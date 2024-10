Gareth Southgate chce odsapnąć. Na razie nie będzie trenerem

Gareth Southgate to były selekcjoner reprezentacji Anglii. Poprowadził „Synów Albionu” w aż 102 spotkaniach i zrezygnował po przegranym finale EURO 2024. Był jednym z tych, których łączono z posadą trenera Manchesteru United, ponieważ pozycja Erika ten Haga jest niepewna. Southgate powiedział jednak, że póki co nie zamierza podejmować pracy, bo chce odpocząć.

Gareth Southgate miał być głównym kandydatem do uporządkowania sytuacji w Manchesterze United. Dlaczego? Ponieważ ma bliskie relacje z dyrektorem sportowym United Danem Ashworthem. Ashworth jako dyrektor techniczny Football Association w 2016 r. był częścią komisji selekcyjnej, która mianowała Southgate’a na stanowisko w reprezentacji Anglii, przesuwając z U21. Były selekcjoner jednak na razie chce odsapnąć:

– Na pewno nie będę trenerem w przyszłym roku, jestem tego pewien. Kiedy wychodzisz z naprawdę dużej roli, musisz dać czas swojemu ciału, musisz dać czas swojemu umysłowi. Mam szczęście, że pojawia się wiele okazji. Biznesowa strona futbolu jest naprawdę interesująca. Zostałem zaproszony, by wygłosić przemówienie na Harvardzie. Jest tam mnóstwo ekscytujących doświadczeń życiowych. Mam 54 lata i chcę cieszyć się życiem i być naprawdę zmotywowanym przez następne 10–15 lat, a najważniejsze jest, by dać sobie czas na podejmowanie dobrych decyzji.

"I'm fortunate there are lots of different opportunities presenting themselves." 👀

Gareth Southgate has given an update on his future after his England exit 🗣#BBCFootball pic.twitter.com/2Xh0sR6RB3

— BBC Sport (@BBCSport) October 10, 2024