Joel Matip od kilku miesięcy pozostawał bez klubu. Jego kontrakt z Liverpoolem wygasł wraz z końcem poprzedniego sezonu. Mimo sporego zainteresowania obrońcą ze strony innych drużyn, nie zdecydował się on podpisać umowy z żadną z nich. Niedawno serwis „Ruhr Nachrichten S04” poinformował, że Kameruńczyk rozważa zawieszenie butów na kołku. Potem piłkarz potwierdził doniesienia.

Joel Matip zakończył piłkarską karierę

Joel Matip został piłkarzem Liverpoolu w 2016 roku, a na Anfield ściągał go Jurgen Klopp. W ciągu ośmiu lat spędzonych w ekipie „The Reds” wygrał w zasadzie wszystko i był jednym z elementów odbudowy drużyny przez niemieckiego szkoleniowca. Kameruńczyk triumfował w Lidze Mistrzów, Pucharze Anglii, dwukrotnie w Pucharze Ligi Angielskiej oraz wygrał Premier League. W ciągu ośmiu lat rozegrał dla Liverpoolu 201 meczów. Jego licznik występów dla ”The Reds” z pewnością byłby większy gdyby nie kontuzje, które często go trapiły.

33-year-old Joel Matip is calling time on his career—he racked up an impressive trophy haul with Liverpool: Champions League 🏆

Premier League 🏆

FA Cup 🏆

UEFA Super Cup 🏆

League Cup 🏆🏆

Community Shield 🏆 Not a bad free transfer 🔴 pic.twitter.com/TtH0L2F5F7 — B/R Football (@brfootball) October 12, 2024

Joel Matip był jednym z pierwszych transferów w erze Juergena Kloppa. Do Liverpoolu przyszedł w drugim okienku kadencji niemieckiego szkoleniowca. Trafił do „The Reds” w wieku 25 lat jako wolny zawodnik, bo wygasła mu umowa z Schalke 04. Był to doskonały ruch. Stał się świetnym partnerem Virgila van Dijka. Sporo grał w trzech pierwszych sezonach, w jednym z nich Liverpool wygrał Ligę Mistrzów.

Jego sezon życia to 2021/22 (piąty w klubie), gdzie zdobywał bramki, notował asysty i rozegrał aż 31 meczów w lidze. Wcześniej to było niespotykane. „The Reds” zdobyli 92 punkty i w morderczym wyścigu przegrali tytuł mistrza z City o oczko, mimo że na 18 ostatnich meczów wygrali aż 16 i tylko dwa zremisowali! Taka to była walka. Matip w niej uczestniczył i to dobitnie – w końcówce stał się rasowym snajperem, bo w trzech ostatnich kolejkach zdobył dwie bramki i asystę.

Zerwane więzadło, które „dobiło” karierę

W grudniu 2023 roku Matip zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Kontuzja ta wyeliminowała go do końca sezonu. Jeszcze przed wygaśnięciem jego kontraktu w czerwcu 2024 roku Liverpool poinformował o rozstaniu za porozumieniem stron wraz z końcem sezonu. Latem nawet topowe kluby z Włoch oraz Niemiec wykazywały spore zainteresowanie Kameruńczykiem i chciały podpisać z nim umowę.

Zawodnik miał również otrzymać ofertę z drugoligowego Schalke 04, którego jest wychowankiem i w barwach którego zadebiutował w seniorskiej piłce. Ostatecznie obie strony nie doszły do porozumienia. Niedawno serwis „Ruhr Nachrichten S04” sensacyjnie poinformował o rozważaniu przez 33-latka zakończenia kariery. Niedługo później sam Joel Matip potwierdził te doniesienia. Jego ostatni klub – Liverpool – oficjalnie poinformował o zawieszeniu butów na kołku przez byłego już środkowego obrońcę.

Joel Matip has confirmed his retirement from football ⚽️ The defender departed the Reds in the summer after an eight-year spell that included 201 appearances and multiple major honours with the club 🔴 — Liverpool FC (@LFC) October 12, 2024

Początek kariery i reprezentacja Kamerunu

Joel Matip piłkarskie szlify zbierał w młodzieżowych ekipach SC Weitmar, VfL Bochum oraz Schalke 04. W listopadzie 2009 roku zadebiutował w pierwszej drużynie ”Die Koenigsblauen”. Już w debiucie przyszło mu się mierzyć z Bayernem Monachium. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1, a młodziutki wówczas obrońca zdobył w nim bramkę. W Schalke wystąpił łącznie w 258 spotkaniach. W 2011 roku wygrał Puchar Niemiec i dotarł do półfinału Ligi Mistrzów.

W reprezentacji Kamerunu zadebiutował w 2010 roku już w wieku 18 lat. Dość niespodziewanie podjął decyzję o zakończeniu kariery reprezentacyjnej zaledwie w wieku 24 lat. Piłkarz w rozmowie z ówczesnym selekcjonerem Hugo Broosem wyjawił, że nie zamierza dłużej reprezentować swojego kraju i nie chce otrzymywać powołań.

Reports say Samuel Eto'o has rejected Joel Matip's request to rejoin Cameroon 🇨🇲 ahead of the FIFA World Cup 2022 Qatar:

🗣️"This is a national team, we dont tolerate people who think they are Special Ones." pic.twitter.com/luh78PazGt — Eric Njiru (@EricNjiiru) June 11, 2022

Jego zdaniem struktury w drużynie narodowej były źle zorganizowane, co odstraszało Kameruńczyka. Mimo wielu prób przekonania go, nigdy nie zmienił swojego zdania. Dla swojego kraju rozegrał raptem 27 spotkań, w których strzelił jednego gola. Trafienie to miało miejsce podczas porażki 1:4 z Brazylią na mundialu w 2014 roku. Był to zarazem jedyny gol „Nieposkromionych Lwów” na tym turnieju.

