadziła go definitywnie, a rok później wypożyczyła do Wisły Płock, gdzie spędził wiosnę sezonu 2018/19. W tym czasie ”Biało-Zieloni” sięgnęli po Puchar Polski, więc Borysiuk mógł dopisać sobie piąte zwycięstwo w tych rozgrywkach.

Latem 2019 roku definitywnie odszedł z Lechii na rzecz Sheriffa, z którym niedługo później sięgnął po swoje ostatnie trofeum w karierze – mistrzostwo Mołdawii. Wówczas sezony 2017-19 mołdawskiej ekstraklasy rozegrano w systemie wiosna-jesień. Po tym osiągnięciu wrócił do Polski, gdzie w barwach Jagiellonii spędził półtora roku. Latem 2021 roku odszedł do Chennaiyin FC z Indii, a przez pierwszą część sezonu 2022/23 był zawodnikiem albańskiego KF Laci.

Gdyby więc zliczyć wszystkie kluby w seniorskiej karierze Borysiuka, to było ich aż 11. Tylko dla Legii rozegrał ponad 100 meczów, a aż w sześciu zespołach miał mniej niż 20 spotkań.

Borysiuk ogłosił zakończenie kariery

Przez drugą część sezonu 2022/23 nie miał klubu, a po pół roku bez gry trafił do drugoligowej Chojniczanki Chojnice. Zimą 2024 roku zszedł o kolejne dwa szczeble rozgrywkowe, bowiem został zawodnikiem czwartoligowego Hutnika Warszawa. Odszedł jednak po zaledwie pół roku i od tamtego czasu pozostawał bez nowego klubu. Po kilku miesiącach bez gry Borysiuk podjął decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery w wieku 33 lat. Poinformował o tym na swoim profilu na Instagramie:

– Dzisiaj zakończyło się coś, o czym myślałem od dawna… To dla mnie smutny dzień, bo zakończył się etap, który trwał przez ponad 16 lat. Piłka nożna odkąd pamiętam byłą całym moim światem i podporządkowałem jej wszystko – czasami nawet życie rodzinne. Ale nie żałuję żadnej decyzji i jestem dumny, że chłopakowi z Białej Podlaskiej udało się zaistnieć na piłkarskiej mapie – napisał Borysiuk.

– Sport to pasja, w której ogień musi palić się każdego dnia. U mnie ten ogień już wygasł. Chciałbym podziękować przede wszystkim rodzinie za wsparcie w każdej sytuacji. Trenerom, prezesom, kibicom oraz wszystkim kolegom z którymi miałem przyjemność dzielić szatnie w wielu miejscach (mam nadzieję, że byłem dobrym kompanem). Zakończył się pewien etap, ale otwierają się kolejne – dodał.

❌ Dziś, na swoich mediach społecznościowych, koniec kariery piłkarskiej ogłosił autor tego "bangera", Ariel Borysiuk. Choć w barwach Wisły Płock rozegrał zaledwie dwanaście spotkań, zdążył pokazać nam to, z czego słynął najbardziej – atomowe uderzenie z dystansu. Szacunek! 🫡 pic.twitter.com/46ZlXfKIpu — Wisła Płock (@WislaPlockSA) October 11, 2024

Kolejny etap, który się otwiera – jak napisał Borysiuk – to prawdopodobnie rola eksperta. Od kilku miesięcy występuje m.in. w programie ”Liga+Extra” emitowanym na antenie Canal+. Borysiuk jest także 12-krotnym reprezentantem Polski. Jego debiut dla ”Biało-Czerwonych” miał miejsce w listopadzie 2010 roku. Ostatni raz w narodowych barwach zagrał w marcu 2016 roku. Co ciekawe, jego pierwszy i ostatni występ dla reprezentacji Polski miał miejsce w Poznaniu. W polskiej Ekstraklasie zaliczył zaś 228 występów.

fot. PressFocus