Koniec kilkutygodniowej sagi. Radomiak dopiął transfer

Siedmiokrotny reprezentant Chin Wu Shaocong zostanie piłkarzem Radomiaka. 24-latek trafi do Radomia na zasadzie rocznego wypożyczenia z tureckiego Basaksehiru. Jego transfer miał wydarzyć się już przed miesiącem, lecz Chińczyk cały czas czekał na otrzymanie dokumentów, które pozwolą mu na wjazd na teren Unii Europejskiej.

Radomiak z kłopotami na środku defensywy

W ostatnim ligowym meczu z Rakowem Częstochowa (0:2) Radomiak miał do dyspozycji jedynie dwóch środkowych obrońców. Obok kapitana Raphaela Rossiego na środku obrony wystąpił Rahil Mammadov, który musiał zastąpić kontuzjowanego Mateusza Cichockiego. Ważny zawodnik linii obrony Radomiaka tydzień wcześniej w końcówce meczu z Zagłębiem Lubin (0:1) zerwał więzadła krzyżowe przednie. Jego przerwa w grze potrwa od sześciu do ośmiu miesięcy.

Bruno Baltazar nie zostanie jednak z zaledwie dwójką stoperów. W trakcie październikowej przerwy reprezentacyjnej treningi z pierwszym zespołem rozpoczął Niemiec Jonas David. To wychowanek HSV, z którym przed miesiącem klub z Hamburga rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Testy piłkarskie 24-latka mają być jednak tylko formalnością, wobec czego prawdopodobnie niedługo dojdzie do podpisania z nim umowy i ogłoszenia go nowym zawodnikiem Radomiaka.

Kolejny środkowy obrońca w Radomiaku

Wkrótce do zespołu z Radomia dołączy inny środkowy obrońca – Shaocong Wu. O transferze Chińczyka Szymon Janczyk z portalu ”Weszło” informował już w drugiej połowie sierpnia, lecz przez ostatnie tygodnie zawodnik ten miał problem z otrzymaniem wizy do Polski. Wszystko ze względu na słynną ”aferę wizową”, która tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku była tematem ”nr 1” w naszym kraju. Wymyślono jednak, że Wu otrzyma dokumenty pozwalające na wjazd do innego kraju Unii Europejskiej, co ułatwi przemieszczenie się do Polski.

Tym samym już w poniedziałek 14 października siedmiokrotny reprezentant Chin stawi się w klubie z Radomia. 24-latek dołączy do zespołu Bruno Baltazara na zasadzie rocznego wypożyczenia z tureckiego Basaksehiru. Klub ze Stambułu w poprzednim sezonie wypożyczył go na rok do drugoligowego Gençlerbirliği. W stołecznym klubie zaliczył jednak tylko 15 występów, z czego ostatni… w lutym 2024 roku. Nie dość, że od tamtego czasu pozostaje bez gry, to w dodatku w tym czasie ani razu nie znalazł się w kadrze meczowej.

I wyląduje! Według moich informacji Wu Shaocong ogarnął dokumenty i wkrótce dołączy do @1910radomiak. W tekście także o tym, co czeka Jonasa Davida w Radomiu.https://t.co/3U8HrBEymA — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) October 11, 2024

Shaocong Wu wystąpił w siedmiu meczach kadry narodowej, ale ostatni raz 1 stycznia 2024 roku z Hong Kongiem w meczu towarzyskim. Wyleciał wtedy z boiska z czerwoną kartką za brutalny faul i od tej pory w reprezentacji już nie wystąpił – na mecze eliminacyjne w marcu, czerwcu, czy też teraz jesienią nie otrzymał powołania.

Po tak długim czasie bez gry nie wiadomo kiedy Wu zaliczy debiut w barwach Radomiaka. Podopieczni Baltazara jako ostatni w Ekstraklasie wrócą do gry po przerwie reprezentacyjnej. Dopiero w poniedziałek 21 października, na zamknięcie 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy, podejmą u siebie Puszczę Niepołomice. Po tym meczu Radomiak może wylądować w strefie spadkowej, bowiem ma zaledwie punkt przewagi nad otwierającą ją Lechią Gdańsk. Także punkt przewagi ”Warchoły” mają nad przedostatnią Puszczą.

fot. PressFocus