Erling Haaland przeprosił za swoje zachowanie i fatalny mecz Norwegów

Reprezentacja Norwegii radziła sobie świetnie aż tu… klops. Fatalnie spisała się podczas ostatniego spotkania w ramach Ligi Narodów przeciwko Austrii. Została ośmieszona i uległa aż 1:5. Po meczu spora fala krytyki spadła na Erlinga Haalanda, który nie udzielił wywiadu dziennikarzom. Napastnik jednak przeprosił kibiców za fatalny mecz i za swoje zachowanie.

Reprezentacja Norwegii przed tym totalnym blamażem bardzo dobrze spisywała się do tej pory w Lidze Narodów. Oto jej wcześniejsze wyniki:

Zespół Haalanda zajmował pierwsze miejsce, jednak po wtopie Austria zrównała się z nimi punktami. Obie drużyny mają teraz na koncie siedem oczek. W poprzednim spotkaniu Norwedzy pokonali aż Słowenię 3:0, a Erling Haaland spisał się świetnie – zdobył dwie bramki i zaprezentował „cieszynkę”, sugerując, że… niedługo zostanie ojcem! Był ogromne pochwały po takim występie. Do tego ustalił rekord strzelecki w historii swojej kadry narodowej. Rekord, który wynosił… 90 lat! W wieku zaledwie 24 lat ma już 34 gole w 37 meczach.

Może i Haaland strzela, ale jego Norwegia od lat jest chyba największym rozczarowaniem reprezentacyjnym w europejskim futbolu. Niby ma wiele gwiazd, a na turnieje nie jeździ. W końcu próbuje coś osiągnąć i wydawało się, że jest bliska awansu do Dywizji A, czyli elity. W ostatnich latach jest to reprezentacja, która co rusz rozczarowuje. Haalanda omijają wielkie turnieje. Na mistrzostwach Europy jego krajanie nie grali od 2000 roku, gdzie wystąpili jedyny raz w historii, natomiast na mundialu od 1998.

Po zaledwie kilku dniach napastnik Manchesteru City stał się obiektem krytyki. Po dotkliwej porażce 1:5 z Austrią, gdzie nie zdobył bramki, zagrał słabo i nie miał zamiaru udzielić wywiadu dziennikarzom. Zamiast tego wyszedł jako ostatni z szatni i udał się prosto do autokaru. Kibice byli tym bardziej rozwścieczeni, że pełni on rolę tymczasowego kapitana pod nieobecność Martina Odegaarda. Pomocnik przez uraz kostki może nie wystąpić już w tym roku. Oczekiwali od niego, że w wywiadach wyzna, co poszło nie tak i jakie jest jego stanowisko – tak jak zrobili to inni piłkarze. A tu kapitan opuścił okręt.

Erling Haaland didn't address the media following Norway's heavy 5-1 loss to Austria. He later took to Instagram to offer an apology: "Sorry everyone, this was far too bad on my part. In November, we go for six points."

