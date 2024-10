Niemcy – Holandia 14.10 – Typy bukmacherskie

STS kurs 3.00 Niemcy - Holandia Holandia - remis nie ma zakładu 2 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Niemcy – Holandia. Początek sezonu 2024/2025 już za nami w europejskich ligach, więc można powiedzieć, że rozkręcił się nam na dobre. Teraz jednak kolejna przerwa, ale niespowodowana wypoczynkiem, tylko okresem reprezentacyjnym. Mamy między innymi kwalifikacje do mundialu 2026 w Ameryce Południowej, ale także Ligę Narodów UEFA. Jak przebiegnie spotkanie? Przekonamy się o tym już w poniedziałkowy wieczór.

Te rozgrywki składają się z czterech Dywizji: A,B, C i D – dla tych malutkich i najsłabszych (np. San Marino, Malta, Gibraltar). Przed nami wielki hit i starcie dwóch światowych potęg: Niemcy kontra Holandia! Zapraszamy na zapowiedź oraz typy bukmacherskie związane z tym spotkaniem.

Niemcy – Holandia – typy bukmacherskie

Obok takiego pojedynku nie można przejść obojętnie. Niemcy były gospodarzem ostatnich Mistrzostw Europy w piłce nożnej, więc nie brali udziału w kwalifikacjach do turnieju. Za to w tym czasie rozgrywali mecze towarzyskie, w których wypadali różnie i rotowali składem. Pokonali między innymi dwukrotnie Francję, okazali się także lepsi od Grecji czy Stanów Zjednoczonych, gdzie wypadali bardzo dobrze w tych pojedynkach, ale zdarzały się także gorsze mecze, na przykład bezbramkowo remisując z Ukrainą, dzielili się także punktami z Meksykiem 2:2, a przegrywali z Austrią, Turcją czy Japonią. Niemieckim kibiców w pamięci pozostał przede wszystkim ten ostatni rywal, gdzie przegrali aż 1:4! Z EURO 2024 gospodarze wiązali ogromne nadzieje, ponieważ jak to się od zawsze mówiło to drużyna turniejowa. Zaczęli od wysokiego zwycięstwa na inaugurację ze Szkocją aż 5:1. Potem pokonali 2:0 Węgrów i w ostatnim meczu grupowym zremisowali ze Szwajcarią, dzięki czemu obie te ekipy wyszły z grupy. W fazie pucharowej Niemcy pokonali Danię 2:0, kontrolowali mecz, a rywale zagrali słabo. W ćwierćfinale jednak Hiszpania okazała się za mocno i odpadli. W Lidze Narodów wygrali 5:0 z Węgrami, pokonali Bośnię i Hercegowinę 2:1 na wyjeździe oraz zremisowali 2:2 z Holandią.

Holandia zaszła nieco dalej w Mistrzostwach Europy, ponieważ aż do półfinału. W grupie między innymi z Polską zajęli dopiero trzecie miejsce i wygrali tylko z nami, chociaż my graliśmy bardzo dobrze. W 1/8 finału jednak to był całkiem inny zespół, grał o wiele lepiej, tworzył więcej sytuacji i popełniał mniej błędów. Wygrali z Rumunią, potem w ćwierćfinale odprawili Turcję, która do tego meczu grała bardzo dobrze, a w półfinale Anglia okazała się za mocna. W LN są niepokonani, najpierw wygrali wysoko z Bośnią aż 5:2, potem remis właśnie z Niemcami, a ostatnio wpadka i remis z Węgrami.

Goście jednak rzadko przegrywają i będą chcieli się zrehabilitować za ostatni mecz. Gram tutaj Holandię (remis nie ma zakładu) po kursie 3.00 w STS.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Niemcy – Holandia

STS standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Niemcy – Holandia! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca pierwszej bramki w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie do bramki przeciwnika ma według analityków STS ma Kai Havertz z reprezentacji Niemiec po kursie 6.00! Drugi w kolejce jest Deniz Undav, który strzelił bramkę Holandii w ostatnim meczu.

Niemcy są faworytem tego spotkania, jednak Holandia w dobrej dyspozycji i jest niepokonana w LN. Z pewnością będzie chciała postawić jak najcięższe warunki i najbardziej jak to możliwe utrudnić grę „gospodarzom”. Ciekawą propozycją na to spotkanie może być również liczba żółtych kartek.

Mecze bezpośrednie Niemcy – Holandia

Na pięć ostatnich pojedynków Niemcy wygrywali dwa razy, raz ta sztuka udała się Holandii, a dwa razy padał remis bramkowy

We wszystkich tych meczach pokrywał się BTTS

Obie drużyny są dotychczas niepokonane w Lidze Narodów i strzelały bramkę w każdym spotkaniu

Przewidywane składy Niemcy – Holandia

Niemcy : Nubel; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Pavlovic, Gross; Wirtz, Undav, Gnabry

: Nubel; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Pavlovic, Gross; Wirtz, Undav, Gnabry Holandia: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, De Ligt, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, Q Timber; Simons, Zirkzee, Gakpo

