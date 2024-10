Włochy – Izrael 14.10 – Typy bukmacherskie

Betclic kurs 1.57 Włochy - Izrael Włochy handicap -1.5 TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Włochy – Izrael. Liga Narodów UEFA nabiera tempa i kolejne interesujące starcia zobaczymy już w poniedziałkowy wieczór. Italia podejmie u siebie Izrael i oczywiście gospodarze będą w tym pojedynku zdecydowanym faworytem. Czy poprowadzi ich to do pewnego zwycięstwa? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Włochy – Izrael – typy bukmacherskie

Włochy mają bardzo podobny problem do Belgów. Jest sporo młodych talentów i zawodników grających na co dzień w najlepszych europejskich klubach, że można by spokojnie wystawić dwie równorzędne „jedenastki”, ale brakuje monolitu. Doskonałym przykładem były Mistrzostwa Europy, gdzie wyszli z grupy, chociaż zagrali fatalnie: przegrywali od pierwszych minut z Albanią 0:1, ale cudem odwrócili losy spotkania, potem fatalny mecz z Hiszpanią i porażka 0:1, a to był najmniejszy wymiar kary, bo oni w ogóle nie istnieli na boisku, a w trzeciej kolejce remis ze słabymi Chorwatami nazywając rzeczy po imieniu. W 1/8 finału trafili na Szwajcarów i zasłużenie przegrali 0:2 odpadając z turnieju. W LN grają nieco lepiej, a zaczęli od zwycięstwa nad Francją 3:1, potem pokonali Izrael 2:1, a w czwartek zremisowali 2:2 z Belgią. Prowadzili 2:0, ale dostali czerwoną kartkę, grali w osłabieniu i stracili dwa gole.

Izrael w tym starciu jest kopciuszkiem, ale w każdym meczu Ligi Narodów, czyli przeciwko Włochom, Belgom czy Francji strzelali po jednej bramce. Jeżeli popatrzymy w jakich piłkarzy dysponuje Italia, a Izrael to dysproporcja jest tutaj bardzo duża. Włosi w ostatni meczu zremisowali z Belgami 2:2, natomiast Izrael przegrał wysoko z Francją – 1:4. Ostatni mecz bezpośredni to zwycięstwo Włochów 2:1.

Moim zdaniem gospodarze udowodnią swoją wartość i odniosą pewne zwycięstwo. Statystyki jasno pokazują, że przed własną publicznością czują się znakomicie. Oczywiście, Liga Narodów to rozgrywki, gdzie drużyny często testują nowych piłkarzy i nie grają na 100% swojego potencjału, ale moim zdaniem te dwie ekipy dzieli przepaść. Izrael w ostatnich trzech meczach wyjazdowych odniósł dwie porażki i moim zdaniem w tym przypadku będzie podobnie.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Włochy – Izrael

Betclic standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Włochy – Izrael. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady specjalne, a dokładnie o strzelca – tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie bramki ma Mateo Retegui po stronie gospodarzy – @2.95, natomiast w ekipie gości Dor Turgeman po kursie @5.00.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Pojedynki w Lidze Narodów bywają niezwykle emocjonujące. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Włochy – Izrael

Włochy w ostatnich pięciu meczach mają bilans 2-2-1

Izrael przegrał trzy ostatnie mecze

W ostatnich pięciu bezpośrednich meczach między tymi ekipami, dwukrotnie padł BTTS

Przewidywane składy Włochy – Izrael

Włochy : Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Di Lorenzo, Dimarco, Tonali, Ricci, Frattesi, Cambiaso, Raspadori, Retegui

: Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Di Lorenzo, Dimarco, Tonali, Ricci, Frattesi, Cambiaso, Raspadori, Retegui Izrael: Gerafi – Leidner, Shlomo, Nachmias, Feingold – Abu Fani, Kanikovski, Gloukh, Peretz, Abada – Baribo

