Real Madryt – Borussia Dortmund 22.10 – typy bukmacherskie

BETFAN kurs 1.95 Real Madryt - Borussia Dortmund Powyżej 3.5 goli TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Real Madryt – Borussia Dortmund. 22 października 2024 roku na Santiago Bernabéu w Madrycie dojdzie do ekscytującego starcia w ramach Ligi Mistrzów UEFA. Real Madryt, jeden z najbardziej utytułowanych klubów w historii rozgrywek, zmierzy się z niemiecką Borussią Dortmund. To spotkanie zapowiada się jako emocjonujące, z wieloma ciekawymi aspektami do analizy.

Pierwszy gwizdek na Santiango Bernabéu w Madrycie już we wtorek 22 października o godzinie 21:00. Czy będziemy świadkami rewanżu za tegoroczny finał Ligi Mistrzów? Czy Królewscy jednak odniosą pewne zwycięstwo przed własną publicznością? Przekonamy się o tym już we wtorkowy wieczór. Zapraszamy na zapowiedź, analizę oraz typy bukmacherskie na mecz Real Madryt – Borussia Dortmund w Lidze Narodów UEFA.

➡️ Kliknij poniższy baner, załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i zgarnij bonus 200% od wpłaty! ⬅️

Real Madryt – Borussia Dortmund – typy bukmacherskie

Real Madryt nie wszedł za dobrze w obecny sezon i zanotował na samym starcie La Liga dwa remisy, które od razu pozbawiły Królewskich pierwszych miejsc w tabeli ligowej. Real szybko jednak wrócił na właściwe tory i zaczął wygrywać. Te zwycięstwa w lidze przesunęły Królewskich na drugie miejsce w tabeli, czyli ścisłą czołówkę. W Lidze Mistrzów, pomimo dość słabej gry, gospodarze rozpoczęli obecną kampanię od zwycięstwa ze Stuttgartem 3:1. Później przyszła już bardzo niespodziewana porażka z Lille na wyjeździe i w tej chwili, Real Madryt ma na swoim koncie tylko trzy punkty. Mecz z Borussią Dortmund przed własną publicznością może okazać się jako jeden z kluczowych w walce o pierwsze 8 miejsc w tabeli, premiowanych awansem bezpośrednim do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Borussia Dortmund z kolei radzi sobie w tym sezonie znakomicie w Lidze Mistrzów (2 wysokie zwycięstwa z Club Brugge i Celticiem) i dość przeciętnie w Bundeslidze, w której zanotowała już remis i porażki. Champions League to jednak zupełnie inna bajka i tutaj zespół z Niemiec radzi sobie wręcz wybitnie, prezentując solidną i szybką grę. Borussia w zaledwie dwóch spotkaniach zdobyła aż 10 goli. Jest to wynik naprawdę imponujący! Z niecierpliwością czekamy na hitowe starcie Realu z Borussią, które może obfitować również w wiele trafień do siatki z obu stron.

Obie ekipy spotkały się ostatnio w Finale Ligi Mistrzów UEFA 2024, który odbył się 1 czerwca na słynnym stadionie Wembley w Londynie, przyniósł ze sobą wiele emocji i pasjonujących momentów. Po raz kolejny napotkaliśmy na siebie dwie potężne drużyny – Real Madryt i Borussia Dortmund. Oba zespoły miały w swoim składzie znakomitych zawodników, a ich styl gry obiecywał niezapomniane widowisko. I tak też faktycznie było! Ostatecznie, to Królewscy zdobyli po raz kolejny trofeum Ligi Mistrzów, wygrywając spotkanie 2:0, chociaż sam mecz był bardzo wyrównany i drużyna z Niemiec również miała swoje sytuacje bramkowe.

Jeśli chodzi o typy bukmacherskie na to spotkanie, to wydaje się, że trend panujący w zespole Borussii Dortmund może śmiało zostać podtrzymany i we wtorkowy wieczór na Santiago Bernabeu będziemy świadkami kanonady strzeleckiej z udziałem obu zespołów. Potencjał piłkarski Realu i Borussii jest na tyle duży i dodatkowo oba zespoły prezentują dość ofensywny styl gry, że stawiam na przynajmniej cztery gole w tym meczu.

Jeśli poszukujesz promocji do wykorzystania, to sprawdź tekst z opisanymi najlepszymi bonusami bukmacherskimi na start.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Real Madryt – Borussia Dortmund

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Real Madryt – Borussia Dortmund! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie dokładnego wyniku w tym meczu! Jest to z pewnością nie lada wyzywanie, jednak typer, który będzie w stanie trafić taki wynik, może liczyć na spory benefit w postaci wysokiego kursu bukmacherskiego. Według analityków BETFAN najbardziej prawdopodobne są wyniki: 2-1 (kurs 7.70) oraz 2-0 (kurs 8.60), jednak moim zdaniem warto również zastanowić się nad wynikami z większą liczbą goli z obu stron.

Mecz Realu Madryt z Borussią Dortmund to nie tylko starcie dwóch znakomitych drużyn, ale także pojedynek wielkich talentów. Obie drużyny mają swoje ambicje w europejskich rozgrywkach i będą chciały pokazać swoją siłę na boisku. Fani mogą oczekiwać emocjonującego widowiska, pełnego zwrotów akcji i nieprzewidywalnych sytuacji. Santiago Bernabéu już wkrótce stanie się areną piłkarskich emocji na najwyższym poziomie!

Statystyki na typy bukmacherskie Real Madryt – Borussia Dortmund

W ostatnich 5 meczach Real Madryt tylko raz nie zdobył bramki

Średnia goli w meczach BVB z Ligi Mistrzów w tym sezonie to aż 5.5 gola na mecz

W 4/5 ostatnich meczów pomiędzy Realem a Borussią padły minimum 4 gole

Przewidywane składy Real Madryt – Borussia Dortmund

Real Madryt : Łunin; Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius Junior

: Łunin; Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius Junior Borussia Dortmund: Kobel – Ryerson, Suele, Schlotterbeck, Bensebaini – Gross, Nmecha – Adeyemi, Brandt, Malen – Guirassy

Fot. PressFocus